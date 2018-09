Lorena Ochoa jugará golf por quinto año consecutivo en Cancún

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Con una bolsa en premios superior a los dos millones de pesos y la meta de superar los 100 jugadores, se llevará a cabo la quinta edición del torneo Lorena Ochoa, a celebrarse en el campo de golf de un complejo hotelero del corredor turístico Cancún-Riviera Maya.

En conferencia de prensa, Jabib Chapur, presidente de la Fundación Palace, dio a conocer detalles de este evento, que se lleva a cabo cada año en alianza con la Fundación Lorena Ochoa A. C y el cual, según explicó, se llevará a cabo en el campo de golf de Moon Palace Cancún este 19 y 20 de octubre, informa Notimex.

Destacó que lo recaudado de las inscripciones del torneo será destinado a las diversas acciones que realizan ambas instituciones, tales como la compra de materiales y equipos para los niños que hoy en día residen en la Casa Hogar de la Fundación Palace.

En conferencia de prensa, precisó que la Casa Hogar Fundación Palace se inauguró el 26 de noviembre del 2015 con el fin proveer un hogar y cuidados dignos a niños y niñas que no cuentan con un núcleo familiar saludable.

Explicó, asimismo, que a la fecha se ha podido beneficiar a 45 niños y niñas, a quienes se les brinda educación, servicios de salud, cuidados afectivos, atención psicológica, actividades formativas y recreativas de manera integral.

Destacó que para seguir la tradición ya establecida e incorporándose otro año más, la exgolfista Lorena Ochoa, presidenta de la fundación que lleva su nombre, participará en esta quinta edición del torneo.

Puntualizó que el certamen ayudará también a otorgar becas académicas a los niños del Centro Educativo La Barranca, que pertenece a la Fundación Lorena Ochoa.

“Es un honor para nosotros poder contar con el apoyo de la Fundación Lorena Ochoa por cinco años consecutivos para este Torneo de Golf,” explicó Chapur, quien admitió que “gracias a su apoyo y también el de nuestros asistentes, continuamos brindando recursos para que los niños de la Casa Hogar puedan tener la mejor calidad de vida posible mientras residen ahí". "Gracias a eventos como este podemos hacer los sueños de estos niños una realidad y poco a poco ir ofreciéndoles una mejor calidad de vida. Tanto la Fundación Palace como la Fundación Lorena Ochoa comparten el mismo objetivo de ayudar a la comunidad”, subrayó.

Detalles del torneo

De acuerdo con información que proporcionó, la inscripción tendrá un costo de cinco mil 500 pesos por jugador, lo cual incluye un kit de participante, cena de bienvenida con Lorena Ochoa, Green Fee, tiro de exhibición con Lorena Ochoa, foto grupal, comida de premiación, rifas y premios. Los jugadores federados, tendrán derecho a una ronda de práctica la semana previa al torneo.

Fernando Sandoval, gerente de operaciones del campo de golf, explicó que la modalidad del torneo es “Foursome A Go Go”, con suma de hándicaps de 60, que se premiará a los tres primeros lugares, así como a los mejores O’ Yes y Hole in One, entre otros.

Además, indicó que los jugadores podrán obtener importantes premios de la bolsa acumulada de más de dos millones de pesos. Finalmente, indicó que las actividades del torneo inician el 19 de octubre con la tradicional cena de bienvenida junto a Lorena Ochoa y el sábado 20 de octubre el escopetazo será las 8 de la mañana, y la premiación a las 3 de la tarde.