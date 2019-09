Los compromisos “cumplidos” y “no cumplidos” de AMLO a un año de gobierno

Hoy 1° de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, rendirá su primer informe de gobierno con respecto a lo que ha ocurrido en su primer año de gobierno de la Cuarta Transformación.

Dentro de los asuntos que no pudo evitar están el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, la masacre de Coatzacoalcos, el 0% de crecimiento, los departamentos de un funcionario público que no se dieron a conocer en su momento, la Ley Bonilla, Morrena Vs. Morena en el Senado, la marcha feminista, AMLO neoliberal, el Juez Padierna y el asunto de las Policías Federales.

Dentro de los compromisos “cumplidos” que AMLO presume si se cumplieron está el asunto del Aeropuerto, el Estado Mayor, la austeridad, el salario mínimo, la Reforma Educativa, el asunto de los combustibles, Sembrando Vida, el fomento al deporte, nuevas universidades y el adiós a Los Pinos.

Pero también se podría decir que dentro de los asuntos que se están viendo cumplidos están los asesinatos, el secuestro, el robo a mano armada y la venta de drogas, a todo lo largo y lo ancho del país.

Contaminación de suelos y aguas por el fracking

En la incansable búsqueda de tecnologías para avanzar en nuestro enfermizo afán de persistir contaminando la biosfera, dilapidar los recursos fósiles y dañar la salud humana, nuestra portentosa tecnología desarrolló el fracking.

Y con ello la generación de emisión de gases de invernadero mayores que la minería de carbón; ocupación y destrozo de grandes extensiones de suelo; Contaminación de acuíferos por metano y sus perniciosos efectos sobre la calidad de las aguas y la salud humana, sismicidad inducida; efectos en la salud, como la contaminación del agua por sustancias cancerígenas; contaminación acústica e impactos paisajísticos; contaminación atmosférica, etcétera.

El fracking o fractura hidráulica, resulta ser una tecnología con vistas a la extracción de gas y petróleo desde el subsuelo. Se ha hablado mucho de la contaminación y múltiples problemas adicionales que este sistema genera en aguas, aire y suelos.

Al contaminarse los cuerpos de agua en superficie inevitablemente lo harán los suelos, y si estos se utilizan confines agrarios o pastorales también los alimentos.

El fracking cumple todos los requisitos para un ecocidio y tecnologías anticiudadanas. Un arma más en nuestro arsenal contra la biosfera, geosfera y salud humana. No hacen falta ni desastres siderales ni naturales, basta con nuestro modo de maltratarnos sustentablemente. Lástima de tiempos en los que nos ha tocado vivir. El hombre contra el hombre y su ambiente.

De que serviría sacar más gas y petróleo del subsuelo para vender a precios más bajos, si con todo esto probablemente ya no habrá quien los compre.

Manifestación de Organizaciones que exigen a Andrés Manuel López Obrador el respeto al estado de derecho

Integrantes de diversas organizaciones ciudadanas se manifestarán el 1 de septiembre para exigir respeto al estado de derecho ante las dudosas políticas en materia de salud, educación, económicas y de seguridad que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las organizaciones serán: Chalecos México, Observatorio Ciudadano, Canacintra, Cambiemos México, México Convoca, Voces de Contrapeso y Futuro 21; quienes coincidieron en la necesidad de tomar las calles en defensa de la soberanía nacional, sin que importen colores, filias, partidos políticos e ideologías.

Hicieron un llamado a “todos aquellos que están en contra de las políticas autoritarias del presidente López Obrador”, para sumarse a este esfuerzo de unidad ante la emergencia que se vive en México.

Una vocera de Chalecos México, dijo que la invitación es para quienes buscan un México en paz, con oportunidades de empleo, servicios de salud eficientes, distribución de medicamentos en los hospitales, educación laica.

Lo importante de un informe es que la realidad sea una luz para que no se cree incertidumbre

Muy importante dar cumplimiento a la información real, ya que si van a ir a manifestarse ante el Congreso o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que sea para demostrar sus inconformidades no con el afán de querer obstruir que la realidad sea conocida por todo los mexicanos.

Porque con esto pareciera que no va a ver día del informe, ya que “se dice” que esta manifestación será en contra de que López Obrador siga como presidente de México.

Sería necesario hacer un conceso para saber cuántas personas están a favor y cuantos están en contra manifestándose dentro de la verdad.

Lo esencial es que la realidad sea la que brille para que no se cree incertidumbre y que ello nos de conocimiento de causa para saber realmente cual es la realidad del país, en lo económico, en lo político y en lo social.

Las personas tienen que entender que el reloj sigue marcando y tan pronto la población tome las medidas correctivas contra toda esta bola de aprovechados y que se inicien las auditorías, se controle el gasto de cada una de las Secretarías de Estado ya que anteriormente en los informes que daban los presidentes de otros sexenios se daban a conocer las actividades y ejercicios de cada uno de los secretarios y ahora no, de no ser así, entonces sería una falacia total lo que están llevando a cabo.

No se puede permitir que los empleados de gobierno cometan abusos en contra de la República, y por todo lo que está sucediendo en nuestro país, muchas personas, a través de las redes sociales están mencionando que México se podría convertir en un país socialista.

Muchas de las acciones que están tomando deben ser positivas y con miras a un buen futuro para todos los mexicanos y no nada más para unos cuantos.

AMLO miente, porque para muchos está lejos el poder adquirir la canasta básica

Durante una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el crecimiento económico no le preocupa mucho.

Esto después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo una revisión a la baja del Producto Interno Bruto (PIB) y reveló que no hubo variación en el crecimiento del segundo trimestre del año, pues registró 0.0%.

«Crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso.

Abajo, la gente tiene más capacidad de compra, más poder adquisitivo, la mayoría de los mexicanos. Por eso no nos preocupa mucho el asunto», dijo.

Pero esta declaración de Obrador es engañosa, pues un estudio del colectivo de investigadores expertos en economía y política pública, México, ¿cómo vamos?, reveló que el 38.1% de la población no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. A esto se le conoce como pobreza laboral.

El cálculo de la pobreza laboral se obtiene a partir del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el pasado 14 de agosto.

Este Índice también indicó que en las zonas rurales, el valor de la canasta alimentaria aumentó $62.84 pesos entre el segundo trimestre de 2018 y el de 2019; en las zonas urbanas, el aumento fue de $84.03 pesos.

Entonces, hay 47’870,697 personas en pobreza laboral en México mientras Obrador anuncia que hay mejor distribución de la riqueza.

Además, el registro de generación de empleos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra que, desde que Obrador tomó el cargo hasta julio del presente año, se han generado 306,014 empleos. Una cifra muy baja pues el objetivo es generar 100 mil mensuales.

39% de senadores y 46% de diputados tienen una baja calidad profesional y técnica

El primer año de esta nueva mayoría morenista en el Senado y la Cámara de Diputados también se caracterizó por ser “la Legislatura con menor calidad profesional y técnica en varias décadas” y sin experiencia parlamentaria, lo que derivó en un balance que poco se puede presumir: falta de coordinación entre el gobierno y sus bancadas aliadas en temas que provocaron que surjan iniciativas que generan estridencia e incertidumbre incluso en los mercados financieros, opacidad en el manejo de recursos millonarios de las bancadas y escaso control político del Congreso sobre el Ejecutivo, que derivó en un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos en el primer semestre de este año.

Ésta es la Legislatura con menos experiencia profesional y técnica de los legisladores: 46% de los diputados no cuenta con un título universitario, mientras que 39% de los senadores carece de experiencia parlamentaria previa.

De acuerdo con el análisis de una consultora, en esta Legislatura se confunde activismo legislativo con buen desempeño de los diputados y senadores pues si bien en este primer año legislativo se presentaron 2 mil 736 iniciativas de ley en ambas cámaras, lo que representa un aumento del 18.3% respecto al mismo periodo de la LXIII Legislatura (2015-2016), muchas de ellas “son irrelevantes”, carecen de motivación, justificación e impacto presupuestario.

El documento también advierte que “existe un excesivo número de comisiones” en Senado y Cámara de Diputados donde si bien hay “menos que en el pasado”, aún están muy por arriba del promedio mundial, en esta materia.

En la actualidad hay 46 comisiones en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados, una reducción de 18 y 10, respectivamente, con respecto a la Legislatura anterior, sin embargo, en el mundo el promedio es de 17 para cámaras altas (senadores) y 14 para bajas.

El noveno reporte Legislativo de la consultora sobre el Primer año de la LXIV Legislatura que comprende de septiembre 2018 a agosto del 2019, establece que hay una falta de coordinación entre el gobierno y sus bancadas aliadas en temas que no forman parte de la agenda prioritaria del presidente, lo que ha provocado iniciativas que generan estridencia e incertidumbre y que han tenido que ser combatidas por el gobierno y por el propio presidente López Obrador como las de eliminar las comisiones bancarias, la Ley de Petróleos Mexicanos para cambiar el gobierno corporativo o aquella sobre la disposición de reservas del Banco de México.

También se observa una injerencia desordenada de diversas secretarías de Estado que en ocasiones tienen opiniones divergentes sobre un mismo tema, como fue el caso de la Ley de Austeridad o el etiquetado frontal de alimentos y bebidas de alto valor calórico.

Si bien se redujeron las asignaciones de grupos parlamentarios, aún prevalece la opacidad en su justificación. En ambas cámaras se redujeron sus montos. No obstante, la comprobación continúa siendo poco transparente. Cada grupo parlamentario reporta sus gastos con un grado de desagregación diferente, lo que complica conocer con precisión en qué se utilizan estos recursos. De hecho el reporte de la consultora considera que en algunos casos se usan para compensar a legisladores por la reducción de sus prestaciones e ingresos.

De igual manera se observa un escaso control político del Congreso sobre el Ejecutivo: se ha mermado la función de control que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Un ejemplo recurrente es el impedimento de Morena para que acudan a comparecer secretarios de Estado.

La mayoría de Morena para aprobar el Presupuesto de Egresos por sí mismo permitió eliminar los llamados moches, es decir, la prerrogativa informal que tenían los diputados para asignar libremente recursos para proyectos de obra púbica en entidades y municipios (en ocasiones, a cambio de una “comisión”).

También la disminución del presupuesto del Congreso, sin que afecte su desempeño. Las medidas de austeridad darán un ahorro de un mil 681 millones de pesos en la Cámara de Diputados respecto a 2018 y de 965 millones en el Senado.

312 mujeres por día, sufren algún delito en México

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, diariamente 312 mujeres sufren algún delito en México, y de éstas, 10 son asesinadas.

Entre enero y julio del presente año, se registraron 65,679 delitos contra mujeres, entre los que destacan cuestiones sexuales como abuso o violación, hasta homicidio y feminicidio. En este mismo periodo, fueron asesinadas 2,173 mujeres, lo que representa 10.34 casos al día, de éstos, 1,610 fueron catalogados como homicidios dolosos y 563 como feminicidios. Con relación al mismo periodo en 2018, hay una alza del 4.32%. La mayor cifra de feminicidios han sido en Veracruz, con 120 víctimas; Estado de México, con 53; Puebla, con 38; Nuevo León, con 32; Chihuahua, con 27, y Ciudad de México, con 26.

Otros países con una gran cantidad de feminicidios son España y Francia, ya que en el primer caso se dice que en lo que va de 2019 se han registrado 67 feminicidios, aunque la sociedad civil estima que la cifra es mayor, y, en el segundo caso en lo que va del 2019, van 76 mujeres que han sido víctimas mortales de la violencia.

Estas cifras de asesinatos son muy graves, que no hay nadie que vigile a los tribunales, porque sin respuestas por parte de estos pareciera que están en alguna asociación delictuosa con los asesinos y hasta que no se aclaren estos feminicidios todo está en tela de juicio.

Para el presidente de la CNDH: “México estaría perdido si un solo hombre ejerce los tres poderes”

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que el organismo a su cargo no busca que se le “otorguen ‘estrellitas’ por la labor que se realiza en pro de las garantías individuales, y es responsabilidad de los legisladores trabajar en beneficio de la sociedad de México, no imponer o pretender consolidar planes o programas, políticos o de gobierno”. El funcionario acudió al informe de labores de una senadora panista y allí Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, quien pidió al Poder Legislativo evitar retrocesos en este tema.

Advirtió que en México todo estaría perdido si solamente un hombre ejerce los tres poderes.

“Todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerza esos tres poderes: de hacer las leyes o ejecutar las resoluciones públicas y el juzgar los crímenes”, indicó. El presidente de este organismo se pronunció por defender la autonomía de esta comisión aun si llega a cambiar de nombre, como Defensoría del Pueblo, como lo ha propuesto el jefe del Ejecutivo.

“No está en el título, se puede llamar Defensoría del Pueblo, ya lo dije, Proveedor de Justicia, procurador de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos. Yo formo parte del Comité de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el mundo, nos evaluamos alrededor de la ONU y ahí hay diversas razones sociales o nombres; lo importante es que hay Defensorías que han perdido su categoría de A. ¿Por qué? Porque no ejercen autonomía e independencia. Búsquenlas ustedes ahí, cuáles son categoría A, porque ejercen autonomía e independencia. ¿Cuáles las han perdido? En Latinoamérica tenemos ejemplos”, expuso.

“Los debates deben ser fuertes, vigorosos, sí, pero evitemos las descalificaciones y las estigmatizaciones: las consignas políticas, las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras leyes”, dijo.

La economía mexicana sin variación positiva en el segundo trimestre: Inegi

En el segundo trimestre del año, la economía mexicana no registró variación en términos reales respecto al primer trimestre, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo señaló que el resultado de 0.0 reportado en el periodo abril-julio es menor al avance de 0.1% dado a conocer con estimación oportuna a finales de julio pasado.

Por componentes, destacó, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Terciarias aumentó 0.2%, en tanto que el de las Primarias se redujo 3.4% y el de las Secundarias bajó 0.2% en el trimestre abril-junio de este año frente al trimestre previo.

En su comparación anual, el PIB mostró un incremento real de 0.3% en el segundo trimestre del año actual con relación al mismo lapso de 2018, dato también por debajo del incremento de 0.4% con estimación oportuna. Por grandes grupos de actividades económicas, indicó, el PIB de las Actividades Primarias creció 1.7% y el de las Terciarias 1.0%; mientras que el de las Secundarias descendió 1.7% en igual periodo.

Así, reportó el organismo, durante los primeros seis meses de 2019 el PIB a precios constantes creció 0.2% frente a igual semestre de 2018, con cifras desestacionalizadas, y menor al avance de 0.3% entre enero y junio de este año dado a conocer con estimación oportuna.

Con cifras originales, el PIB registró una caída de 0.8% en el segundo trimestre de este año respecto a igual periodo del año anterior, dato por mayor al retroceso de 0.7% a tasa anual con estimación oportuna.

Por actividad económica, en el segundo trimestre el PIB de las Actividades Primarias subió 1.4% y el de las Terciarias no registró variación; en tanto que el de Secundarias cayó 3.0% con relación a igual trimestre de 2018, con datos originales.

Con ello, las cifras originales muestran que la economía mexicana creció 0.2% real en el segundo trimestre de 2019 frente a igual periodo del año pasado.

Tras conocerse estos datos, en su cuenta en Twitter, el presidente del Inegi, escribió que la variación trimestral desestacionalizada del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2019 se revisa a la baja de 0.1% a 0.0% en su comparación trimestral.

Pese a este ajuste a la baja en el PIB de abril a junio, al mantenerse prácticamente estable, con un nulo avance, luego de descender 0.3% entre enero-marzo de este año, evitó lo que se denomina “recesión técnica”, pues no ligó dos trimestres consecutivos a la baja.

Experiencia o nepotismo en el caso de la hija de secretario particular de AMLO

La hija del secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, dirige en Estados Unidos la filial de Pemex que compra los insumos de la petrolera.

Carmelina Esquer Camacho fue nombrada directora de Pemex Procurement International (PPI), con sede en Houston, Texas, aun sabiendo que no contaba con conocimientos en el sector petrolero.

PPI es la encargada de adquirir las importaciones para Pemex y sus subsidiarias.

En julio de este año, esta funcionaria aparecía en el portal de la Nómina Transparente del Gobierno como Coordinadora Ejecutiva de Pemex Corporativo, sin embargo, el cargo ya no figura, y supuestamente percibía un sueldo de 102 mil 746 pesos mensuales.

Denuncia contra el presidente del Tribunal de Veracruz por la comisión de “magistrados temporales”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Édel Álvarez, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

Esto ocurrió debido a que comisionó de forma indebida a nueve jueces como «magistrados temporales», cuyas sentencias que emitieron han empezado a quedar sin efecto por amparos otorgados por jueces federales.

En la denuncia se pide investigar al magistrado presidente y a los jueces por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y usurpación de funciones.

Según la constitución local, los magistrados solo deben ser propuestos por el gobernador del estado, el cual a su vez envía la terna al Congreso Local, y finalmente éste avala o no el nombramiento.

Los jueces de primera instancia denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz son: Claudia Resendis Aguilar, Gustavo Beristaín Bazán, Ludivina García Rosas, Álvaro Vázquez Campa, Benito Vergara Morales, Marco Antonio Rodríguez Lobato, Joaquín Rodríguez Sánchez, Gregorio Esteban Noriega Velasco y José Eduardo Roberto Garcés.

En el regreso a clases, se deben evitar prácticas que pongan en riesgo a los niños

Ya regresaron a clases 25.4 millones de estudiantes en todo el país para el inicio del ciclo escolar 2019-2020, según datos del secretario de Educación Pública (SEP), por lo que autoridades alertaron sobre una práctica bastante común de los padres que pone en riesgo a los menores, que es la de compartir fotografías e información de infantes a través de las redes sociales.

La Policía Federal ya había alertado que el compartir fotos de los menores en su regreso a clases es peligroso ya que no solo son observadas por sus “amigos” sino también por las plataformas virtuales ya que es difícil tener control sobre quien tiene acceso a las imágenes.

Al subir fotos de los niños se otorga acceso a posibles delincuentes de datos importantes como el rostro del menor, la escuela a la que asiste por su uniforme o escudo, la edad aproximada, los horarios escolares e incluso la posible ruta y lugares cercanos frecuentes.

Asimismo, con las nuevas tecnologías de filtros faciales, las fotos de los menores son un campo de oportunidad para el marketing de la pornografía infantil, ya que estos datos les facilitan el trabajo a los secuestradores, tratantes y otros delincuentes.

Las recomendaciones principales son: no compartir datos personales como el nombre completo del niño, el de sus amigos o el de la escuela; No compartir fotos y videos donde aparezcan uniformes, gafetes o reconocimientos con el nombre de la escuela y principalmente, nunca compartir la ubicación en tiempo real.

