Lo que piensan los expertos sobre la actuación del gobierno en funciones

Por considerar de interés dar a conocer a todos los que somos verdaderos mexicanos, es que reproducimos, una entrevista hecha a un especialista por un medio electrónico, que habla del porqué de algunas de las situaciones que estamos viviendo en México, que se detallan a continuación:

“Entrevistado: “Perro no traga perro”, ellos negocian entre ellos, como fue el pacto de impunidad que firmó López Obrador con Peña Nieto, que permite a Peña Nieto andar en Nueva York hasta disfrazado, jugando y burlándose de los mexicanos, como lo está haciendo el señor Videgaray, Ruiz Esparza, porque se firmó un pacto de impunidad para dejar llegar a López Obrador al poder en 22 estados de la República no se hizo propaganda por mil y entonces todo se avalanchó para lograr esos 30 millones de votos en donde ahorita, te aseguro, ya hay 15 millones de decepcionados cuando se dan cuenta que este tipo va contra la iglesia católica y todos los cristianos porque es un masón grado 33 y es un tipo verdaderamente perverso que se atrevió a gritar ¡Viva la fraternidad universal!”.

“Locutor: En un momento dado en un escenario complicado como el que vivimos ¿Cuáles son los principales riesgos que se viven ante una situación así como la que la que usted acaba de describir?”.

“Entrevistado: La primera es la cobardía de la gente, el miedo, “yo tengo miedo a tener miedo”, el miedo, la apatía, la conformidad, la comodidad y la ignorancia. La ignorancia es terrible porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es la fraternidad universal, no saben que es las logias masónicas, no sabe que estas entraron fuertemente desde las épocas de Agustín de Iturbide, cuando Poinsett este logra tumbar al emperador, que en ese momento era Agustín de Iturbide que fue el que consumó la independencia con los Tratados de Córdoba en 1821 y entonces se mete para quitarnos la mitad de territorio mexicano donde Antonio López de Santa Ana era un masón de grado 33, lo fue Benito Juárez y tenemos una historia de presidentes masones que obedecen agendas extranjeras, por eso ves a López Obrador repartir 30 millones de dólares al Salvador, 30 millones de dólares a Honduras, porque él es títere de una agenda global en la que no hay fronteras, por eso dejó entrar un millón de migrantes, porque el cuate tiene un acuerdo con esa agenda de No Fronteras que maneja la Open Society de George Soros”.

“Locutor: Eso lleva ya a una escenario en el cual México pasaría a formar parte simplemente de un rompecabezas”.

“Entrevistado: El señor no canta ni el himno nacional, el señor ha dado muestras de que a veces no se pone ni siquiera la banda presidencial, el señor no saluda a la bandera, el señor juró lealtad en julio 18 en La Habana, Cuba, hacia la agenda del foro de Sao Pablo, él señor juró lealtad y estuvo Dolores Padierna, Yeidckol Polevnsky, que no se llama más que Citlali Ibáñez Ávila Camacho y todo ese “grupúsculo” comunista manejado por las masonerías, porque la masonería va a aplicar la ideología que le conviene para el control político, si es el fascismo, el fascismo, si es el comunismo, el comunismo y ahorita ellos ya lo declararon abiertamente, vamos hacia que México se convierta en la Venezuela del norte”.

“En educación quiero maestros, Esteban Moctezuma Barragán, por favor si lo están… verdaderamente se están burlando de él los sindicatos… bueno es un priista, acuérdate que todo el grupo de Salinas está hoy con López Obrador, porque el titiritero es Salinas, lo primero que dijo el Movimiento de Regeneración Nacional, y lo ves en su libro publicado en el 2001 “¿Qué hacer?” las palabras de donde nacieron, de Carlos Salinas de Gortari, fue el primero que dijo la siguiente estrategia es pelear contra los neoliberales, Carlos Salinas de Gortari.

El libro se llama ¿Qué Hacer?, pastas rojas, publicado en el 2011, para que vean de donde nació la palabra Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), de este orejón astuto que hasta hoy le tiene rodeado a López Obrador, de Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrad, todo el equipo salinista”.

“El diputado que se agarró a guamazos para que pudiera tomar protesta Carlos Salinas de Gortari se llama Ricardo Monreal, al señor que se le cayó el sistema se llama Manuel Bartlett, son los mismos, nada más que ahora vestidos de Morena y con una agenda en la que si ya saqueaste la riqueza nacional ahora sigues con la riqueza personal, porqué, con una ley de extinción de dominio, con una ley de garrote para que no te levantes, una ley con la que se dan el lujo de decir, la gente votó por dos años, la ley jabón, Jaime Bonilla, ahora la extendemos a cinco, y tú estás viendo toda la agenda bolivariana porque ni siquiera son creativos hasta decir, yo me debo al pueblo, yo nací del pueblo y soy el pueblo, pues es una frase de Hugo Chávez y anterior de Fidel Castro”.

“Las mismas frases, las mismas expresiones, cero creatividad, están siguiendo simplemente un “scrip” en el que no les interesa la economía, no les interesa la salud, lo que quieren es comprar la lealtad de los electores con dádivas, bonos y cupones en programas sociales totalmente para controlar políticamente a México”.

Este señor quiere convertir a México en un marxismo

Es simple y sanamente que la mayoría de los mexicanos no están de acuerdo con los planes que este señor tiene ya que Morena no es una monarquía y no puede pensar en que se consagren y se crean que son los dueños del futuro del país porque tienen una representación, esto en México no lo vamos a permitir ya que estamos acostumbrados a vivir en un país donde existe el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a los principios de una banca privada de medios de comunicación libres, ya que estos conceptos han sido y serán la base, para que México obtuviera y continuara creciendo como una República.

Una vez conociendo los maquiavélicos planes que tienen para el país y la falta de respeto que demuestran hacia los poderes, a la bandera que nunca la saluda, y, a cumplir con los juramentos, pueden darse cuenta que todo mundo fue engañado, porque no los está respetando.

Se debe buscar en forma pacífica, quitarles esa idea a todos los de esta banda, de la 4ta transa, que quieran seguir adelante con sus negativos planes, estos no son aceptables porque violan la integridad de la República, como un estado libre, ya no podemos permitir que sigan con este tipo de planes maquiavélicos, como vuelvo a decir, no se puede permitir porque es el futuro de nuestros hijos y nietos lo que está en juego.

NO al marxismo, no al socialismo

Así es el caso de Cuba que regresa a la época de las cavernas donde no hay gasolina, donde no hay gas, donde no hay medicinas, donde no hay comida, donde el pueblo ha sido ultrajado por los incautos cubanos que los ha llevado a un retraso y a un retroceso de cientos de años.

Lo importante es que todos los mexicanos que estamos conscientes de que la democracia y el respeto al derecho es la paz, y la paz tiene que ser la base que debe de prevalecer con las garantías individuales que ofrece la Constitución.

Si hubo gentes que se aprovecharon en años anteriores de la República, ahora debemos buscar que estas personas, que muchas veces no tienen ni un buen nivel de cultural y mucho menos respeto a la patria, entonces que estás sean destituidos de sus funciones, por el bienestar del país.

Es de vital importancia dar a conocer a través de unas líneas, la triste realidad por la que están atravesando en países como Cuba, esto viene de un video que circula en las redes sociales y que tratamos de detallar a continuación para su mejor entendimiento:

“No es una imagen del pasado, es el presente en Cuba, donde los caballos y los bueyes vuelven a ser esenciales debido a la crisis de combustible en la Isla, los animales tiran de los carretones como los llaman aquí, en los que van desde obreros que se dirigen a su trabajo, a niños camino del colegio”.

“El transporte con la tracción animal, con el bloqueo que tenemos nosotros, empantanado el país, resuelve mucho a la población”.

Los discursos de los dirigentes cubanos han llenado de elogios hacia la tracción animal como gran solución para el transporte público y a la producción agrícola, desempolvando como dijo el presidente Miguel Canel, una de las grandes medidas aplicadas en la gran crisis de los años 90: “Desempolvar medidas eficaces que aplicamos el periodo especial, hay que volver a usar la tracción animal”.

La leña y el carbón han sustituido al gas en muchas cocinas, entre llamamientos a la población para que ahorre energía.

En las oficinas, empresas estatales, universidades y escuelas se han reducido las horas de trabajo para limitar el consumo de electricidad.

Las colas en las gasolineras de La Habana son interminables, algunos cubanos pasan incluso la noche en sus vehículos para poder repostar…

“Todos los cubes están así, a veces están cerrados o no hay combustible y cuando hay, vea lo que pasa con las colas, seguro son tres o cuatro cuadras las colas”.

Colas también para subirse a los autobuses, el gobierno cubano dice que está priorizando el poco combustible que queda para mantener servicios críticos como hospitales y sectores como el turismo, que generan divisas, y es que el combustible ha dejado literalmente de llegar.

Los envíos de diésel desde Venezuela se han interrumpido parcialmente y el bloqueo estadounidense impide llegar a los petroleros a la isla.

El diésel es la principal fuente de producción eléctrica en Cuba así como el combustible que mueve la maquinaria agrícola, los vehículos industriales y la mayoría de los automóviles particulares.

La Habana asegura que la situación es coyuntural pero los cubanos recuerdan con horror los años 90 marcados por el hambre y la necesidad.

Cuba regresa al tiempo de las cavernas. Ya secaron los recursos de Venezuela. Brasil y Argentina han dejado de darle dinero. La dictadura cubana manifiesta que eso es coyuntural, seguramente porque piensa que ahora México, con Obrador, sustituirá a Maduro quien también ya secó a su país.

En Brasil, Cuba y Venezuela, deben de darse cuenta de la existencia de los maquiavélicos (maquiavelismo significa modo de proceder con astucia, doblez y perfidia), como los hermanos Castro, como el muerto de Fidel y como su hermano, ya que estos tienen capitales arriba de un billón de dólares cada uno (mil millones de dólares), lo que demuestra que esos “pseudo revolucionarios” no han logrado más que destrozar los sueños y las oportunidades de los jóvenes.

Si este tipo de gentes que están ahora en el poder solo buscan correr a la gente productiva, a quienes han logrado que México saliera de ser un rancho, a ser un país con progreso, con industria y con infraestructura, pues sería bueno buscar y lograr que estos se vayan a vivir un rato en Cuba o que se queden en Venezuela para que entonces se den cuenta y puedan sufrir en carne propia lo que el abuso de poder ha logrado en esos países.

No se le puede faltar el respeto ni a la Constitución, ni al Ejército, ni a la República, ya que son las bases para que México sea un país respetable.

Los mexicanos nos tenemos que unir para no permitir este tipo de atrocidades, ni este tipo de ideas cavernícolas de estos desubicados.

Para que dejen de creer en la telenovela izquierdista Por un México con conocimiento 2 de octubre, Crónica.-Primera de 4 Partes:

Gustavo Díaz Ordaz es hasta nuestros días uno de los presidentes de México más odiados y al mismo tiempo el menos comprendido.

Practicaba con ahínco el básquetbol, tocaba la guitarra y cantaba canciones bohemias, que le dieron buena fama en las fiestas de juventud, incluso en la edad adulta, cuando era Senador de la República y compartía un departamento de soltero con Adolfo López Mateos, Donato Miranda Fonseca y Alfonso Corona del Rosal.

Nació con la Revolución Mexicana en 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla. Se graduó como abogado, con honores en la Universidad de Puebla. Comenzó como actuario en un juzgado municipal de su estado natal. Pronto fue ascendido a secretario de juzgado y luego nombrado juez, por méritos propios. También fungió como ministerio público, presidente del Consejo de Conciliación y arbitraje y presidente del tribunal superior del estado. Asimismo, fue catedrático y vicerrector de su alma mater. Luego fue secretario del gobierno de Puebla, diputado federal, senador, director general de asuntos jurídicos y oficial mayor de la Secretaria de Gobernación en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y Secretario de Gobernación en el mandato de Adolfo López Mateos.

Ya como Secretario de Gobernación daba señales muy claras de lo duro que sería como presidente. Solía decir: “Al Secretario de Gobernación no sólo se le debe tener respeto, sino también miedo”.

Gustavo Díaz Ordaz gobernó el país, prácticamente dos sexenios: el suyo y el de Adolfo López Mateos, quién como presidente pasó la mayor parte del tiempo en giras en el extranjero, en eventos sociales, borracheras y con mujeres.

Cuando era Secretario de Gobernación decía con orgullo: “En esta oficina está el control político de México”.

En el gobierno de Adolfo López Mateos hubo una represión política total y a pesar de eso. ALM terminó su mandato con altísima aprobación de la población, principalmente porque tenía mucho carisma y segundo porque él no tenía que ensuciarse las manos. Para ello estaba su Secretario de Gobernación: GDO.

A muchos les encanta tener villanos en la política. Así es más fácil culpar a alguien y desquitar el rencor acumulado.

Gustavo Díaz Ordaz ha sido uno de los tiranos favoritos por excelencia. Por ende, lo único que la mayoría de la población sabe y quiere saber de él es sobre la matanza del 68.

Gustavo Díaz Ordaz aprendió de Maximino Ávila Camacho. Gobernó con mano dura, gritos, regaños y severidad. Pero eso sí, nadie puede acusarlo de corrupto.

Díaz Ordaz jamás fue un presidente querido por los mexicanos. Principalmente por su aspecto físico. Era muy feo. Y eso, en un país racista, clasista y elitista tiene mucho peso en la política. Basta con ver la televisión mexicana. El nivel de discriminación es altísimo. Y por si fuera poco México acababa de tener a uno de los presidentes más carismáticos de su historia: Adolfo López Mateos. Imposible para GDO competir con eso.

La mancuerna ALM – GDO funcionó a la perfección debido a que el primero era la imagen del gobierno lopezmateista y el segundo era el genio que hacía que el país funcionara.

Así es, GDO fue un gran presidente y el último que tuvo éxito en el plano económico. Gobernó el país por 12 años. El sexenio de ALM y el suyo. Al llegar a la presidencia mantuvo al secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, con quien se logró el punto más alto del “Desarrollo Estabilizador” del país. También llamado el “Milagro Mexicano”.

En la administración de GDO el país tuvo un crecimiento sostenido anual de 7%. (En los últimos tres sexenios ha sido del 2%. En el sexenio de AMLO es de 0%).

La inflación en su gobierno no rebasó el 3%. (De enero a diciembre de 1995 la inflación pasó del 10.23% a 51.97%. Cinco años después del “error de diciembre” en el 2000 la inflación bajó a 8.66%. En el 2001 fue de 6.95%. Y en 2017 fue de 6.77%.)

El dólar se mantuvo a 12.50 desde finales de gobierno de Ruiz Cortines hasta la salida de Díaz Ordaz.

Esto se traduce a una cosa muy simple: la clase trabajadora tenía un gran poder adquisitivo. Las verduras, la carne y otros alimentos costaban lo mismo al inicio y al final del sexenio.

El gobierno diazordista tuvo un auge en materia de construcción de grandes obras por todo el país. Modernas autopistas por doquier y su obra más destacada: la primera línea del metro en el país. Una obra que se concluyó en tan solo tres años sin dejar una deuda multimillonaria a la capital.

Desafortunadamente, en el plano político no fue tan exitoso. Tenía muchos enemigos trabajando en su gabinete, comenzando por su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez.

Gustavo Díaz Ordaz tenía un estupendo sentido del humor. Como candidato presidencial tuvo una comida con reporteros de la prensa extranjera. Entonces uno de ellos le preguntó si era cierto que los poblanos eran de doble cara, a lo que el candidato respondió a tono de broma: “¿Usted cree que si los poblanos tuviéramos dos caras yo me pondría la que traigo?”.

También en la campaña presidencial, visitó Tehuacán, Puebla. Y al entrar se topó con un enorme letrero en el que se leía: Tehuacán con Díaz Ordaz. A lo que el candidato exclamó: “¡Eso debe saber horrible!”.

En la presidencia fue a una gira de trabajo al estado de Veracruz, donde gobernaba Fernando López Arias, quien tenía la cara chueca. (Le decían el “Pico chulo”). En esos días había llovido sin parar. López Arias fue a recibir al presidente hasta la escalera del avión con un paraguas y le dijo: “¡Qué feos están los días!” A lo que GDO respondió: “Pues no me irá a decir usted que los López están muy bonitos”.

Pero en la plaza pública y en los discursos presidenciales era extremadamente serio. Su amor a la patria era tal que tenía esta frase como tarjeta de presentación: “Por los hijos, la vida. Por la patria, los hijos.”

En su discurso de toma de protesta, Gustavo Díaz Ordaz dijo: “Conservar la estabilidad económica y la tranquilidad política es más difícil que haberlas conquistado”.

Estaba seguro de que para mantener esa estabilidad tenía que gobernar con mano dura. Como Secretario de Gobernación en el sexenio de López Mateos, Díaz Ordaz reprimió sin pestañear la disidencia sindical organizada por el Partido Comunista Mexicano y por el Partido Obrero Campesino de México, entre ferrocarrileros y maestros; movilizaciones de clase media, la rebelión de organizaciones empresariales y católicas; al grupo guerrillero que encabeza Rubén Jaramillo en el estado de Morelos, un conato de insurrección armada en Huajuapan de León organizada por un ex oficial del ejército que decía actuar en nombre de Dios, entre otros conflictos menores.

Una de sus mayores pesadillas como Secretario de Gobernación fue el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en 1961, liderada por el ex presidente Lázaro Cárdenas. Si el mismísimo Tata Cárdenas se había declarado abiertamente a favor de la Revolución Cubana de Fidel Castro y en contra del gobierno de Adolfo López Mateos.

La inconformidad de Lázaro Cárdenas surgía con la política de “unidad nacional” de Manuel Ávila Camacho para combatir la polarización social que había a finales del gobierno cardenista. Es decir que, para lograr la estabilidad del país, Ávila Camacho abandonó el proyecto cardenista y lo sustituyó por un nuevo tipo de modernización económica.

En el MLN militaban altos oficiales del Ejército mexicano, ex diputados, ex senadores, ex gobernadores, ex funcionarios medios y altos y personalidades de izquierda como Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Villoro, Eli de Gortari, Salvador Novo, Carlos Fuentes, Víctor Rico Galán y Fernando Benítez, entre otros.

El MLN se desintegró poco antes de las elecciones de 1964 a las cuales pretendían postular un candidato. Su argumento para no hacerlo fue la falta de condiciones para una contienda electoral justa. Las razones principales de la disolución del MLN fueron sus conflictos internos.

Historiadores y analistas le adjudican al general Lázaro Cárdenas el fracaso del movimiento al mantener su militancia en el PRI y dar apoyo al candidato Gustavo Díaz Ordaz.

Contrario a la creencia popular, Gustavo Díaz Ordaz, no fue un presidente con poder omnipotente. De haber sido así jamás habrían crecido las movilizaciones estudiantiles del 68.

Hubo manifestaciones parecidas en gobiernos anteriores que fueron reprimidas inmediatamente. Por ejemplo, la de los mineros en 1948, la de los estudiantes del Politécnico en 1956 y la de los sindicatos ferrocarrileros en 1958 y 1959.

El gran dilema en el sexenio de GDO era elegir entre reformar el sistema o reforzar los mecanismos de control político.

Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría. En el mundo había sólo dos formas de gobierno: Democracia o totalitarismo. Capitalismo o socialismo. Se corría el riesgo que al dar más libertad de expresión se desembocaría en una segunda revolución mexicana, siguiendo los pasos de Fidel Castro en Cuba.

Para la gran mayoría de los mexicanos la matanza de Tlatelolco fue un arrebato del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Como si de un minuto a otro el malévolo inquilino de Los Pinos hubiese decidido enviar al ejército a matar a los manifestantes. Versión extremadamente alejada de la realidad.

Para entender un poco este acontecimiento es imperativo comprender la situación política en todo el mundo y en la década de los 60.

En 1947 se firmó el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, en el cual toda la región quedaba integrada al sistema de seguridad estadounidense. Para muchos América Latina quedaba a la subordinación de Estados Unidos. Pero las cosas cambiaron con la invasión de Fidel Castro a la Bahía de Cochinos en abril de 1961. Luego vendría el violento cierre de tránsito entre las dos Alemanias con la construcción del Muro de Berlín en agosto del 61. Y la crisis de los misiles en el 62. Continuará….

