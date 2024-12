Los diputados están para representar al pueblo

Un diputado es una persona nombrada por un pueblo para representarlo, la pregunta es, ¿pueden operar sin que esté debidamente registrado y respetado el voto que se les dio para ejercer como diputados? Porque se dice que el presidente propone pero los que disponen son los diputados y senadores, ya que ellos son los representantes de todo, para el pueblo.

Hablamos de todos los cambios que han estado haciendo y que todo eso destruye la realidad y la esencia de los que significa ser un diputado.

He aquí un poco de historia para conocer desde donde viene la actuación de un diputado, para poder entender su mala actitud.

El primer parlamento del mundo fue el Althing, fundado por los vikingos en el año 930 en Thingvellir, Islandia. Este parlamento se reunía durante dos semanas por año, resolviendo litigios y promulgando leyes que se consideraban pactos establecidos entre hombres libres.

¿Cómo surge el sistema parlamentario?

La teoría del sistema parlamentario surge en Inglaterra, en donde aparecen por primera vez las libertades públicas, la separación de poderes y la elección de los gobernantes.

Época antigua.

La información que se tiene acerca de la antigüedad nos confirma la existencia de tiempos y lugares en que los integrantes de la colectividad, tribu u horda, ciudad o Estado incipiente se reunían para deliberar sobre decisiones que se debían tomar, todos los varones adultos cuando el grupo no es muy numeroso, los de más representatividad, los más experimentados, los más aptos, según el caso, cuando el grupo crece y es difícil la reunión de todos.

La historia menciona que estos cuerpos colegiados: consejo de ancianos, sanedrín, tribunales, aerópago, senado, y otros nombres de grupos de integrantes distinguidos de las sociedades humanas, que tenían como misión hablar entre sí y llegar a acuerdos importantes para su comunidad.

S enado Romano.

El Senado romano fue una institución excepcional por diversas razones. Una de ellas es su larga permanencia a través de los siglos de la historia de Roma. Durante los tres grandes periodos por los que esta historia transcurrió, la monarquía legendaria, la República y finalmente el Imperio, los romanos mantuvieron como un centro real de poder a veces, otras simplemente como un símbolo de la tradición y frecuentemente como una formalidad para legitimar al poder, a este cuerpo colegiado que, sin embargo, no varió tanto como pudiera parecer y conservó su prestigio y su carácter de alta autoridad moral y política.

Desde los primeros tiempos de la monarquía, cuyos datos imprecisos y legendarios hablan de unos 700 años antes de nuestra era, o como señalan los investigadores modernos, en el año 600 a. C., se tienen datos del Senado.

Cuando la monarquía fue sustituida por la República, poco antes del año 500 a. C. empieza la época más brillante de la vida institucional del Senado. Los romanos no quisieron más ser gobernados por autócratas y establecieron un sistema de gobierno, que si bien había sido definido como oligárquico, fue el más avanzado en su tiempo e introdujo al mundo occidental en los caminos de la democracia.

¿Cuándo surge la Cámara de Diputados en México?

En México independiente, el poder legislativo se instala el 24 de febrero de 1822, en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo (más tarde Hemeroteca Nacional de las calles del Carmen). Puede decirse con toda seguridad que la primera Cámara de Diputados y el primer Congreso Constituyente nacen ahí. En 1829, siete años más tarde, la Cámara se traslada a uno de los salones del Palacio Nacional.

¿Cuál es la función de la Cámara de Diputados en México?

Le corresponde tomar las decisiones que conforman los diversos procesos parlamentarios, entre los que se encuentran ejercer sus facultades: legislativas, •jurisdiccionales, •de control evaluatorio y •las demás conferidas constitucionalmente.

¿A quién representan los diputados?

Los diputados representan a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción para que atiendan y defiendan sus intereses.

La Cámara tiene como función formular y trasladar a la sociedad los grandes planteamientos políticos, que son el origen de las propuestas técnicas; por lo tanto, al formarse las comisiones se permite que la Cámara se dedique a materias estrictamente políticas, y el trabajo técnico se reserve a las Comisiones.

Navidad significa una época de reflexión y perdón

Navidad es una época en que se debe celebrar con ánimo y respeto a Cristo, pero todos estamos convencidos de que es difícil entender que la gente nos robe, como está señalado en uno de los 10 mandamientos que aquí les recordamos: “Amarás a Dios sobre todas las cosas”, “No tomarás el nombre de Dios en vano”, “Santificarás las fiestas” “Honrarás a tu padre y a tu madre” “No matarás” “No cometerás actos impuros” “No robarás” “No darás falso testimonio ni mentiras” “No consentirás pensamientos ni deseos impuros” “No codiciarás bienes ajenos”.

Debemos alcanzar la posibilidad de entrar al cielo, por ello es momento de reflexionar a fondo todo lo que le han hecho a la gente, al igual de lo que la gente les ha hecho, para poder encontrar un perdón para sí mismos y para quien les haya hecho algún mal, para poder contemplar dignamente a Dios y seguir respetando los 10 mandamientos, porque hemos visto que a muchos no les cae el veinte y no entiende que esta situación los cataloga como gentes que no son de bien y los hace quedar como delincuentes.

Les deseamos una Feliz Navidad a las gentes positivas, y a los que han hecho cosas negativas, esperamos que las leyes humanas los juzguen, porque es increíble que se hayan atrevido a ser tan imbéciles para caer en el pozo de las actitudes negativas.

Disyuntiva para Claudia Sheinbaum

Es importante efectuar algunas breves conclusiones, para con ellas obtener el bienestar de México. Para ello cabe expresar que las relaciones entre moralidad política y la ética que concierne a la procuración e impartición de justicia nos oferta una vía de solución.

En la actual Cuarta Transformación de la Nación y bajo la gobernanza de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos emanan tramas en dos tesis que se oponen; esas opiniones podríamos hacerlas remontar a la época del neoliberalismo y al contenido de nuestra Constitución Republicana.

Para la tesis relacionada con la moralidad política, ella nos hace suponer una actitud de confronta con nuestra suprema ley, enfrentamiento que conduce a un México de devastación; desde la implementación de ella, la procuración e impartición de justicia asumió una actitud de derrota y sumisión a poderes facticos, conllevando a una posición de dependencia a la narco-política, debido a la decadencia que se dio en aquella moralidad gubernamental.

En relación a las nociones contenidas en la segunda tesis, hay que aseverar que toda ética jurídica en el medio de procuración e impartición de justicia debe estar condicionado, supeditado y obligado a la moralidad emanada y detallada en la Carta Magna y esta filosofía solo puede y debe desarrollarse en el entorno de la Justicia.

La posición de quienes defienden y pretenden dar continuidad a la primera tesis, la sostienen con argumentos que el neoliberalismo inconscientemente estimo como irrebatibles. Esos razonamientos fueron fundados en las enormes gananciales que se obtuvieron y enriquecieron a aquellos políticos sin escrúpulos, los cuales efectuaron grandes derramas en proyectos sociales: en ella, la moralidad política justifica su validez en tradiciones, coparticipaciones e impunidades, por lo que se puede concluir que esos políticos son agentes o entes absolutamente amorales.

Esos políticos carentes de moral y ética no pudieron, ni quisieron, ni tampoco siguieron los mandatos de la Carta Magna, ellos solo dan seguimiento a las órdenes de sus propias conveniencias. Los principios del enriquecimiento práctico que defienden, solo pisotean cualquier moral o regla jurídica; para esa proterva hermandad política delictiva la referida tesis es aplicable para hacer efectiva su mala gobernanza.

Respecto a la vía de solución que refiere el párrafo de antecedentes es importante referir que para el bienestar de México indiscutiblemente se requiere la aplicación ipso facto de la moral y la ética en el entorno de procuración e impartición de justicia; solo de esa manera y aplicando ese pensar se responderá a los intereses de una Patria con probidad política.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional Foro de México formula dos interrogantes dada la posición contenida en párrafo que antecede.

¿Por qué van a sacrificar esos indeseables políticos su interés de enriquecerse para dar seguimiento a la Carta de Carranza? ¿Por qué la gobernanza tiene que dirigir su conducta para cumplir las normas constitucionales?

La contestación de todos los académicos del ateneo de estudios penales hacia la forma de actuar y pensar de esos desequilibrados políticos nos servirá de conclusión al tema. Mientras esa manera de pensar y defender la primera tesis pretenda dar continuidad a su enriquecimiento y su impunidad México continuara igual.

¿Será posible que nuestra primera Magistrada de la Nación imponga una moral política y una ética en la justicia?, para favorecer con ello el bienestar que merecen los recintos de justicia y los propios Estados Unidos Mexicanos. La respuesta la tiene que dar Claudia Sheinbaum Pardo a la mayor brevedad posible.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Ven riesgos de opacidad en la reforma al Infonavit

La Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento realizó un llamado para establecer mecanismos de control y vigilancia en el organismo.

El gobierno ha asegurado que con los cambios a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se tendrá un mayor control y vigilancia sobre los recursos de los derechohabientes; sin embargo, especialistas en materia de cumplimiento indicaron que, con las modificaciones, se pierde transparencia y gobernanza en el organismo.

De acuerdo con un posicionamiento de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (Ampec), dentro de la iniciativa del Ejecutivo existen tres aspectos claves que generarían riesgos de opacidad dentro de la gobernanza del Infonavit, tales como la creación de una constructora para la edificación de vivienda, el esquema de renta con opción a compra y la concentración del poder por parte del gobierno federal.

“Con ello (la reforma) el Infonavit pierde transparencia y gobernanza, y queda en manos de un solo controlador, el gobierno federal”, se puede leer en un desplegado de la Ampec.

Respecto a la filial constructora, que apoyaría la meta de construir 500,000 viviendas por parte del Infonavit, la Ampec detalló que la constitución de la empresa aumentaría el riesgo de posibles conflictos de interés no declarados y sobreprecios en los materiales.

Asimismo, en la parte del esquema de arrendamiento con opción a compra, la Ampec apuntó que sería una medida discrecional que pudiera causar confusión, con el riesgo de un potencial tráfico de influencias.

Un punto clave de dicha iniciativa, actualmente atorada en San Lázaro, es el cambio en el modelo de gobernanza del organismo, donde el gobierno tomaría mayor relevancia en el tripartismo respecto a los sectores laboral y patronal.

Al respecto, la Ampec apuntó que, en caso de aprobarse la iniciativa en los términos planteados, se constituiría una concentración del poder en una sola entidad, en lugar de un adecuado uso y aplicación de los recursos del Infonavit por medio de decisiones consensuadas entre los tres sectores.

La Ampec destacó que, en la discusión y análisis de la iniciativa, se buscará proponer mecanismos de control y vigilancia que queden plasmados en el dictamen, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos, que son de los trabajadores que aportan al Infonavit.

Garantía gubernamental.- En la Conferencia del Pueblo de ayer 18 de diciembre, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que ante los señalamientos que se han realizado a la iniciativa de ley, los cambios permitirán resguardar los recursos de los trabajadores derechohabientes “con un manejo transparente”.

“Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Al existir (actualmente) tres direcciones en el Instituto, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior, dado que no solo realizan observaciones administrativas irrelevantes y no atacan los verdaderos actos de corrupción”, comentó Romero.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa pretende un control sobre los ahorros de los trabajadores, los cuales pueden tener la certeza que no se mal utilizarán. “Queremos transparencia y control claro sobre los ahorros”.

De acuerdo con Romero Oropeza, actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de dos salarios mínimos que no pueden ejercer su derecho a la vivienda, porque no hay oferta de hogares de interés social.

Casos de corrupción en el Infonavit:

*Telra realty: El Infonavit indemnizó por 5,000 millones de pesos a esta firma pese a incumplir con el diseño de un programa para la movilidad de derechohabientes; sólo se recuperaron 2,000 millones de pesos.

*Financiamiento a constructores: Bajo el programa Línea III, el organismo otorgó financiamiento a constructores y se han identificado al menos 22 proyectos inconclusos, que presentan un adeudo por 575 millones de pesos.

*Ventas sucesivas de viviendas: Existe una red conformada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y valuadores, que entregaron 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, es decir cada inmueble se vendió hasta cuatro veces por año.

*Juicios masivos: El Infonavit pagó más de 3,600 millones de pesos a cuatro despachos que impulsaron juicios masivos fraudulentos, con perjuicio a los acreditados, especialmente de Nayarit. (Por Fernando Gutiérrez, Samanta Escobar).

La nueva colonia en la Ciudad de México que se llama La Cuarta Transformación

Vaya polémica que ha causado la nueva colonia en el Estado de México que se llama La Cuarta Transformación, fue una idea de la presidenta municipal de Tultitlán, que es de Morena, Helena García.

Y así ella solita decidió fusionar dos colonias Finesa y El Paraje, dos colonias que ya existían, para crear una nueva colonia que rebautizó con el nombre de la Cuarta Transformación y tiene calles como Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Tren Maya, esa calle no se descarrila, Reforma Judicial, también había letreros en las calles con las frases “Me canso ganso”, “Acúsalos con su mamá”, no estaba ahí están las masacres je je je, esa no estaba por ejemplo, pero que al final esas últimas las quitaron.

Las colonias Finesa y El Paraje tienen 35 años de antigüedad y los vecinos aseguran que el cambio se realizó de manera arbitraria y sin consulta, además el ayuntamiento también ordenó demoler más de cien edificaciones, sacaron a decenas de personas de los inmuebles bajo el argumento de que eran invasores.

Abogados de los afectados presentaron más de 72 denuncias contra los servidores públicos por los delitos de despojo y uso de violencia, también interpusieron más de 200 amparos para exigir la restitución de los antiguos nombres de las calles que tenían nombres de flores.

“Ahora resulta que, mi calle se llamaba Fresno y ahora somos Aeropuerto Felipe Ángeles”

“A nadie le pidieron autorización y los que tenemos que autorizar el cambio somos los vecinos, los vecinos somos los que estamos aquí”.

El gobierno municipal de Tultitlán ya publicó un comunicado pues donde termina reconociendo que fue una decisión unilateral, que ellos lo decidieron y así se queda.

En el primer párrafo informa a la ciudadanía sobre la creación y formalización de la nueva colonia La Cuarta Transformación que incluye la delimitación de sus calles y la asignación de la nomenclatura oficial.

Dice que esta iniciativa tiene como objetivo brindar identidad y certeza jurídica a las y los habitantes de la zona, que es una acción social orientada a regularizar la tenencia de la tierra y al final pues le avientan la bronca a los habitantes por todo el papeleo, los cambios de nombres, ponen: se informa a los vecinos de la Cuarta Transformación que a partir del próximo año podrán iniciar los trámites correspondientes para actualizar sus datos domiciliarios y que mientras tanto podrán continuar utilizando los nombres actuales. (Loret).

México pierde disputa comercial contra EU y Canadá sobre maíz transgénico

México perdió este viernes la disputa contra Estados Unidos y Canadá, luego de la prohibición que inició contra el uso de glifosato y el maíz genéticamente modificado en el país, de acuerdo con el informe final del grupo de especialistas conformado en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El panel estipuló que la medida unilateral de México va en contra de las disposiciones del acuerdo comercial de Norteamérica.

Además, el grupo conformado por tres especialistas concluyó que las medidas implementadas por México en torno al maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos requeridos por el tratado.

Este fallo, que ha generado una fuerte respuesta del Gobierno mexicano, es el resultado de una controversia que inició Estados Unidos y a la que se sumó Canadá, al impugnar dos aspectos del decreto mexicano sobre el glifosato y maíz transgénico de 2023.

La disputa giró desde entonces alrededor de las medidas del gobierno mexicano que prohíben el uso de maíz transgénico para consumo humano, incluyendo la producción de masa y tortillas, y establecen una gradual sustitución de este maíz en la alimentación animal y el uso industrial.

Según el panel, estas medidas no se basan en una evaluación de riesgos adecuada ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del T-MEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.

“Tampoco hay ninguna indicación de qué métodos de recopilación de datos e información se utilizaron, ni de qué métodos de evaluación de riesgos basados en la ciencia y técnicas estadísticas se emplearon para evaluar los datos y la información”, apuntó el informe final.

Además, subrayó que no se determinaron riesgos de plaga por las autoridades mexicanas.

El fallo subraya que las autoridades mexicanas tampoco entregaron un análisis que detallara cómo se otorgaron los permisos previos para el uso de maíz transgénico en los campos mexicanos y “mucho menos un análisis disciplinado y una explicación de por qué dichos estudios ya no serían adecuados”.

Estados Unidos, a través de su representante comercial Katherine Tai, celebró el fallo, calificándolo como una victoria para los agricultores, procesadores y exportadores estadounidenses.

Tai señaló que este fallo reafirma su postura sobre la necesidad de políticas comerciales basadas en evidencia científica, las cuales permitirían que los agricultores estadounidenses compitieran de manera justa en el mercado mexicano.

México, en desacuerdo

En contraste, el Gobierno mexicano expresó en un comunicado que no comparte la decisión, subrayando que las medidas implementadas estaban dirigidas a proteger la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, aspectos que considera fundamentales en su legislación interna.

En la nota, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la salud, la conservación del medio ambiente y la protección de la cultura nacional, valores que fueron reconocidos por el panel como preocupaciones legítimas.

Sin embargo, México también afirmó que respetará la decisión del panel, al ser el sistema de solución de controversias del T-MEC una parte crucial del tratado.

México también dejó claro que continuará buscando alternativas para garantizar la autosuficiencia alimentaria y la protección de su biodiversidad, en concordancia con las normas internacionales que ha adoptado.

Este fallo es un hito importante en la implementación del T-MEC, que podría marcar un precedente en la resolución de disputas comerciales entre los tres países miembros.

Ahora, conforme a las reglas del tratado, México tiene un plazo de 45 días para cumplir con el fallo y adecuar sus medidas de acuerdo con las conclusiones del panel. (c) Agencia EFE.

Analizan regresar operaciones al AICM

Debido al incremento de demanda y a los resultados de crecimiento que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno federal analiza la expansión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lo anterior representaría que algunas operaciones regresen, luego de que en el sexenio pasado se redujo el número de aterrizajes y despegues en el aeropuerto capitalino.

En reunión con medios de comunicación, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, explicó que la Secretaría de la Marina ya ha solicitado la ampliación de slots, que son las franjas de espacio-tiempo de aterrizaje y despegue en el AICM, al administrarlo.

El funcionario federal explicó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es la que autoriza y que esto puede suceder en el primer tercio de 2025.

"Porque la visión, y yo recuerdo mucho las mañaneras en las que se hablaba del AIFA, siempre es conviviendo con los otros aeropuertos para poder proyectar y atender la totalidad de demanda.

"Se requieren todos los aeropuertos operando, entonces en el arranque es importante fortalecer al AIFA con todas las cuestiones, que ya se hizo, la carga; están muy contentos, está operando muy bien, el que la carga se haya ido para allá, ya tiene un volumen importante de pasajeros y poco a poco se va complementando el sistema aeroportuario metropolitano", dijo el secretario.

----Tren Suburbano de Lechería al AIFA operaría a mediados de año, prevén

En la administración pasada, el gobierno federal inauguró el AIFA y con ello comenzó una implementación de medidas para trasladar operaciones del AICM, al aeropuerto ubicado la terminal aérea de Santa Lucia, en el Estado de México.

En total, se redujo cerca de 20% el número de operaciones en el aeropuerto capitalino y se trasladaron los vuelos de carga al AIFA, además de que hubo estímulos para las aerolíneas.

El funcionario federal también dio a conocer que en el aeropuerto de Toluca se están solicitando autorizaciones para nuevas rutas.

Asimismo, señaló que se estima que a mediados del año que entra se ponga en operación el ramal del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, lo que le dará mayor demanda al nuevo aeropuerto. (El Universal).

Agentes aduanales defienden su labor tras señalamientos por casos de contrabando en México

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) aseguró este jueves que los agentes aduanales no participan en prácticas ilícitas, tras ser señalados como parte de redes de contrabando en México.

El posicionamiento de la Caaarem se da luego de recientes operativos denominados ‘Limpieza’, contra el contrabando de productos asiáticos, especialmente de origen chino, en estados como Sonora, Ciudad de México y Coahuila.

En este sentido, la Confederación reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia en las operaciones de comercio exterior.

También defendió que los agentes aduanales son actores clave en la consolidación de México como una potencia exportadora e importadora a nivel mundial.

La Caaarem subrayó que el 83 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional proviene del comercio exterior, y que los agentes aduanales contribuyen significativamente a la recaudación fiscal, aportando más del 70 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos.

La confederación enfatizó que los agentes aduanales están sujetos a estrictas regulaciones y supervisión por parte de las autoridades, incluyendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Estas entidades fiscalizan sus cuentas y mantienen registros detallados de su personal de confianza, precisó la Confederación.

Además, explicó qué los agentes aduanales enfrentan sanciones que van desde la inhabilitación hasta posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento de sus obligaciones fiscales o aduaneras.

Es por ello que la Caaarem manifestó su respaldo a las acciones gubernamentales destinadas a combatir la ilegalidad y las malas prácticas en el comercio y aseguró que los agentes aduanales mantendrán su colaboración con las autoridades para mejorar los controles que impidan dichas conductas.

Antes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió de que se investigarán los recientes decomisos, ya que se presume que agentes aduanales podrían participar en la importación ilegal de mercancías, lo que supondría la cancelación de sus patentes que les permiten operar en el país, si se comprobara su participación en actividades ilícitas.

La Caaarem indicó que estará atenta a los resultados de las investigaciones y que, en caso de encontrarse actos ilegales cometidos por algún agente aduanal, este deberá asumir su responsabilidad y las consecuencias de sus actos.

Asimismo, la confederación destacó la importancia de una mayor coordinación entre las autoridades y los organismos de la iniciativa privada para depurar el padrón de importadores y obstaculizar procesos ilegales.

La confederación también resaltó que los agentes aduanales basan sus procesos de autorregulación en valores éticos, respaldados por un código de ética y conducta, y que refuerzan esta labor mediante certificaciones anticorrupción y antisoborno, como la ISO 37001, y la figura del Operador Económico Autorizado. (c) Agencia EFE.

