Locomotive rinde tributo a Guns and Roses

Luego de una gira por el sureste y poner a roquear al público de Mérida y Playa del Carmen, la banda tributo a Guns and Roses, Locomotive, tocó tierra en Cancún para revivir los éxitos de la agrupación liderada por Axl Rose.



Los cancunenses de Kill Cobra fueron los teloneros que calentaron el escenario antes de la presencia de la banda originaria de Cdmx, que arrancó el tributo con el tema It so easy del año 1987 perteneciente al álbum Appetite for destruction, siguieron con Nightrain de 2010 y Mr. Brownstone de 1987.

La agrupación Kill Cobra abrieron el tributo a G N





Aaron Loyola, quién recientemente se sumó a la banda que cuenta con una trayectoria de 12 años en la escena musical, compartió con Novedades Quintana Roo cómo se ha preparado para interpretar dignamente a Axl Rose.

Los chicos de Kill Cobra abrieron la noche. (Foto: Harold Alcocer)





"Para interpretear a Axel Rose estudie muy bien todo, busque su vida, estudie sus movimientos, para al momento de pararme frente al escenario pueda dar una buena interpretación. Además cuido la voz me alejo de los vicios, del cigarro para poder lograr el registro vocal de Axl", refirió el cantante.

A pesar de algunos problemas técnicos, el público coreó Welcome to The jungle, Live and Let die y Patience, entre muchos otros éxitos de la banda ochentera.

(Foto: Harold Alcocer)





Complacieron peticiones y cerraron el show con el clásico solo de guitarra de Slash, "El Padrino" y "Sweet child of Mine", despidiéndose de Cancún y llevándose los aplausos de los presentes.