Lo que se dice en las redes, y que muchos ya lo saben

NarcoPresidenteAMLO / #fueramorena2024corruptos / #fracasopresidencial / #amlocorrupto (Chavo Álvarez R.)

Resulta que el presidente mexicano López Obrador era el gran padrino de los narcotraficantes, se ha convertido en su cómplice al exculpar al Cártel de Sinaloa que contrató a sicarios colombianos para matar al candidato Fernando Villavicencio días antes de los comicios en Ecuador.

Pues bien AMLO dice que los asesinos no fueron los narcos, insinuó que era más bien la derecha rival de Rafael Correa quien mató a Villavicencio para arruinar las posibilidades de la candidata correísta a las elecciones, Luisa González.

Señor Obrador, eso es maldad en estado puro, cómo se atreve a faltar al respeto a su familia y a todo el Ecuador que todavía guarda luto por esa trágica muerte.

Hola, no te vayas, vamos a comentar por qué el mismísimo presidente de México se ha convertido en el principal embajador de los narcos.

Bienvenido a mi canal “Desde mi Punto de Vista”.

“Eh la candidata” “de las fuerzas progresistas” “…..como 10 puntos arriba!”.

Si señor López Obrador y le digo “señor” por educación porque usted ha perdido toda dignidad como persona y como mandatario, solo le falta hablar con voz ronca y que le besen el anillo porque se ha coronado como el gran padrino, el “capo di tuti di capi” se le ha visto el plumero.

Si usted exculpa a los narcos es que esta coludido, compinchado con ellos, es usted un agente de estos cárteles que pudren a media Iberoamérica, seguramente tiene que devolverles los favores que usted obtuvo en su día y si sus palabras son más que desafortunadas los hechos que usted ha provocado en Ecuador son muy graves, ha usado la embajada de su país en Quito para dar refugio a delincuentes como Jorge Glass quien fuera vicepresidente de Rafael Correa antes encarcelado por sus delitos de corrupción.

Los nexos de Glass con el narco le permitieron evadirse de prisión para encerrarse en la embajada de México y así huir de la justicia ecuatoriana, y todo con su apoyo, que casualidad que sea la embajada de México aunque tendríamos que decir “embajada del narco” porque podría ser un país, mueve más dinero que muchas naciones.

En todo caso, como se les dice en México a los que protegen a criminales, encubridores, tal vez cómplices, socios en el crimen, escoja usted porque hablamos el mismo idioma, no es verdad?

Pero por que no deberíamos estar sorprendidos si usted mismo ha hecho de México el santuario de las mafias más mortíferas y asesinas del continente, no le da vergüenza ser el patrocinador de tanto malandro.

Por fortuna en Ecuador son mayoría los que están hartos del hampa que entró gracias a su amigo Rafael Correa, por suerte en Ecuador hay un presidente, Daniel Novoa, que ha actuado sin miramientos ordenando la expulsión inmediata de su embajadora, Raquel Serur, declarada persona non grata, deberá abandonar Ecuador bajo férrea custodia militar para evitar que Glass precisamente se fugue con la embajadora, pero sabe usted no dudo de su implicación pero sí dudo de todo esto que se ha montado, hay gente que se pregunta si todo esto es un teatro, si este conflicto diplomático no es tan real y es más bien una forma de que Jorge Glass escape a México de la mano de la embajadora de todas formas, quizá hasta en el maletero como hacen otros prófugos.

Según los acuerdos internacionales los vehículos diplomáticos no pueden ser revisados porque es verdad que se llama consultas a la embajadora y se le pone la etiqueta de “non grata” pero Ecuador y México no suspenden relaciones diplomáticas, en fin al ladrón “puente de plata” como se suele decir, sea como fuere el hecho demuestra las ramificaciones que tiene el cáncer del narco en la política en Ecuador, la fiscal Diana Salazar instruye un mega entramado denominado metástasis que supone destapar la complicidad con el narco de alcaldes policías, jueves y políticos.

Si amigos, el narco mueve en Ecuador 6 mil millones de dólares, según cifras oficiales, así que es fácil comprar voluntades y de hecho ese dinero sucio es el que financió al propio Rafael Correa, a Petro y al abuelo comunista y cizañero de México el señor AMLO.

Señor AMLO se da cuenta de que esto es más que una intromisión en los asuntos internos de Ecuador, usted mismo con su prosa de “Míster Valium” se ha retratado como conspirador, quiere meter cizaña en un país de paz que gracias al presidente Novoa lucha con gran éxito por cierto, contra ese cáncer que se importó justamente de México, fueron las mafias que usted ampara y defiende las que han exportado a Ecuador tanto el odioso negocio como la criminalidad y la violencia.

Ya lo anticipó el propio Villavicencio y le costó la vida denunciarlo.

Fernando Villavicencio: “Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales, de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo, pero esas mafias y esos cárteles no son ecuatorianos, no es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone, las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa.

Es decir los grandes cárteles no nacieron en este país de paz y algo mucho más grave el 98 por ciento del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país y el 98 por ciento de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país.

Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico”.

En lugar de cooperar como se le supone a un país hermano, usted desde su arrogante Atalaya prefiere tirarle un capote a Correa que ya no sabe qué hacer para regresar al poder en Ecuador.

Usted se revela como el portavoz de los matones y delincuentes, por doble partida, por ser tolerante y comprensivo con las mafias de la droga y por ser fiel aliado de toda esa banda criminal llamada Grupo de Puebla.

AMLO dedíquese a construir México no a destruir a países hermanos, claro entiendo que el narco financió sus propias campañas en 2006 y 2018, ni vergüenza tuvo usted en reunirse y comunicarse por intermediarios con la plana mayor del Cártel de Sinaloa, “El Chapo”, “El Barbas” y “La Barbie”, pero también Omar Treviño, el líder de Los Zetas, en todo caso señor López Obrador usted ha roto el melón demostrando con sus acciones, declaraciones y acusaciones que usted es un excelso representante del narco socialismo, un terrible fenómeno no un eslogan, el narco socialismo que impregna el Grupo de Puebla es una odiosa realidad que arruina millones de vidas, destruye la economía y prostituye la democracia en Iberoamérica .

Le puedo decir que Ecuador no lo tolerará.

Carta dirigida a mis alumnos (lo que no deben hacer en un debate) Carlos Alazraki

Estimados alumnos: Con mucho cariño les escribo mi carta semanal a todos ustedes. No solamente a mis alumnos, sino a los estudiantes de Mercadotecnia, Mercadotecnia Política y Actuación, escucharon bien, Actuación, ¿están listos? Comencemos.

La definición de un debate es muy clara, un debate es la oportunidad que un candidato o una candidata tienen de presentar sus cuatro propuestas más importantes, en tres minutos cada uno. No son ni mad… entre ellos, ni nada por estilo.

Un debate, se ensaya como una obra de teatro, dos días y medio antes del debate, encerrados en un lugar con cámaras y dobles de los candidatos opuestos para contestarles a nuestros candidatos.

¿Qué pasa si se ensaya bien el pre debate?

El candidato llega seguro y confiado, llega con esa paz sabiendo lo que tiene que decir, si ensayan mal vendrá el ridículo, si ensayan bien, cumplieron con su objetivo. Después del debate se van a cenar y festejar su participación.

Si la riegan, el ridículo, la prensa se los acaba al día siguiente, porque si no sabían el debate se gana al día siguiente, en lo que se llamaba el post debate.

¿Por qué en el post debate y no en el debate?

Porque los debates son de hueva y eso genera muy poco rating, la gente prefiere ver Netflix, que el debate. Pero regresemos al pre debate.

En caso de la narco candidata Titina Sheinbaum, del narco partido Morena, no fue la prensa que la mad…, fueron Xóchitl y el padre putativo de Titina, Andrés.

La mad… que le puso el narco dictador, fue inolvidable, ¡pero para ella!

¿Cuáles fueron los errores de Titina?

Primero, contratar como entrenadores a unos ineptos, aceptar que estos ineptos la posicionen para el debate como “La Bruja Escaldufa”, la famosa bruja de Cachirulo, y si no saben quién es Cachirulo, pregúntenles a sus abuelos.

A Titina le dijeron que no vea a la candidata cuando habla; Que no la llame por su nombre; Que le diga candidata del PRIAN; Que no le conteste ninguna pregunta; Que sus respuestas sean sus logros en la jefatura del gobierno, aunque no haya tenido ninguno; Que no diga qué va a hacer como presidenta, porque obviamente no tiene ni la más remota idea; Que sea soberbia y que si puede sea más mam… de lo que es; Que no fume a su aliado, el candidato del MC; Que no mencione para nada la palabra Andrés, gran error; Que mienta lo más que pueda y que por favor repita mínimo, 39 veces la palabra pueblo, mínimo; Y que por favor no se le ocurra decir que por su culpa perdieron la elección primaria y ocho alcaldías en la Ciudad de México, en el 2021.

¿Ahora si logran entender porque Xóchitl le dio su primera mad… de tres?

Porque Titina sí ensayó, pero sus estrategas la regaron en la estrategia al vil.

Estoy seguro que ahora querrán saber la estrategia de Xóchitl, me van a perdonar pero no se las voy a decir ni a ustedes, ni a ella, con una excepción, si ella me pregunta mi opinión se la daré y se la daré solamente a ella y en privado.

Mi predicción del segundo debate.

Titina, seguirá de Bruja Escaldufa y seguirá igual de mam…, mencionará mínimamente 39 veces la palabra pueblo y esta vez, para evitar otro regaño, mencionará la palabra de Andrés, mínimo, 14 veces.

¿Y que creen?

Xóchitl se la volverá a mad…

¿Por qué Xóchitl Gálvez pidió al INE que cancele mañaneras de AMLO?

Gálvez informó en conferencia de prensa, que luego de tres horas de reunión con el INE, se habló de temas como seguridad y la cancelación de las mañaneras, ya que en sus palabras ‘‘ha habido falta de equidad en las elecciones’'.

‘’Hemos pedido que se suspendan las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda’', sentenció la candidata panista.

Agregó que AMLO presenta incontinencia al no dejar de hablar de ella y favorecer a su candidata ‘corcholata’, refiriéndose a Claudia Sheinbaum.

Agregó que los consejeros reconocen que AMLO ha sido reincidente, a pesar de las observaciones que se le han hecho por meterse en la contienda electoral. La solicitud se va a someter al Consejo General del INE para ser analizada.

Agregó que ‘’Le hemos pedido al INE que haya una campaña donde se informe a los ciudadanos que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales’', dijo la candidata, a lo que el INE respondió que ya tenía prevista esta campaña, que inicia el 14 de abril.

Agregó que no se deslinda de los partidos que representa en estas elecciones, ya que en el pasado se ha autodenominado ‘candidata ciudadana’.

‘’Soy candidata del PRI, PRD y del PAN, pero nunca he militado en algún partido político, eso es cierto. Los otros candidatos presidenciales sí militan’', aclaró Gálvez.

¡1968-2024!

Recuerdo como si tuvieran lugar ahora las destacadas enseñanzas de Ricardo Franco Guzmán en nuestras aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con asistencia de Francisco Guillén Bribiesca y de varios penalistas que respetaban el Código Penal, apenas horas después de aquel movimiento social en 1968.

Don Ricardo Franco Guzmán, a la sazón brillante abogado postulante, y que tantas veces había defendido con éxito a sus clientes en condiciones no siempre favorables por los abusos de autoridad, pero siempre coherente y comprometido con la dignidad y con su labor profesional en forma abierta y sin reservas, nos decía; “asistimos a un movimiento un tanto confuso por la situación de tensión vivida al haber el Ejército Mexicano vulnerado nuestra soberanía universitaria”; hechos deshonrosos que aplaudió el gobierno, al igual que aplaudían el paso de los féretros de aquellos compañeros estudiantes que ultimaron.

Tras largas pausas cargadas de emoción decía: “La dignidad de la Universidad debe volver la espalda a quien violó nuestra casa de estudios, pero también como universitarios, estamos obligados a volver la espalda a ese grupo de pseudo estudiantes que pretenden destruir nuestras instituciones democráticas mediante el uso de las armas y las denostaciones que efectúan a los mexicanos que defienden nuestra soberanía para evitar la infiltración de ideologías ajenas a nuestras costumbres, tradiciones y leyes”.

Como estudiantes de la Facultad de Derecho, ante todo, “deben de analizar con claridad la exposición de ideas que efectúa ese grupúsculo de interesados en derrocar al gobierno, la dureza de conceptos, para echar por tierra la libertad que pregona nuestra Constitución Política; y, todo ello, de cara a la justicia y a México”. En estos momentos que transitamos “tenemos que reafirmar en que ese modelo de nuestro Pacto Federal es lo que requiere la justicia de nuestro México”.

En aquellos días de pestilentes proclamas de aquellos interesados en destruir las instituciones, don Ricardo Franco Guzmán nos precisaba que “las prácticas democráticas vitales –proveer justicia, pedir cuentas, rechazar arbitrariedades, desdeñar la corrupción— sólo cobraban sentido en la medida en que los abogados litigantes participáramos e interactuáramos frente al peligro de la militarización, oligarquización y de corrupciones de los órganos de decisión institucional instalados en la lógica del poder, se debe procurar que la abogacía independiente de la República participe y tenga en cuenta un fuerte compromiso de apertura para que se cumpla con el Pacto de Carranza, ya que con ello se evitarían peligrosas disfunciones del sistema político”.

Don Ricardo Franco Guzmán, en su calidad de presidente vitalicio de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ahora nos convoca, al igual que en 1968 a respetar a nuestra Carta de Carranza y en dicha convocatoria incluye a abogados, gobernantes y gobernados.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Avanza en Senado reforma por la que AMLO podría indultar a delincuentes y así alerta el PAN (Por Omar Tinoco Morales)

El Senado de la República aprobó en comisiones el proyecto de reforma para que en juicios de amparo no se puedan suspender las leyes que puedan ser consideradas inconstitucionales, además de modificar la Ley de Amnistía para darle el poder al presidente de la República para indultar a personas acusadas por delincuencia organizada, secuestro o violación, sin sujetarse a procedimientos legales.

El senador panista Damián Zepeda alertó ante las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda que se trata de una reforma que pone en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país.

“Lo que aquí están poniendo en la Ley de Amnistía es que el presidente esté por encima de todo, tenga un poder universal, pueda perdonar a quien quiera en el país, sin ningún tipo de procedimiento...Aquí están poniendo todo, no sé si ya lo leyeron bien: puede perdonar por delincuencia organizada, por secuestro, por violación, por robo de hidrocarburos; puede perdonar por lo que sea sin ningún juicio de por medio, el presidente o la futura presidenta. ¡No es correcto!”, dijo el tamaulipeco a los integrantes de la Comisión de Justicia.

“Morena busca quitar medios de defensa a mexicanos. Quieren prohibir que se pueda suspender una ley inconstitucional. Es decir, si es dañina no se podrá evitar su aplicación para todos. Además, darle poder al presidente de perdonar/indultar hasta al crimen organizado”, expresó el panista a través de sus redes sociales.

Zepeda nunca recordó que el presidencialismo absoluto ha hecho mucho daño a México y en estos tiempos un titular del Ejecutivo no debería tener el poder unilateral de perdonar a un delincuente extremo, que en determinados casos podría tratarse de un narcotraficante.

“No quiero un país donde el presidente sea un semidiós, debe apegarse a la ley. Estoy en contra de la reforma a la Ley de Amnistía. ¿A quién quieren perdonar?”, cuestionó el legislador de la bancada panista.

Por su parte, el senador Germán Martínez cuestionó qué fin tiene este proyecto en pleno periodo electoral.

El reclamo se dio luego que la mayoría de Morena y los partidos aliados aprobaron la iniciativa del zacatecano Ricardo Monreal para reformar la Ley de Amparo.

Este cambio busca impedir que el Poder Judicial, es decir algún juez o magistrado, pueda emitir las suspensiones contra normas y obras públicas, aún si estas afectan derechos humanos o son consideradas inconstitucionales.

El PAN señaló que se trata de una medida a causa del enojo del gobierno federal tras las suspensiones dictadas contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica, pero advirtió que las consecuencias serán peores para millones de mexicanos, porque esta reforma les quitará un medio de defensa contra cualquier acto de la autoridad.

Cuándo se creó la Ley de Amnistía en México

La Ley de Amnistía en México fue publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta ley surgió como parte de las estrategias del gobierno para despresurizar el sistema penitenciario, ofreciendo amnistía a personas que hubieran cometido ciertos delitos bajo condiciones específicas, enfocándose en individuos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con el objetivo de beneficiar a personas que no representan un peligro para la sociedad, como aquellos que cometen delitos menores, indígenas sin una defensa adecuada, personas encarceladas por delitos relacionados con la pobreza, entre otros.

La ley establece criterios claros sobre quiénes y bajo qué circunstancias pueden ser sujetos a amnistía, buscando una justicia más equitativa y reduciendo el hacinamiento en cárceles.

Sin embargo, el PAN advirtió que la reforma que ahora persigue Morena busca ampliar el poder del presidente de la República para indultar a personas acusadas de delitos mayores.

El poder político y sus opiniones

En ésta Cuarta Transformación de la Nación para infortunio de nuestro México se ha potencializado lo que bien podría denominarse. En efecto, inmediatamente de producirse las ingeniosidades presidenciales, se hace no una valoración objetiva del hecho, sino un mandato pronto a ser obedecido por sus adeptos, pero esa evaluación no se efectúa en sede jurídica, sino en sede de complicidad. Debido a que la responsabilidad jurídica opera en un sentido diferente a los hechos políticos que son difundidos en esa tarima para proteger a la narco-delincuencia.

Sin embargo, estos eventos de confusión intencionada generan que los temas de justicia se conviertan en el centro del debate presidencial, consiguiendo con ello la politización de la justicia (no la judicialización de la narco-política) y que se hable y opine de ello con la frivolidad propia de carpas arrabaleras.

El Poder Ejecutivo y sus aplaudidores en esas tribunas, confunden términos y conceptos, hablan y opinan de lo que no saben; sus palabras netamente partidistas se convierten en contiendas y luchas interminables para que, algún día salga a relucir la verdad presentada a la opinión pública, sin que ninguna de sus decisiones presidenciales sea capaz de conducir al único y verdadero narco-político a la cárcel, porque no le interesa a Andrés Manuel López Obrador que ello así se efectúe. De esta forma, la confusión derivada de esos púlpitos tempraneros concede a un solo beneficiario el poder de la impunidad, ese beneficiario es el poder tras el poder, el poder de la narco política.

Esa forma de gobernar del primer magistrado de la nación, al sólo opinar de temas que él dice conocer, favorece de manera sistemática al narco político creador de alianzas con la delincuencia y consecuentemente a enturbiar la justicia, ya que al crear ese desconcierto con sus insidias y malas intenciones sólo evita la investigación que México requiere.

En ese y con ese juego peligroso de la insidia política, la justicia se encuentra perdiendo y, al final el delincuente del poder narco político saldrá impune. México vive obligado a hacer fracasar estrepitosamente la impunidad, de lo contrario, Andrés Manuel López Obrador se convertiría en cómplice y la historia así lo juzgará.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Ésta sería la razón por la que gobernadores de Morena estarían molestos con Sheinbaum y AMLO, según Loret de Mola

Según el columnista, algunos de los gobernadores morenistas no están de acuerdo con algunas decisiones de la candidata presidencial y el mandatario nacional (Por Miguel Flores).

Aparentemente, dentro de partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) todo es unidad y apoyo. Sin embargo, la realidad es otra, pues los gobernadores pertenecientes al oficialismo no están muy contentos con la candidata Claudia Sheinbaum ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero de este miércoles, titulada La rebelión de los gobernadores de Morena. En ella, asegura que las y los gobernadores de Morena están divididos en torno a la sucesión presidencial y varios están hartos de cómo los trata presupuestalmente y hasta políticamente AMLO.

En lo político, asegura Loret, mandatarias y mandatarios estatales morenistas que apoyaron a Adán Augusto López Hernández y a Marcelo Ebrard, Sheinbaum los tiene en la “congeladora”. Según Loret, los maltrata, los ningunea y los castigó en el reparto de candidaturas.

Aunque no todas y todos los gobernadores morenistas están enojados con Sheinbaum, sí los suficientes. “Hacia afuera todo son sonrisas, pero hacia adentro hay rencor”, asegura.

Además de esta, hay otra queja: la presupuestal. Y es que AMLO ha despojado de todo margen de maniobra presupuestal a los gobernadores. Según Loret de Mola, ellos cuentan que no tienen presupuesto para hacer nada: ni obras o programas sociales que consideren importantes, y que cuando aparece algún ahorro o algún remanente, López Obrador se lo lleva para financiar sus “caprichos”, lo que ha “secado” las arcas estatales y ha dejado a los gobernadores sin capacidad de dejar huella propia. “Todo para el presidente”.

El caso de los presupuestos de salud es “marcadamente tenso” entre estados y federación. Y es que desde que entró a controlar todo el IMSS-Bienestar les quitó todo el presupuesto que solían dirigir los gobernadores. Eso era de lo poco que tenían para operar.

Ante esto, algunos de los gobernadores se atrevieron a revelarse, por ejemplo, el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, quien “madrugó” a las autoridades federales y firmó contratos multianuales para que el presidente no pudiera disponer del dinero de salud del estado.

Loret de Mola asegura que varios gobernadores, si gana Claudia, no quieren que las reglas sigan siendo las mismas, y ella no les ha dado ninguna garantía de que será así. Loret se pregunta si alguien del equipo de Xóchitl Gálvez se encuentra capitalizando este descontento y buscando llegar a pactos político-electorales con los gobernadores, un tipo de oferta que les pueda resultar atractiva: “si apoyas a Xóchitl y gana, tú vas a ser mandatario de oposición, vas a ser tu propio jefe y vas a tener mucho poder frente a la presidenta (como sucedió con los gobernadores del PRI, que se volvieron virreyes en tiempos de las presidencias de los panistas Fox y Calderón); en cambio, si gana Claudia, vas a seguir sometido”.

El descontento de las y los gobernadores ahí está, y crece conforme se acerca la elección y se termina el sexenio, concluye Loret de Mola.

La UIF presentó 14 denuncias por lavado de dinero en el I bimestre (Por Belén Saldívar)

El gobierno fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales.

En el primer bimestre del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un total de 14 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes, de acuerdo con su informe de actividades.

En su reporte, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, informó que en estas 14 denuncias ante la Fiscalía General de la República están involucrados 110 sujetos, sin dar más detalles al respecto.

“La UIF, al recibir reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, lleva a cabo un proceso de limpieza de información y la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones. Posteriormente, se recolecta información adicional, se implementan análisis de redes y se elaboran reportes sobre los hallazgos obtenidos. Como resultado, la UIF elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y en su caso presenta vistas”, indicó.

Las denuncias presentadas se elaboraron luego de recibir, en el mismo periodo, poco más de 7.5 millones de reportes, la mayoría de estos reportes de operaciones relevantes y transferencias internacionales.

De acuerdo con la información histórica de la UIF, el 2023 fue el año en donde se presentó el mayor número de denuncias ante la fiscalía, con un total de 166 en donde se vieron involucrados 1,543 sujetos.

“El Gobierno de México fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales, por lo que se redobló el combate al lavado de dinero, a través de la participación de la UIF”, aseguró la administración de Andrés Manuel López Obrador en su Quinto Informe de Gobierno.

Cuentas bloqueadas a 59 sujetos

En su informe, la UIF indicó que en total se emitieron cuatro acuerdos de bloqueo, en los cuales 59 sujetos entraron a la Lista de Personas Bloqueadas, es decir, no pueden hacer uso de sus cuentas bancarias.

“La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 9,496 sujetos, tanto personas físicas, como morales. Del total, se han eliminado de la lista 2,548. Actualmente se tienen 6,948 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas”, señaló.

Al mes de febrero, se encuentran bloqueadas 45,274 cuentas por 4,387 millones de pesos.

La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar, de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

De esta manera, las instituciones de crédito deberán suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios de sus clientes o usuarios, para la salvaguarda del sistema financiero mexicano.

Cabe destacar que en la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborado por la UIF, se señaló que no hay indicios de que operen organizaciones terroristas en el país.

México vuelve al top 25 de países más atractivos para la inversión extranjera (El Economista)

En el ranking del 2024, México se posicionó como el país 21 entre los más atractivos para la inversión extranjera. Fue el segundo país de América Latina mejor posicionado, después de Brasil.

México se ubicó en la posición 21 en el ranking de los 25 países más atractivos para que los capitales internacionales inviertan.

Esto reflejó un avance importante para el país debido a que estuvo fuera del conteo durante los cuatro años previos.

El ánimo por los efectos positivos que se esperan por el nearshoring (el proceso de relocalización) ha sido uno de los factores que contribuyen a incrementar el atractivo de México.

El Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa es elaborado por Kearney, y encontró que el país más atractivo para estas entradas de capital foráneo es Estados Unidos. El podio lo completan Canadá y China.

De acuerdo con este índice, México es actualmente el segundo país de América Latina más atractivo para la IED, sólo por debajo de Brasil.

Argentina también logró colarse en el top 25 ocupando la posición 24.

Se enojó AMLO con Sheinbaum (Pablo Hiriart)

Un presidente con enorme ego, que no se siente valorado y se enoja públicamente con su candidata, puede tomar decisiones imprevisibles.

En lugar de enojarse con Claudia Sheinbaum porque no lo defendió como a él le hubiera gustado, López Obrador tendría que dar las gracias porque sí fue generosa con él.

Tendría que entender el presidente que Sheinbaum es candidata y no puede suicidarse políticamente al defender lo indefendible e insultar la inteligencia de los mexicanos.

En su conferencia matutina de ayer, (9 de abril), López Obrador se dijo agraviado y se mostró muy molesto por lo que ocurrió en el debate de las candidatas presidenciales:

“Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Aun así, no pudieron dejar mal –yo no estoy hablando del partido– lo que se ha hecho en el combate a la corrupción”, dijo con sarcasmo.

Le echó la culpa a las preguntas de la gente para ocultar que su enojo es con la candidata de Morena, porque las preguntas son eso, preguntas, y la sustancia está en las respuestas.

De inmediato la candidata se puso manos a la obra para contener los daños que le podría provocar la herida del hipersensible ego del Presidente.

En un mitin dijo que en el debate había defendido a la 4T con alma y corazón.

Si así se pone AMLO de enojado y no logra contener su irritación porque Sheinbaum no hace exactamente lo que a él le gustaría que hiciera, cómo se van a poner las cosas si ella gana la Presidencia.

De paso, López Obrador le dio la razón a Xóchitl Gálvez, que dijo en el debate que a su contrincante la pusieron “no para ser corcholata, sino tapadera”.

Sheinbaum llegó hasta mentir en el debate para defender a la actual administración, pero no se puede todo porque “tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.

Ella es candidata de Morena, no vocera del presidente. Su trabajo ahora es ganar votos, no perderlos.

Le molestó a AMLO que Claudia no le “reconociera absolutamente nada” de su legado en combate a la corrupción, educación y salud.

¿Qué quiere que le reconozcan en salud, si deja un desastre con cientos de miles de muertos?

Por hacerle caso al médico de confianza del presidente (López-Gatell) en la pandemia, Sheinbaum carga con el deshonroso peor lugar nacional en desempeño ante la emergencia sanitaria.

Se tuvo que comer completa la sopa que le recetó Xóchitl por haber abdicado de su deber como científica y dejar la vida de la población capitalina en manos de un charlatán.

Nadie está obligado a defender lo indefendible, y menos cuando se es candidato.

¿Qué legado quiere el presidente que le reconozcan en materia educativa?

Sheinbaum habló de lo que ella hizo en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno, y dijo unas cuantas mentiras en lo general, como que se quiso privatizar la UNAM.

Pero al presidente le pareció poco. Quería un aplauso en cadena nacional de parte de su candidata, y como no ocurrió se enojó con ella.

Es indefendible, y mucho menos loable, la destrucción de este gobierno en materia educativa.

La matrícula educativa no creció. Eso es algo que no ocurría desde la Revolución.

En la prueba Pisa, estudiantes de 15 años –en el mundo– tenían que diferenciar información de opinión en un párrafo breve.

¿Qué porcentaje de alumnos mexicanos pudo hacerlo correctamente?

El uno por ciento. Sí, 1%.

Y después de eso quiere que su candidata le aplauda en cadena nacional, le llame ‘el Gran Educador’ o algo así.

Las campañas se hacen a partir de las insuficiencias, y el presidente quiere que Sheinbaum haga la suya sobre la base de su legado.

Lo que más parece haber hecho enojar al presidente es que Sheinbaum no lo defendió en el espinoso tema de la corrupción.

“Me he dedicado por completo a desterrar la corrupción”, dijo ayer el presidente cuando soltó sus agravios por la falta de reconocimiento a su trabajo.

Él ha dicho que se acabó la corrupción, pero la mayoría de la gente no le cree. En la reciente encuesta de El Financiero se muestra que sólo 41 por ciento de la población aprueba su trabajo contra la corrupción.

Claudia Sheinbaum tampoco le cree. Armó un equipo de artillería pesada y con plan de combate detallado para combatir la corrupción que la población urge reducir.

Por donde le busquen a este gobierno brota corrupción. Desde las grandes obras hasta en el pomposamente llamado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

¿Qué va defender la candidata Sheinbaum en ese rubro decepcionante para la mayoría de la gente?

Sí dijo que el presidente era honrado, no como los anteriores. Y hasta ahí. Máynez fue más efectivo en quitarle golpes a la actual administración en esa materia, con el recurso de generalizar para absolver.

Se enojó AMLO y es tarea de Sheinbaum apaciguarlo.

Un presidente con ese ego, que no se siente valorado y se enoja públicamente con su candidata y con la gente que hace preguntas que salen en televisión abierta, puede tomar decisiones imprevisibles en los casi seis meses que le quedan en el mando.

Andrés, el perverso (Sergio Negrete Cárdenas)

Donde muchos otros se habrían detenido por un mínimo de decencia, por un residuo de empatía, un dejo de pudor, López Obrador ni siquiera pestañea y sigue inconmovible.

Ha sido una de sus principales ventajas como político. Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre subestimado en su carencia de límites para alcanzar sus objetivos, desmedida ambición y maldad personal. Por ello su capacidad destructiva es inmensa e inesperada. Donde muchos otros se habrían detenido por un mínimo de decencia, por un residuo de empatía ante el sufrimiento ajeno, debido a un dejo de pudor ante lo que establecen las reglas de la convivencia o las leyes, el tabasqueño ni siquiera pestañea y sigue inconmovible. Estira la cuerda sin que le importe romperla mientras que logre aquello que desea.

A diferencia de tantos líderes despiadados, que se regodean en la crueldad y en inspirar miedo, el presidente ha sabido disfrazar su perversidad con extraordinarios despliegues de hipocresía y cinismo. Muy rara vez se le descoloca y pierde los papeles. El enojo es raro y, si acaso, la sonrisa se hace torva, mientras que el tono de voz se endurece. No suele pasar de ahí. Su vida es un ejemplo notable de una disciplina férrea que oculta a la retorcida persona que es.

Este es el hombre que juró cumplir la ley y quien se regodea violándola, presumiendo que tiene la autoridad política y, además, moral para hacerlo.

Es quien no se cansa de ostentarse como un demócrata y ha ido barrenando los pilares institucionales del sistema político que le permitió ser electo. Es quien proclama que no lo mueve la venganza, y rezuma odio y rencor en cada mañanera, siempre obsesionado con quienes considera sus enemigos.

Aquel que no se cansa de victimizarse, mientras busca aplastar a quienes se le atraviesan. Es el que grita a los cuatro vientos que es impoluto y honesto y preside un gobierno que explota de pus, con su voraz parentela en primera fila acumulando riqueza a costa del erario.

Lo increíble es que tras más de cinco años en Palacio Nacional, se le sigue subestimando. No importa que sus acciones pasadas muestren perfectamente de lo que es capaz, tampoco que ya esté preparando el terreno, hablando de ello abiertamente, en caso de que la elección presidencial no favorezca a su candidata.

Como en muchas ocasiones, va lanzando señales sobre sus intenciones, con la gravedad de sus palabras enmascaradas por la forma en que las pronuncia, con el aplomo de quien se sabe con todo el poder.

No es que el país goce de tranquilidad, está en llamas, con el crimen organizado habiendo ocupado todo terreno abandonado por un claudicante Estado. Pero en la burbuja de Palacio Nacional siguen las peroratas mañaneras como si la República no se estuviera resquebrajando.

Y López Obrador está listo con el barreno y la dinamita para, de ser necesario, aprovechar que ha debilitado toda la estructura institucional y volar en pedazos el orden constitucional. Habla de un fraude electoral (en contra de su partido, claro) como si fuese un político opositor y no el presidente. Igual menciona un “golpe de Estado técnico”, nada menos que orquestado por el Poder Judicial.

Está preparando el entramado que le es tan familiar, listo en caso de perder: el clamor del fraude, solo que esta vez apoltronado en Palacio Nacional.

¿De qué es capaz? De todo aquello que esté a su alcance hacer sin que lo frenen consideraciones tan pueriles como esperar un mínimo respeto por la legalidad y las instituciones. El demagogo autoritario siempre estuvo dispuesto a hundir al país, solo que ahora tiene el poder para hacerlo, en tanto millones lo siguen subestimando.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]