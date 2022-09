Los cinco documentos más importantes de Miguel Hidalgo

El origen de la historia constituyente de México se puede ubicar en el Plan del Gobierno Americano para instrucción de los comandantes de las divisiones, que Miguel Hidalgo dirigió a los tenientes en el año de 1810, y su desarrollo con el Manifiesto del 15 de diciembre del mismo año.

Los documentos más importantes son varios y aquí te mencionaremos cinco de ellos.

A lo largo de la lucha los documentos fueron trascendentales, además del pensamiento y liderazgo de Miguel Hidalgo; los cuales se vieron reflejados en dos instituciones creadas al interior del movimiento insurgente, la Suprema Junta Nacional Americana o Congreso Nacional Americano Gubernativo y el Congreso de Anáhuac.

La segunda institución antes señalada produjo documentos fundacionales, entre ellos el Acta Solemne de la declaración de la Independencia de la América Septentrional y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán.

A través de los documentos es posible tener una visión de lo vivido en la historia constituyente de nuestro país. Estos textos ofrecen una mirada a su proyecto, fueron emitidos en el tiempo que va de septiembre a diciembre de 1810. A continuación se señalan dichos documentos en orden:

1.- Intimación al intendente de Guanajuato, Hidalgo declara los objetivos de la causa.

Solicita Miguel Hidalgo al Intendente Juan Antonio de Riaño la rendición de la plaza de Guanajuato.

Cuartel General en la Hacienda de Burras

28 de Septiembre de 1810.

El numeroso ejército que comando, me eligió por Capitán General y Protector de la Nación en los campos de Celaya.

La misma Ciudad a presencia de 50 mil hombres ratificó esta elección, que han hecho todos los lugares por donde he pasado: lo que dará a conocer a usted que estoy legítimamente autorizado por mi Nación para los proyectos benéficos, que me han parecido necesarios a su favor.

Estos son igualmente útiles y favorables a los americanos, y a los europeos que se han hecho ánimo de residir en este Reino, y se reducen a proclamar la independencia y libertad de la Nación; de consiguiente yo no veo a los europeos como enemigos, sino solamente como a un obstáculo, que embaraza el buen éxito de nuestra empresa.

Usted se servirá manifestar estas ideas a los europeos, que se han reunido en esa Alhóndiga, para que resuelvan si se declaran por enemigos, o convienen en quedar en la calidad de prisioneros, recibiendo un trato humano y benigno, como lo están experimentando los que traemos en nuestra compañía, hasta que se consiga la insinuada libertad e independencia, en cuyo caso entrarán en la clase de Ciudadanos, quedando con derecho, a que se les restituyan los bienes de que por ahora, para las urgencias de la Nación, nos serviremos.

Si por el contrario no accedieren a esta solicitud, aplicaré todas las fuerzas, y ardides para destruirlos, sin que les quede esperanza de Cuartel.

Dios guarde a usted muchos años, como desea su atento servidor Q.S.M.B. [Que sus manos besa]

Miguel Hidalgo y Costilla, Capitán General de América.

Ansorena promulga el primer bando insurgente de abolición de la esclavitud, en cumplimiento de disposiciones de Hidalgo.

Primer bando de Miguel Hidalgo aboliendo la esclavitud; publicado en la ciudad de Valladolid por el intendente Ansorena. Octubre 19, 1810 Don José Maria de Ansorena, caballero, maestrante de la Real de Ronda, alcalde ordinario de primero voto en esta ciudad y su jurisdicción, intendente corregidor de esta provincia, brigadier y comandante de armas. En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del Excmo. Sr. capitán general de la Nación Americana, doctor don Miguel de Hidalgo y Costilla, de que debe estarle, rendirle las más expresivas gracias por tan singulares beneficios, prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas, que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden, los pongan en libertad, otorgándoles las necesarias Escrituras de Alahorria con las inserciones acostumbradas, para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres; y no lo haciendo así los citados dueños de esclavos y esclavas, sufrirán irremisiblemente la pena capital, confiscación de todos sus bienes. Bajo la misma que igualmente se impone, no comprarán en lo sucesivo ni venderán esclavo alguno, ni los escribanos, ya sean del número o reales, extenderán escrituras concernientes a este género de contratos, pena de suspensión de oficio y confiscación de bienes, por no exigirlo la humanidad ni dictarlo la misericordia. Es también el ánimo piadoso de S.E., quede totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas, sean las que fueren, para que ningún juez ni recaudador exijan ésta pensión, ni los miserables que antes la satisfacían la paguen, pues el ánimo del Excmo. Sr. capitán general es beneficiar a la Nación Americana en cuanto le sea posible. Asimismo, prevengo a todos los administradores de las aduanas, receptores y gariteros, que a los naturales no les cobren derecho alguno por la raspa de 2 magueyes, ni por el fruto de pulques, por ser personas miserables que con lo que trabajan apenas les alcanza para la manutención y subsistencia de sus familias, ni tampoco cobrarán del aguardiente de caña más que un peso por cada barril de los que entraren de las fábricas, y esto por solo una vez, de modo que teniendo que pasar los barriles de una a otras partes, en éstas no se exija cosa alguna, pues con solo el primer peso cobrado quedará satisfecha esta pensión. En consecuencia de lo cual, se pasará a la aduana de esta ciudad, un tanto autorizado de esta orden, para que inmediatamente le comunique a las receptorías y garitas de su cargo para la debida inteligencia. Se previene a toda la plebe, que si no cesa el saqueo y se aquietan, serán inmediatamente colgados, para lo que están preparadas cuatro horcas en la Plaza Mayor. Prevengo a todo forastero, que en el acto salgan de esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo serán aprehendidos y se remitirán por cordillera al ejército. Y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia, mando se publique por Bando. Fecho en Valladolid, a 19 de octubre de 1810. José María de Ansorena (Rúbrica) Para que se publique en 28 de octubre se notarió [Rúbrica] Por mandado de S.S. José Geronimo Marocho (Rúbrica)

Plan del Gobierno Americano para instrucción de los comandantes de las divisiones.

Plan del Gobierno Americano entregado por Miguel Hidalgo a José María Morelos y expedido por éste. 31 de Octubre de 1810 Plan del Gobierno Americano, para instrucción de los comandantes de las divisiones. 1°.- Primeramente, se gobernará el Reino por un Congreso de individuos doctos e instruidos, y todos criollos, que sostengan los derechos del señor D. Fernando VII. 2°.- Se quitará el gobierno a todos los gachupines que han perdido el Reino. 3°.- Se quitarán todas las pensiones y gravámenes con que nos tenían oprimidos. 4°.- Sólo queda para sostener las tropas, el estanco de tabacos y las alcabalas, sujetándolas a cuatro por ciento. 5°.- Ninguno se distinguirá en calidad, sino que todos se nombrarán americanos. 6°.- Por lo mismo, nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres. 7°.- No habrá Cajas de Comunidad en los pueblos, y sólo se entregarán las rentas que haya juntas en la Caja Nacional y se les entregarán sus tierras a los pueblos, con restitución de las que les hayan usurpado los europeos, para que las cultiven y mantengan sus familias con descanso. 8°.- Y en virtud de "nueva conquista" e indulto general, se pondrá en libertad a todo reo, tenga el delito que tuviere, previniéndole sea hombre de bien en lo sucesivo. 9°.- El americano que deba cualesquiera cantidad al europeo, se le perdonará, en virtud de la confiscación de bienes. 10°.- Si algún gachupín debiera alguna cantidad a algún criollo, se le hará pagar con todo rigor si tuviere bienes. 11°.- En punto de religión, nada se toca, porque debemos seguir la que profesamos. 2 12°.- Por lo mismo, no se habla con los legos obispos, curas y regulares, aunque sean ultramarinos, sino que todos se quedan en sus plazas y empleos si no es que se opongan a nuestro Gobierno, pues entonces se destronarán de ellos, y aun se expatriarán o extinguirán, como se hizo con los jesuitas. 13°.- Se omite instruir a los pueblos de la pérdida de España, de su Rey y su familia, por ser público y notorio; y sólo se advierte [que] se establecerán unas leyes suaves y no se consentirá que salga moneda de este Reino para otros, si no fuere por comercio, con lo cual dentro de breve tiempo seremos todos ricos y felices, viviendo en el descanso con que la Divina Majestad ha querido enriquecer a este dichoso Reino que patrocina su Santísima Madre en su milagrosa Imagen de Guadalupe. Método que guardarán los comisionados u oficiales que lleven a su cargo alguna División. En los pueblos donde entraren, harán saber el plan antecedente. 14°.- Al europeo que encontraren empleado en el gobierno político o militar, le pondrán un oficio pidiéndole entregue aquella plaza o empleo, con finiquito de cuentas, existencia de ventas, armas y pertrechos, etcétera, ya sean las armas del gobierno o propias, y si lo verificare sin resistencia, no se le perjudicará en su persona ni bienes, si no es que haya noticia cierta de que antes haya tomado las armas contra nuestros ejércitos. Pero si resistiere la entrega, se le exigirá por fuerza si la resistencia es por palabras, y si es por armas se procederá contra su persona y bienes, y en este caso, si el europeo fuere casado, se le dejarán a su familia algunos bienes para que se mantengan, y las personas de los europeos se remitirán a la cárcel de la provincia conquistada, hasta el número de veinte en partida, dejándoles llevar su ropa de uso, socorriéndolos con una peseta diaria todo el tiempo de su prisión, si no es que en la resistencia de armas hayan hecho una o muchas muertes con sus propias manos, pues en este caso se les aplicará inmediatamente la pena capital, con todos los auxilios y caridad después de bien probado su delito.

15°.- Se mantendrán las tropas de las Rentas Reales, como estanco, alcabalas, etcétera, recogido las existencias, que cesará su cobro hasta el día de la entrada en aquel lugar. 16°.- Se ayudará a este gasto con los bienes quitados a los culpados europeos y para el efecto, se hará inventario de todos ellos, entregándolos al Tesorero de la División, para que los ponga en depósito y almonedas, procurando no se destruyan las haciendas cuanto sea posible. 17°.- El Jefe de la División hará obrar a todo individuo de ella las ordenanzas militares, previniéndoles diariamente, pena de la vida, al que echare mano al saqueo, esté o no el enemigo enfrente. Y sólo repartirá en formación alguna cosa del saqueo en donde hubiere batalla vencida, con proporción a que quede lo suficiente en los fondos, y lo regular a los militares, para que sigan trabajando con más comodidad y socorran sus familias, distinguiéndose siempre en la repartición a los que se distinguen en la acción por su valor o industria. 18°.- No se perjudicará a ningún americano, si no es que se declare enemigo nuestro, que en este caso se tratará lo mismo que queda dicho del europeo. Y si uno u otro fuere lego, se tratará con la veneración y decencia conforme a su carácter. 19°.- En los pueblos de los naturales se levantarán una o dos tropas de los voluntarios; y entre las demás castas se levantarán las necesarias para aventajar al enemigo que espera entrar en aquel rumbo, armando las nuevas tropas con las [armas] que quiten al enemigo, o con las de ellos propias y con las que se quedan en sus casas, especialmente si son armas de fuego, recogiéndolas en cantidad de préstamo, tomando razón individual del dueño y valor del arma, para volverla o pagarla, concluida la guerra. 20°.- Procurarán los comisionados Comandantes de la División, que se trabajen dé cuenta de la Nación las ventas de azufre y salitre y oficinas de pólvora, no permitiendo que ésta se gaste en salva. 21°.- No amedrentarán a los pueblos con terror y espanto, y mucho menos con saqueos y robos, cuyo delito castigarán severamente los oficiales, pues debiendo 4 halagar a todas las gentes, tan lejos de quitarles sus ropas deberán hacerles algunos regalos, aunque sean de los mismos fondos; y en caso de tener necesidad, pedirán prestado, dando libranza contra nuestras Cajas. Rogarán y suplicarán para conseguirlo, previniéndoles el beneficio que resulta de aquel socorro, que como buenos americanos están obligados a hacerlo. 22°.- En cuanto a los bienes legos, si no hubiere quien los recoja o administre, se pondrán sujetos, hombres de bien, para que la Iglesia no pierda; y en caso de valerse de ellos por necesidad se llevará cuenta por separado, para satisfacerlos a su tiempo. 23°.- Los bienes legos se entienden no sólo las rentas decimales, sino también la pensión conciliar que pagan los curas y el Tesoro de Rosas que pagan los interinos; los réditos de capellanías y obras pías, excepto las obvenciones, que no se recogerán, pues las debe percibir el sacerdote que administra el pasto espiritual. Las rentas de bulas están comprendidas en el artículo de rentas reales. 24°.- En caso de que los arrendatarios o administradores de diezmos desamparasen sus obligaciones, se arrendarán a otro, con fianza y seguridad, en el mismo remate que lo tenía el anterior. Y si no hubiere arrendatario, se darán con igual fianza y seguridad en administrarlas al tercio, las dos partes para la Iglesia y la otra para el administrador. 25°.- No se echa manos a las obras pías sino en caso de necesidad y por vía de préstamo, pues estos bienes deben invertirse en sus piadosos fines y destinos. 26°.- Los Comandantes tendrán presente una de las Ordenanzas que manda no ataquen con fuerzas inferiores al enemigo que las trae superiores; pero sí podrá repelerlos en sus puntos de fortificación. Si entre los indios y castas se observare algún movimiento como que los negros quisieren dar contra los blancos, o éstos contra los pardos, se castigará inmediatamente al que primero levantare la voz o se observare espíritu de sedición, para lo que inmediatamente se remitirá a la superioridad absteniéndose que es delito de pena capital y debe tratarse con toda severidad. 5 27°.- Trabajarán incesantemente los oficiales en la subordinación de las tropas; como que sin ésta, es el mayor enemigo que pueden tener nuestras armas. 28°.- No se nombrarán nuestros oficiales por sí solos ni por la voz del pueblo en mayor graduación que la que por sus méritos le permite la superioridad ni menos podrán nombrar a otros con mayor graduación que ellos tienen; pero si les queda su derecho a salvo para representar sus méritos, que sin duda se les premiarán. 29°.- Procederán, en fin, nuestros Comisionados Oficiales, con toda armonía, fidelidad y maduro consejo, de modo que no haya quien hable mal de su conducta; y en casos arduos, me consultarán sobre todo. Obrar con la mayor caridad castigando los pecados públicos y escándalos, y procediendo de acuerdo y hermandad unos con otros. [Expedido en] Cuartel General, Aguacatillo, Noviembre 16 de 1810. [José María Morelos.]a pólvora.

Cuartel General en Guadalajara. Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, del pago de tributos y alcabalas, del uso del papel sellado y suprime el estanco del tabaco y la pólvora.

Bando de Miguel Hidalgo para la abolición de la esclavitud. 29 de Noviembre de 1810. Cuartel General en Guadalajara. Don Miguel Hidalgo, Generalísimo de América, etc. Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de tres siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos fue extinguir tantas gabelas con que no podían adelantar en fortuna; mas como en las urgentes y críticas circunstancias del tiempo no se puede conseguir la absoluta abolición de gravámenes; generoso siempre el nuevo gobierno, sin perder de vista tan altos fines que anuncian la prosperidad de los americanos, trata de que éstos comiencen a disfrutar del descanso y alivio, en cuanto lo permitan la urgencia de la nación, por medio de las declaraciones siguientes, que deberán observarse como ley inviolable. Que siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud no sólo en cuanto al tráfico y comercio que se hacían de ellos, sino también por lo relativo a las adquisiciones; de manera que conforme al plan del reciente gobierno, pueden adquirir para sí, como unos individuos libres al modo que se observa en las demás clases de la república, en cuya consecuencia supuestas las declaraciones asentadas deberán los amos, sean americanos o europeos darles libertad dentro del término de diez días, so la pena de muerte, que por inobservancia de este artículo se les aplicará. Que ninguno de los individuos de las castas de la antigua legislación, que llevaban consigo la ejecutoria de su envilecimiento en las mismas cartas de pago del tributo que se les exigía, no lo paguen en lo sucesivo, quedando exentos de una contribución tan nociva al recomendable vasallo. Que siendo necesario de parte de éste alguna remuneración para los forzosos gastos de guerra, y otros indispensables para la defensa y decoro de la nación, se 2 contribuya con un dos por ciento de alcabala en los efectos de la tierra, y con el tres en los de Europa, quedando derogadas las leyes que establecían el seis. Que supuestos los fines asentados de beneficencia y magnanimidad se atienda al alivio de los litigantes, concediéndoles para siempre la gracia de que en todos sus negocios, despachos, escritos, documentos y demás actuaciones judiciales o extrajudiciales se use del papel común, abrogándose todas las leyes, cédulas y reales órdenes que establecieron el uso del papel sellado. Que a todo sujeto se le permita francamente la libertad de fabricar pólvora, sin exigirle derecho alguno, como ni a los simples de que se compone; entendidos sí, de que ha de ser preferido el gobierno en las ventas que se hagan para el gasto de las tropas; asimismo deberá ser libre el vino y demás bebidas prohibidas, concediéndoseles a todos la facultad de poderlo beneficiar y expender, pagando sí, el derecho establecido en Nueva Galicia. Del mismo modo serán abolidos los estancos de todas clases de colores: las demás exacciones de bienes, y cajas de comunidad y toda clase de pensiones que se exijan a los indios. Por último, siendo tan recomendable la protección y fomento de la siembra, beneficio y cosecha del tabaco, se les concede a los labradores y demás personas que se quieran dedicar a tan importante ramo de agricultura, la facultad de poderlo sembrar, haciendo tráfico y comercio de él; entendidos de que los que emprendiesen con eficacia y empeño este género de siembra, se harán acreedores a la beneficencia y franquezas del gobierno. Y para que llegue a noticia de todos, y tenga su debido cumplimiento, mando que se publique por bando en esta capital y demás ciudades, villas y lugares conquistados, remitiéndose el corriente número de ejemplares a los tribunales, jueces y demás personas a quienes corresponda su inteligencia. Dado en la ciudad de Guadalajara, a 29 de Noviembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla.

Manifiesto al pueblo de Miguel Hidalgo en el que proclama la independencia absoluta y propone la creación del Congreso Nacional.

Manifiesto de Miguel Hidalgo en el que propone la creación del Congreso Nacional. Guadalajara, Diciembre 15, 1810 Manifiesto que el señor don miguel hidalgo y costilla, generalísimo de las armas americanas y electo por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus derechos y los de sus conciudadanos, hace al pueblo. Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto en que nunca creí se me pudiere tildar, ni menos declarárseme sospechoso para mis compatriotas. Hablo de la cosa más interesante, más sagrada y para mí la más amable: de la religión santa, de la fe sobrenatural que recibí en el bautismo. Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado ni en un ápice de la creencia de la Santa Iglesia Católica. Jamás he dudado de ninguna de sus verdades, siempre he estado íntimamente convencido de la infalibilidad de sus dogmas, y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa de todos y cada uno de ellos. Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y de San Felipe, a quienes continuamente explicaba las terribles penas que sufren los condenados en el Infierno, a quienes procuraba inspirar horror a los vicios y amor a la virtud, para que no quedaran envueltos en la desgraciada suerte de los que mueren en pecado. Testigos, las gentes todas que me han tratado, los pueblos donde he vivido y el ejército todo que comando. ¿Pero para qué testigos sobre un hecho e imputación que ella misma manifiesta su falsedad? Se me acusa de que niego la existencia del Infierno, y un poco antes se me hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo está en este lugar. 2 ¿Cómo, pues, concordar que un pontífice está en el Infierno, negando la existencia de éste? Se me imputa también el haber negado la autenticidad de los Sagrados Libros, y se me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero. Si Lutero deduce sus errores de los libros que cree inspirados por Dios, ¿cómo el que niega esta inspiración sostendrá los suyos deducidos de los mismos libros que tiene por fabulosos? Del mismo modo son todas las acusaciones. ¿Os persuadiríais, americanos, que un tribunal tan respetable y cuyo instituto es el más santo, se dejase arrastrar del amor del paisanaje hasta prostituir su honor y su reputación? Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese emprendido libertar nuestro reino de los grandes males que le oprimían y de los muchos mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer sobre él, jamás hubiera sido yo acusado de hereje. Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicitad. Si éste no me hubiese hecho tomar las armas, yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila; yo pasaría por verdadero católico, como lo soy y me lisonjeo de serlo; jamás habría habido quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de la herejía. ¿Pero de qué medio se habían de valer los españoles europeos, en cuyas opresoras manos estaba nuestra suerte? La empresa era demasiado ardua. La Nación, que tanto tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de la libertad. Corren apresurados los pueblos y toman las armas para sostenerla a toda costa. Los opresores no tienen armas ni gentes para obligarnos con la fuerza a seguir en la horrorosa esclavitud a que nos tenían condenados. Pues, ¿qué recurso les quedaba? Valerse de toda especie de medios, por injustos, ilícitos y torpes que fuesen, con tal que condujeran a sostener su despotismo y la opresión de la América. 3 Abandonan hasta la última reliquia de honradez y hombría de bien; se prostituyen las autoridades más recomendables; fulminan excomuniones que nadie mejor que ellos saben no tienen fuerza alguna; procuran amedrentar a los incautos y aterrorizar a los ignorantes para que, espantados con el nombre de anatema, teman donde no hay motivo de temer. ¿Quién creería, amados conciudadanos, que llegase hasta este punto el descaro y atrevimiento de los gachupines? ¿Profanar las cosas más sagradas para asegurar su intolerable dominación? ¿Valerse de la misma religión santa para abatirla y destruirla? ¿Usar de excomuniones, contra toda la mente de la Iglesia? ¿Fulminarlas, sin que intervenga motivo de religión? Abrid los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos sino por política. Su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? ¿De dónde nos ha venido este nuevo dogma, este nuevo artículo de fe? Abrid los ojos, vuelvo a decir. Meditad sobre vuestros verdaderos intereses: de este precioso momento depende la felicidad o infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Son ciertamente incalculables, amados conciudadanos míos, los males a que quedáis expuestos si no aprovecháis este momento feliz que la Divina Providencia os ha puesto en las manos. No escuchéis las seductoras voces de nuestros enemigos, que bajo el velo de la religión y de la amistad os quieren hacer víctimas de su insaciable codicia. ¿Os persuades, amados conciudadanos, que los gachupines, hombres desnaturalizados que han roto los más estrechos vínculos de la sangre -¡se estremece la naturaleza!-, que abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus 4 mujeres y a sus propios hijos, sean capaces de tener afectos de humanidad a otra persona? ¿Podréis tener con ellos algún enlace superior a los que la misma naturaleza puso en las relaciones de su familia? ¿No los atropellan todos por solo el interés de hacerse ricos en la América? Pues no creáis que unos hombres nutridos de estos sentimientos puedan mantener amistad sincera con nosotros. Siempre que se les presente el vil interés, os sacrificarán con la misma frescura [con] que han abandonado a sus propios padres. ¿Creéis que el atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnudez, a los peligros de la vida inseparables de la navegación, lo han emprendido por venir a haceros felices? Os engañáis, americanos. ¿Abrazarían ellos ese cúmulo de trabajos por hacer dichosos a unos hombres que no conocen? El móvil de todas esas fatigas no es sino su sórdida avaricia. Ellos no han venido sino por despojarnos de nuestros bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos siempre avasallados bajo de sus pies. Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto tiempo. Para conseguirlo, no necesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo. Veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no son americanos. Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. 5 Ellos entonces gobernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países y, a la vuelta de pocos años, disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente. Nota: Entre las resmas de proclamas que nos han venido de la Península desde la irrupción en ella de los franceses, no se lee una cuartilla de papel que contenga, ni aún indicada, excomunión de algún prelado de aquellas partes contra los que abrazasen la causa de Pepe Botella, sin que nadie dude que sus ejércitos y constitución venían a destruir el cristianismo en España.

Los verdaderos mexicanos siempre honraremos la vida, no la muerte

Recordemos que siempre nuestra celebración por la Independencia de México, ahora por 212 años, ha sido de ¡Viva!, a la revolución, a la constitución, a Morelos, a Hidalgo y otros más, pero está es la primera vez que una persona sin ubicación racional la convierte en “muera”, por lo que este tipo de desbordada agresividad y de frustraciones, convirtió la ceremonia en un “muera”, entonces los vivas nos fuimos a la muerte en una sin razón, sin sentido, sin lógica.

Es la primera vez que vemos a alguien que no respeta los protocolos pero si demuestra su cizaña, su frustración y su enojo, al hablar de cosas que no son aceptables, la mayoría de las gentes que estaban ahí no saben ni lo que es la cuarta transformación, entonces ¿de que se trata?

Con pena volvemos a ver que estos shows de machismo visceral están demostrando como se está afectado el sentido común de ese personaje y con ello también ha habido una reacción a las medidas que han tomado los diputados y los senadores, demostrando que son más retrógradas que ninguna otra cámara de diputados o de senadores que se haya visto.

Es triste y lamentable ver que la hueste comunista-socialista, de los personajes invitados, no ha dejado más que muerte, desolación y frustración en los países de donde vienen y que por el momento y por el fuero que tienen, seguirán aprovechando este tipo de eventos para actuar de forma mega-negativa.

Los ilusos y los acarreados nos dan la sensación de tener “líderes” que abusan de su posición para crear un caos, con la unión del ejército y de la guardia nacional, pero lo verdaderamente preocupante es que se está creando una carga en lo económico, la cual tendrá al país en la incertidumbre ya que, cómo se sabe, con el costo del presupuesto del país, con ingresos en cero, exportaciones e importaciones en cero, México volverá a estar en una situación caótica.

Las obras realizadas, sin un fin real, como los son “Dos Bocas”, “el Tren Maya”, el nuevo Aeropuerto, que no va a levantar vuelo nunca ni va a tener una aceptación a nivel internacional porque una cosa es un capricho visceral y otra cosa que se hayan respetado los protocolos de aviación internacionales, con todo esto se demuestra la frustración que tienen y que es por causa de la poca educación y cultura que tienen estos monstruos.

Nosotros estamos acostumbrados a vivir en ceremonias en las que celebramos la vida y la alegría de ser independientes, pero con estas medidas se ha seguido, y se sigue, destruyendo el respeto a la soberanía de los estados la cual es intocable.

Estamos viendo el viaje de ego de un señor que piensa va a crear un nuevo comunismo porque piensa que así va a pasar como un “personaje” a la historia del país, su personalidad y su surrealismo quedan patentes en cada una de sus declaraciones y en sus hechos, con esto no puede pensar que cuando llegue el final de su sexenio se revocara toda la bola de malas decisiones, que han sido creadas por gentes que no respetan y que no representa al pueblo, ya que no han ido buscando el bienestar del país, solo han visto más por ellos y por su “elite” de mafiosos.

Hemos tenido gobiernos de hipócritas, como el de Echeverría, otro populista que no logró nada positivo más que retrasar al país con lo cual ha quedado en la historia como un asesino, en la actualidad vemos esas acciones de los miles de niños con cáncer que han muerto, así como la de muchas gentes que han muerto por no tener la asistencia médica para enfrentar sus enfermedades, esto está creando en el plano universal un bumerang, el vual va a regresar y con fuerza, con lo que se verá cómo acabaran todos estos masiosares.

¡Viva México! ¡Viva la República! ¡Viva la Constitución! Y ¡Vivan los cambios! que en su momento rebotaran todas estas maldiciones. Recordemos que la unión hace la fuerza.

Los de Morena cambiaron los emblemáticos colores de la bandera mexicana

En la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes del 13 de septiembre en Tepic, Nayarit, los adornos colocados fueron modificados pues se colocaron banderas nacionales en color guinda, similar a los que utiliza el partido Morena.

En redes sociales circularon críticas sobre lo ocurrido por lo que el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió disculpas por medio de su cuenta de Twitter: “solicito respetuosamente me acepten una disculpa pública, a nombre del Gobierno del Estado, y el mío propio, por haberse trastocado los colores de nuestra enseña nacional”.

De acuerdo a medios locales como El Universal, Mario Javier Figueroa Betancourt, servidor público que estaba al frente de la dirección general de imagen gubernamental del estado presentó su renuncia.

El 14 de septiembre el gobernador nuevamente ofreció disculpas ante los medios de comunicación: “Yo hago la solicitud, a través de ustedes, de que me acepten una disculpa pública por haber trastocado los colores de nuestra enseña patria; yo respeto el lábaro patrio, y de ninguna manera debió haberse hecho, pero hay, insisto, imponderables que están fuera de mi alcance, pero yo me hago responsable".

En México existe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno la cual menciona en su Artículo 3: “La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra”.

En el 56 dice: “Constituyen infracción a esta Ley las conductas siguientes: Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo 3o. de esta Ley”

Sobre las sanciones el Código Penal Federal indica en su Artículo 192: “Al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y una multa de veinticinco a mil pesos”.

Luce vacío el AIFA, aunque sea fin de semana largo

Debido a las fiestas Patrias este viernes 16 de septiembre correspondió a un fin de semana largo, sin embargo, en un video difundido por el periodista Salvador García Soto se observa poco movimiento en esa terminal aérea ubicada en el Estado de México.

¿El AIFA no es un fracaso? En un mes de operaciones, el Aeropuerto de Toluca ya tiene más vuelos que el Felipe Ángeles, el capricho de AMLO.

Sin Esfuerzo, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AITE), que comenzó operaciones de nuevo el pasado 1 de julio y de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil tuvo un total de 55 mil 500 pasajeros, en contraste con los 35 mil 117 del AIFA.

En el Aeropuerto de Toluca se reportaron 498 vuelos, más que los 332 vuelos que partieron y llegaron a Santa Lucía.

El promedio de pasajeros es mucho más alto en el de Toluca, con un total de 136 pasajeros por vuelo, contra un promedio de 105.7 viajeros por vuelo en el AIFA.

En ambas terminales aéreas, Cancún resultó el destino con mayores frecuencias y mayor demanda. En Toluca, se registraron 124 vuelos de ida y vuelta a ese destino, y 18 mil 474 pasajeros desplazados; mientras que en Santa Lucía, se reportaron 96 vuelos redondos a esa localidad de playa con 13 mil 871 viajeros movilizados.

Carta dirigida a mi México lindo y querido (¡Eres lo máximo!) Carlos Alazraki

Estimado México adorado, mil felicidades por tu 212 Aniversario.

208 Años en que hemos luchado juntos para progresar, crecer y engrandecer a nuestro querido México.

208 años en los cuales nuestra democracia ha madurado.

208 años en los cuales hemos vacunado, año con año, a todos nuestros niños con cáncer o sin cáncer.

208 años que hemos escalado hasta ser el país 14 económicamente más consolidado en el mundo.

208 años en que los expertos del mundo pronosticaban que nuestro país, en la mitad de este siglo, estará entre los cinco países más ejemplares y progresistas del mundo.

208 años admirando a nuestros heroicos soldados de las fuerzas armadas.

208 años progresando y creciendo.

208 años donde existía la libertad de expresión.

208 años viviendo muy felices y muy unidos hasta que hace cuatro años, un 1° de diciembre de 2018, la máquina del tiempo se paró, ese día tomó protesta el presidente número 63 en nuestro país, Andrés Manuel López Calderón, mejor conocido como el cangrejo.

El cangrejo López Calderón llegó prometiéndonos los cuernos de la luna, promesas, promesas y más promesas.

Como excelente jefe de estado que es, vimos muy emocionados el día de su inauguración, cómo unos indígenas de Oaxaca le hacían una limpia en el zócalo.

Vimos cómo los jefes de estado de otros países disfrutaban ese show. No lo podían creer, una limpia en su toma de protesta, que gran show dijeron atónitos muchos de ellos.

También vimos como los invitados de honor, los distinguidísimos mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, hicieron presencia en tan inolvidable día.

Como también vimos a uno que otro insignificante invitado como el Rey de España, los secretarios de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y de otros países insignificantes como China y Japón.

Así es mi lindo y querido México, desde ese día nos dimos cuenta que una tormenta se acercaba y no nos equivocamos, el cangrejo canceló la construcción de un aeropuerto con 97 puertas que nos iba a convertir en la puerta de negocios más importante en todo el continente.

A cambio construyó un aeropuerto de quinta, de 14 puertas, pagando el costo de los dos aeropuertos. Imagínate, México pagó 435 mil millones de pesos por ese asqueroso aeropuerto tercermundista de 14 puertas. ¿Lo puedes creer?

También mi querido México, el presidente López Calderón, construyó una refinería cuando podía haber comprado tres en Houston, pagando por las tres el quince por ciento del costo de lo que pagó por esa estupidez en Dos Bocas.

Y no te quiero contar de las raterías de sus funcionarias y de sus funcionarios porque llorarías. Una ratería como no te imaginas.

Y para no deprimirte, nada más te platico que está construyendo un tren que se llama “Maya”, que está destruyendo el ecosistema en la Riviera Maya.

En fin mi querido México, cierro esta carta semanal dándote un pequeño resumen:

Lo que criticaron el cangrejo y su gabinete sobre la militarización de Calderón ya es oficial.

El ejército en la calle hasta el 2028 o 29.

Más de 6,500 niños con cáncer han fallecido por falta de medicinas.

“Abrazos y no balazos” contra las organizaciones criminales.

Peña nos dejó en el país catorce, hoy somos el 18 y estamos a punto de salir del G20.

Dentro de dos años, cuando el cangrejo se vaya a “la chingada”, su rancho, a descansar nos va a dejar el país con cero crecimiento, leíste bien mi adorado México lindo y querido, cero crecimiento. El primer presidente en nuestra historia que va a lograr esta tragedia.

Los militares seguirán en las calles.

Habrá mucho mayor desempleo que hace seis años.

Mayor inseguridad y desgraciadamente más pobres sin medicinas.

Así es mi adorado México, mal, muy mal.

Una cosa si me queda muy clara, sin duda y sin temor a equivocarme, es que Morena no tiene ni la más remota idea de cómo gobernar. ¡Viva México!

Otra vez un aplauso a las personas que amamos a la Constitución, al Estado de Derecho pero sobre todo a la verdad, ya que la verdad siempre nos dará la posibilidad de hacer los cambios necesarios para reiniciar el camino constitucionalista, basados en un verdadero estado de derecho y en nuestra hermosa Constitución. Esperamos que pronto los incautos reflexionen.

La crítica de Vicente sobre el Grito de Independencia de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este 15 de septiembre el Grito de Independencia por el 212 aniversario de la gesta histórica en el cual, además de lanzar vivas a los héroes patrios, convocó a que muera la corrupción, el clasismo y el racismo.

"¡Mexicanas, mexicanos! ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva los héroes anónimos!

¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México!

¡Viva México!", arengó López Obrador en Palacio Nacional, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Con tres "¡Viva México!", concluyó para luego repicar la campaña de Dolores y ondear con fuerza la bandera nacional.

Tras el Grito de López Obrador, el expresidente de México, Vicente Fox, criticó los dichos del titular del Ejecutivo ante los mexicanos.

"Dijo en el grito que muera la CORRUPCION... y la CORRUPCION vive en sus entrañas!!", escribió Vicente Fox en sus redes sociales.

3 de cada 10 mexicanos considera que la Guardia Nacional es corrupta: Inegi

En el marco de la conmemoración del 212 aniversario del inicio de la lucha de independencia de México y del desfile cívico militar anual cuyo protagonista fue la Guardia Nacional, cobra relevancia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) la que se registra que 3 de cada 10 mexicanos considera a esta institución corrupta.

El ejercicio a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró un aumento en la pérdida de confianza del 4% (cifra respecto a 2021). De esta forma, la Envipe 2022 que fue integrada por un tamaño muestral nacional de 102 mil 093 viviendas aseguró que el 30.1% considera corrupta a la Guardia Nacional.

No obstante, la institución que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional está lejos de ser en donde más se percibe corrupción. Este lugar, lo ocupa la Policía de Tránsito 74.9%, seguido de los Jueces con el 67.3%, la Policía Preventiva Municipal con el 66.8%, el Ministerio Público y las Fiscalías Estatales con el 64.7, y la Policía Municipal con el 64.6%. Todas con una tendencia al alza.

Las autoridades que son menos percibidas como corruptas son la Marina con el 20.2% y el Ejército con el 25.5%. Sin embargo, aunque se mantiene la esencia de los resultados, estos cambian cuando se pregunta por la confianza que se tienen en las diferentes instituciones. Según la Envipe, el 89.6% de la sociedad confía en la Marina, el 87.1% en el Ejército y el 80.9% en la Guardia Nacional.

Sobre la incorporación a la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval dijo en su discurso en el desfile cívico milita 2022: “El Ejército y Fuerza Aérea han hecho de la Guardia Nacional un cuerpo profesional y preparado en materia de seguridad pública. Nuestro proceder es y será apegado al marco vigente sin aspiraciones de ninguna índole”.

Inseguridad pegó a la economía de México

La inseguridad en el país le costó a la economía mexicana 278.9 mil millones de pesos durante 2021 de acuerdo con datos de la Envipe. Además, representó el 1.55% de Producto Interno Bruto (PIB), no obstante es la cifra más baja en los últimos diez años.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y los delitos en hogares, representó un monto promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada. Destaca que durante el 2021, 22 millones 114 mil 878 de personas fueron víctimas de algún delito en el país. Es decir, una media nacional de 24 mil 207 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Del costo total por delitos (los más de 278.9 mil millones de pesos), las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 104.6 mil millones de pesos, es decir el 37.5%. Mientras que las pérdidas por victimización representaron los 174.4 mil millones de pesos restantes (que a la vez se subdividen en Pérdidas económicas a consecuencia de los delitos y Gastos a consecuencia de los daños de salud).

Por estados, es Baja California Sur el que más costo promedio tiene con un estimado de 12 mil 053 pesos por delito. Luego le siguen Jalisco con 11 mil 328 pesos, Quintana Roo con 10 mil 112 pesos, Zacatecas con 9 mil 451 pesos, Michoacán con 8 mil 738 pesos y Morelos con 8 mil 541 pesos. La capital del país tiene una media de 6 mil 961 pesos.

