Los candidatos de Morena y el negrito en el arroz

Listo y decidido se encuentra el equipo de aspirantes a legisladores federales (senadores y diputados) por la coalición Morena-Verde Ecologista, con cuatro pintados de guinda y dos tucanes. La meta que tienen estos candidatos está trazada: Lograr el denominado “Plan C” que, de acuerdo al presidente AMLO, no es más que lograr “carro completo” en cada uno de los 300 distritos electorales de los 32 estados.

“Ni un voto a la oposición, ni un voto a los conservadores”, fue la arenga de presidencial, en una ruta electoral que suena casi imposible de lograr, es decir, la obtención de todas las diputaciones por mayoría y el triunfo de las fórmulas en el Senado, a fin de echar a andar la aplanadora y modificar la Constitución al gusto del gran Tatich.

En el caso de Quintana Roo, cierto es que en cada una de las tres elecciones en que Andrés Manuel participó, éste obtuvo el triunfo en las tres. Que el estado ha sido especialmente beneficiado por la actual administración, pues aun cuando no se le ha reconocido por zona fronteriza y por lo tanto, no cuenta con los beneficios (menor IVA y menor costo de la gasolina) como los estados que limitan con Estados Unidos, la inversión federal ha sido histórica, lo cual representa un plus para los aspirantes morenistas.

Así es como la fórmula para el Senado conformada por Eugenio Segura del PVEM y por la aun diputada Anahí González se presenta sólida y como favorita, incluso por arriba del virtual candidato de MC, Roberto Palazuelos, de quien se espera que dé la batalla y quizá entre como el tercer senador.

En el caso de las diputaciones, son tres los abanderados de Morena como Elda Xix por Chetumal, Humberto Aldana y Mildred Ávila por Cancún y el Verde Ecologista, Juan Carrillo por Playa del Carmen.

Y así, de botepronto, se puede advertir que los tres primeros se presentan también con la suficiente fuerza y capital político para dar la batalla y obtener el triunfo en las urnas. No así el Verde-ecologista, quien tendrá que redoblar esfuerzos, toda vez que a él –como se dice en el argot popular- le ha tocado bailar con la más fea.

¿Por qué decimos esto?

Por tres razones bien marcadas. Primero, al político ex priista se le relaciona siempre con el ex gobernador Roberto Borge, hoy preso en Morelos y quien terminó su mandato con un prestigio –digamos- maltrecho. Segundo y tercero obedece al Distrito por el que competirá, el cual comprende: Playa del Carmen, en donde hoy manda Acción Nacional, y peor aún, Isla Mujeres, presidido por Atenea Gómez, quien lo tiene denunciado. Incluso, hay quienes agregan un motivo más: Juan Carrillo buscaría la reelección en una demarcación a la que no volvió en tres años.

De esta manera, se puede observar que la obtención del carro completo para la alianza de Morena no será tan sencilla, y eso que se trata de un estado gobernado por este partido, cuya aceptación de la ciudadanía es elevada.

¿Qué pasará en otras entidades, en donde Morena no despunta?

La mayoría simple está casi garantizada, la mayoría calificada... descalificada.

Y Andrés Manuel lo sabe.