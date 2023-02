Los escandalosos escándalos del hijo mayor de AMLO

En redes sociales se mostró un video y algunas imágenes en donde pudo verse a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un partido de béisbol en Texas, por lo que fue severamente criticado, ya que vestía prendas de elevados costos: tenis Adidas Campus 80s South Park “Towelie”, con un costo de 5 mil a 8 mil pesos, igualmente llevaba un jersey azul marino de un costo de 140 dólares, (2 mil 800 pesos), una edición especial del mismo lanzada bajo el lema de Nike City Connect; un reloj Rolex, valuado en 8 mil 550 dólares (171 mil pesos mexicanos).

Así mismo, el costo de las entradas para el partido de béisbol al que asistió para un juego de postemporada en el estadio de los Astros de Houston, cuyo precio inicial era de 147 dólares, (2 mil 945.50 pesos mexicanos), el costo de los boletos varía dependiendo de la zona del estadio en la que se hayan elegido los lugares.

Casa Gris: A inicios del 2022 se dio a conocer que el hijo mayor de AMLO vivió un tiempo en una lujosa casa ubicada en los Estados Unidos.

Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que López Beltrán vive rodeado de lujos, en Casonas en Houston con albercas y una sala de cine, así como tener una camioneta Mercedes Benz.

Sin embargo, la esposa del hijo de López Obrador, Carolyn Adams, según un reportaje, es dueña de uno de los lujosos inmuebles al igual que de la lujosa camioneta.

La casa mencionada, pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual mantiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

Choque de auto en 2001: En mayo de 2001, cuando AMLO era Jefe de Gobierno de la CDMX, su hijo José Ramón López Beltrán, de 19 años, estuvo involucrado en un accidente vial, cuando la camioneta Cherokee que manejaba se estrelló contra una patrulla en el cruce de las avenidas Universidad y Coyoacán.

En esta ocasión, López Obrador declaró que pagaría todos los daños además de que aceptó que su hijo había dado una vuelta no permitida, la cual ameritaba una infracción.

Tenis Louis Vuitton: En 2009, en una protesta encabezada por su padre, López Beltrán fue visto con unos tenis de la exclusiva marca Louis Vuitton, cuyo precio aproximado es de 800 dólares, por lo cual fue muy criticado por el contraste del discurso de austeridad de su padre.

Pelea en Twitter con el hermano de Margarita Zavala: En 2017, López Beltrán tuvo una pelea, a través de Twitter con Juan Ignacio Zavala, hermano de la ex candidata independiente a la presidencia y esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

El pleito de internet inició cuando el militante de Morena publicó una foto con el mensaje “¿Sabes lo qué es cool?”, a lo que el panista respondió “Cuando lo cool es dirigir en la capital el partido del que es dueño tu papá”. El hijo de AMLO respondió “¿Yo? En la mira de un tipo mentiroso, mojigato, difamador, frívolo, corrupto, cínico y pusilánime como @JuanIZavala. Una auténtica lacra”. Zavala de inmediato le respondió “jaja pobre estúpido. Consíguete un trabajo. Rémora”, a lo que finalmente respondió López Beltrán que él si trabajaba y no necesitaba un algoritmo roba elecciones.

Grito “cerdo” a Anaya: En 2018, antes de las elecciones, Julio Di Bella, explicó que en un vuelo, en el que viajaba con Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez, el hijo de AMLO gritó “cerdo” a Anaya. “Son unos cerdos, son unos cerdos, van a perder”, es lo que habría gritado el hijo de López Obrador al ingresar al túnel que conecta la sala de última espera con el avión.

Viaje a Aspen: En esa ocasión, López Beltrán fue criticado por no ser congruente con el discurso de austeridad que maneja su padre, ya que en abril del 2021, viajó a Aspen, Colorado, con motivo de celebrar su cumpleaños número 49, por lo que sus vacaciones las pasó, al lado de su esposa Carolyn Adams y otros familiares, en un lujoso resort.

Beneficiado del programa Sembrando Vida: En noviembre del 2021 se conoció un reportaje en donde sale a la luz que los hijos mayores de AMLO se estarían aprovechando del programa gubernamental “Sembrando Vida”, en esta investigación, se revela que el empresario Hugo Chávez Ayala, cercano a la familia de AMLO, asesoró el programa Sembrando Vida, en Tabasco.

La publicación aseguró que el empresario buscaba beneficiarse mediante el programa con la exportación de cacao que se siembra en ese estado. Así mismo se revela que Chávez Ayala colabora con la Finca El Rocío, propiedad de los hijos de AMLO, dedicada a la siembra del cacao criollo para la producción de los productos de su empresa Rocío Chocolates.

Actualmente también se ha dado a conocer en algunos medios electrónicos que al parecer todo lo que dicen es fachada para ocultar la vida de lujos de los hijos del presidente, que la fábrica de chocolates no existe y que se dan una vida de lujos, que no se sabe de dónde sale el dinero, ya que para abrir una fábrica se necesitan miles de millones de dólares.

En referencia a los dineros, al parecer ya tienen una demanda en los Estados Unidos. Si ellos no tienen cola que les pisen, entonces porque no aclarar todo lo que se dice.

Lo importante aquí es marcar, cómo es posible que el hijo de un presidente que está en funciones, no para de demostrar el blindaje que ahora tiene, porque ya han sido muchos los escándalos en los que se ha estado involucrando así como de las múltiples demandas por estos y otros hechos.

Y no sólo él hijo, sino también la esposa de este, todos estos son problemas muy serios y preocupantes, porque eso demuestra que han estado incurriendo en cometer delitos como si fueran vulgares delincuentes, esto se tiene que ver que está pasando ahí, ya que no podemos seguir permitiendo que la injusticia siga brillando.

La historia se repite ya que hemos visto como el nepotismo y la soberbia ha sido parte fundamental en todos los partidos que han gobernado en México, por lo que pensamos que han sido unos verdaderos cretinos porque perdieron la gran oportunidad de hacer cosas positivas por el país. ¡Que lástima! Ya que el país, con todos los problemas que tiene, está al borde de caer en un posible abismo, por ello es urgente que se tomen las medidas correctivas, para protegernos.

Ceguera jurídica del Ejecutivo

La confronta que existe entre la Abogacía Independiente de la República y el Poder Ejecutivo Federal es de un pasado reciente. En estos enfrentamientos existen dos vertientes, la de los letrados que dicen es blanco y la de Andrés Manuel López Obrador que dice es negro; la veracidad no la pueden expresar conjuntamente las dos partes, toda vez que se sostienen opiniones contrarias; por lo tanto, una de esas partes sostiene una inexactitud, una falacia.

Esto autorizaría a expresar a los hombres de buen pensar que lo que refiere el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es un embuste, una irrealidad; pero, cómo los letrados dicen tener la razón —en cuanto a qué el ejecutivo no respeta la Constitución—, los hombres de leyes tienen el entendimiento, quiere ello decir que la autoridad sostiene en esos enfrentamientos causas jurídicamente perdidas.

En las referidas confrontaciones —eso se tiene que decir—, los togados sostienen tesis diametralmente opuestas a las de la Cuarta Transformación de la Nación, proceden, siempre proceden, de buena fe; porque esos letrados defienden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual representa la verdad tal como se ve desde el ángulo visual del Estado de Derecho que rige a México.

En esa divergencia de opiniones siempre se apersona la balanza de la justicia, la cual es y constituye su símbolo tradicional, esa balanza con su mecanismo es la que va a decidir y decide cuál de las dos opiniones dice la verdad. La abogacía, por una parte, pone en su plato correspondiente la Carta Magna, la verdad y por sobre todo a México.

En el plato opuesto Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pone su natural forma de gobernar, de pensar, es decir la manera de interpretar su combate a la corrupción, su simulado respeto a la ley y su deseo de dar continuidad a su proyecto de nación.

El abogado, como jurista, tiene la virtud de descubrir y revelar los aspectos más recónditos y secretos de la verdad, hasta el punto de dar al profano, el cual carece de esa virtud, el conocimiento para actuar. La Abogacía Independiente de la República no altera esa veracidad, por el contrario, la dice y fuerte, no la oculta.

Esas son las dos vertientes que existen ante los ojos de nuestro México.

¿Cuál de esas dos posiciones traiciona la verdad?

Los abogados que refieren que el ejecutivo protege a la narco-política o el presidente que dice que se deben de dar abrazos y besos a la delincuencia.

La Justicia, tiene la palabra y en su balanza se contiene la verdad.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La verdadera razón de la visita de Miguel Díaz-Canel a México y el negocio de los médicos cubanos

Según el periodista Pablo Hiriart, el régimen cubano no pierde el tiempo en visitas de cortesía, pues en el fondo lo que requiere son divisas.

Este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregará la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al “Excelentísimo Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez”, líder del régimen de Cuba, sellando así la relación entre ambos mandatarios, luego que su homólogo entregó en mayo de 2022 una distinción similar al tabasqueño, durante su visita a la isla caribeña.

De acuerdo con el decreto presidencial de López Obrador, el reconocimiento tiene el propósito de reconocer al “Excelentísimo Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez”, por su labor al fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre México y Cuba.

La presidencia de México anunció que durante la visita del líder cubano, además de agradecer el apoyo al sistema de salud con el envío de médicos cubanos, ambos mandatarios sostendrán una cumbre en materia para abordar el tema de salud, al respecto, López Obrador adelantó que en el transcurso del año llegará a tierra azteca más personal procedente de la isla para integrarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el periodista Pablo Hiriart, el tema de fondo en esta visita de Estado es la negociación de recursos en efectivo para el régimen cubano, recordando que México ha importado los servicios de médicos de aquél país y que en el futuro se mantendrá este convenio a través del IMSS.

Según Hiriart, el régimen cubano no pierde el tiempo en visitas de cortesía, pues en el fondo lo que requiere son divisas para poder comprar insumos y alimentos en Estados Unidos, donde el gobierno de Díaz-Canel debe pagar en efectivo, pues no le otorgan crédito debido a que “no pagan”.

El comunicador señaló que Díaz-Canel no es una figura de la revolución cubana, y se trata de un burócrata de oficina, quien busca mantenerse en el cargo para evadir a los tribunales, pues su mandato ha estado marcado por la violación a los Derechos Humanos del propio pueblo cubano.

En mayo de 2022, el PAN protestó por la llegada de más de 500 médicos cubanos a México, y señaló que el gobierno de López Obrador contrató por tercera ocasión a estas brigadas para ayudar financieramente al régimen cubano.

El legislador Julen Rementería aseguró en mayo del año pasado que “este gobierno inventa causas, disfraza emergencias para insertar médicos cubanos en México, y donde se han gastado casi 256 millones de pesos, es decir, 433 mil pesos, en tres meses, por cada médico cubano, mientras un profesional de la salud en México, gana aproximadamente 17 mil pesos al mes”.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pagó 255 millones de pesos por la contratación del personal médico cubano durante la pandemia del Covid-19.

El convenio de salud estará en la mesa de la Cumbre en Campeche.

Durante la estancia del líder cubano en Campeche se abordarán “temas médicos y de salud”, de acuerdo con el canciller, Marcelo Ebrard, aunque también se hablará de “asuntos económicos”.

Desde que se firmó un convenio de sanidad durante la visita del mexicano a Cuba en mayo pasado, el país norteamericano ha recibido más de 500 médicos insulares.

La última brigada de médicos cubanos a México, compuesta por 61 especialistas, partió este jueves de La Habana. El Ministerio de Salud Pública (Minsap) cubano habló en un comunicado de cooperación “fuerte, duradera y sincera”.

Sin embargo, el convenio entre Cuba y México ha sido criticado por la oposición en el país norteamericano -que lo ha calificado de costoso e innecesario- y por algunas ONG, que tildan de “esclavismo” la situación de los doctores.

Además, México compró en 2022 unos 9 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una de las tres que ha desarrollado la isla contra Covid-19 (y que ha aplicado de forma masiva su población).

Ricardo Monreal defendió su reunión con el INE y grupos contra el Plan B de AMLO: “Lo voy a seguir haciendo”

A través de un video en sus redes sociales, el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal reiteró que el Senado debe ser un órgano de mesura y consenso que dialoga con todos.

Esto luego de que en días anteriores se dio una junta entre la Jucopo con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos, Lorenzo Córdova Vianello así como con grupos que se oponen a las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral contempladas en el Plan B.

Las juntas se celebraron el 9 y 10 de febrero respectivamente, en donde Córdova Vianello argumentó que si se aplicaba el Plan B, el Instituto perdería capacidad de acción debido a los recortes y limitaciones que estas reformas implican.

Debido al encuentro, Monreal ha sido objeto de críticas una vez más debido a que se puso en duda su fidelidad con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que el INE ha sido uno de los organismos más criticados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y del partido en general, acusándolo de ser parcial y promover al bloque opositor.

Ante esto, el senador morenista, compartió su posicionamiento a través de sus redes sociales en el que aseguró que el Senado tiene que ser tolerante y debe hablar con todas las partes por el bien de México.

En el audiovisual hizo un recuento de algunas de las actividades llevadas a cabo a lo largo de la semana, entre ellas la visita del consejero del INE y a los representantes de 86 colectivos civiles para comunicar los impactos que pudiera haber por la aprobación del Plan B.

Y en él justificó el encuentro alegando que el Senado debía de “escuchar todas las voces” y ser un órgano de mesura.

“El Senado debe de recibir a todos, el Senado debe de escuchar a todas las voces, el Senado debe de convertirse en lo que históricamente ha sido y fue: un órgano de mesura constitucional, de prudencia, un órgano revisor. Por eso debe recibir a todos”.

Después aseguró que esto no quitaba a las personas sus principios ni sus convicciones sino que enseña a tolerar y respetar a todos. “Yo lo voy a seguir haciendo así: hablar con todos, sentarme con todos y con todas y buscar lo que más convenga a México”.

“Nuestro movimiento, que es universal, que se integra con todos los credos e ideologías y que se integró con una posición de avanzada democrática y, sobre todo, un órgano de sensibilidad social”.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por el propio Senado, también estuvieron presentes, los líderes Miguel Ángel Osorio, del PRI; a Julen Rementería, del PAN; Miguel Ángel Mancera, del PRD; y Clemente Castañeda, de MC.

Además, está la senadora Xóchitl Gálvez del PAN y los 11 integrantes del Consejo Técnico del INE. Igualmente, tanto antes como durante la reunión, aseguró que no se encuentra en posición de intervenir en la ratificación del Plan B.

Además presentaron un Informe en el que el órgano electoral explicaba cómo estas modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) incidirían negativamente al INE.

Cabe señalar que en tal día, el INE presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en donde argumentaron que se había violado el proceso legislativo, se limitaban las acciones que podía llevar a cabo el INE y acusó al partido guinda de cometer fraude contra la ley.

Xóchitl Gálvez reclamó a AMLO por impedir su acceso a la mañanera “¿A qué le tiene miedo?”

Xóchitl Gálvez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), reclamó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a que presidencia impugnó el amparo que presentó para poder asistir a la conferencia de prensa matutina, mejor conocida como “la mañanera”.

La legisladora aseguró este 9 de febrero que el mandatario nacional incumplió las reglas que estableció al haber asegurado que en la mañanera existe el derecho de réplica y después no permitirle asistir, por lo que cuestionó cuál es su temor.

“Presidente, usted puso las reglas y ahora no las quiere aceptar. Primero se comprometió que en su conferencia mañanera habría derecho de réplica. Segundo, cuando me levantó un falso y solicité ese derecho, usted aseguró que solo lo haría si una autoridad se lo ordenaba”.

El nuevo reclamo de Gálvez se debió a que López Obrador impugnó la demanda de amparo que ella presentó ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) el 27 de diciembre de 2022, misma que fue admitida por un juez federal el pasado 19 de enero.

En ese sentido la senadora cuestionó cuál es la intención de AMLO al impugnar e insinuó que esto podría levantar sospechas sobre posibles intenciones de su parte de presionar a los jueces para que emitan un veredicto a su favor.

“Ahora que acudo a los tribunales y admiten a estudio mi amparo usted lo impugna para que mi trámite no proceda. No nos haga pensar que ejercerá presión sobre los jueces”

“Señor presidente, déjese de rodeos y garantice mi derecho de réplica ¿A qué le teme?”.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre la senadora de Acción Nacional y el presidente comenzó en diciembre del año pasado, cuando éste la mencionó en una mañanera, acusándola de querer desaparecer los programas sociales.

López Obrador hizo estas acusaciones luego de que a finales de noviembre Gálvez participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, en el foro “Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México”. En ese espacio la senadora de Acción Nacional señaló que los programas sociales son insuficientes sino se acompañan de estrategias para la generación de empleo y educación.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente”, mencionó.

AMLO retomó estas declaraciones; sin embargo, Gálvez acusó que fueron malinterpretadas ya que ella jamás señaló que los programas sociales deben desaparecer.

“Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales”, mencionó en una carta dirigida a López Obrador.

Por su parte el presidente se negó a aceptar su solicitud, pues aseguró existen otros espacios donde puede expresarse. Finalmente afirmó que no admitirá que participe en la mañanera a menos que reciba una orden por parte de una autoridad.

“Si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite”, atajó.

Gálvez ha sido crítica del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ha presentado varias denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos sucedidos durante el sexenio de AMLO, entre ellos fallecimiento de 21 pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando el río Tula se desbordó y por las presuntas irregularidades por más de 8 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El Tepjf resolvió que Sheinbaum violó imparcialidad y equidad, dos veces, en Tamaulipas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió que Claudia Sheinbaum violó los principios de imparcialidad y equidad.

Ello, por su intervención en el acto de cierre de campaña de Américo Villarreal en pos de la gubernatura de Tamaulipas.

Ya antes ese órgano había señalado la misma infracción por la participación de la funcionaria en una conferencia de prensa en el mismo proceso.

En su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tepjf ratificó la resolución de la Sala Regional Especializada:

Con su participación en el acto del entonces candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Sheinbaum, en su carácter de funcionaria, violó los principios constitucionales.

Y la jefa de Gobierno estuvo en el acto del cierre de campaña del entonces candidato Américo Villarreal, la segunda vez que intervino en ella.

En la primera, una semana antes del cierre de campaña, participó en una conferencia de prensa en la que alabó al aspirante de Juntos Hacemos Historia.

Entonces, tanto la Sala Regional Especializada como la Sala Superior del Tepjf determinaron que Sheinbaum había violado el principio de imparcialidad.

La asistencia y participación de la funcionaria capitalina al acto de cierre de Villarreal fue motivo de una queja del PAN.

Denunció que había violado los principios de imparcialidad y de equidad, en lo que le otorgó la razón la Sala Regional Especializada.

Sin embargo, Sheinbaum se inconformó con la resolución y alegó que la Sala mencionada no tiene competencia en el proceso electoral de Tamaulipas.

Pero este miércoles la Sala Superior resolvió que el asunto sí es de la competencia de la Sala Regional Especializada, en tanto se trata del caso de una funcionaria que incurrió en una infracción en otra entidad distinta a la de su jurisdicción.

La corrupción, es la lección que dejó el sismo del 85 en México a Turquía y Siria, según el NYT

El medio internacional apuntó que las tragedias de los desastres naturales podrían ser mitigadas si las autoridades se involucraran y no permitieran construcciones malhechas

El sismo de magnitud 7,8 del pasado lunes 06 de enero en Turquía y Siria ha dejado más de 17 mil muertos y más de 72 mil heridos. Ante la tragedia la ayuda humanitaria internacional se ha hecho presente para ayudar a las víctimas que quedaron atrapadas entre los escombros, así como para quienes lo han perdido todo.

De la noche a la mañana cientos de familias quedaron deshechas por el desastre natural. Según el columnista del New York Times, Bret Stephens, la tragedia no solo fue provocada por la naturaleza, sino también por la corrupción y la pobreza.

En su artículo “Unas lecciones del terremoto de 1985 en México para Turquía y Siria”, señala que si bien las tragedias derivadas de un sismo tienen que ver con un fenómeno natural, estos podrían ser mitigados si las autoridades gubernamentales hicieran un buen trabajo.

“Se suele decir que los terremotos son desastres ‘naturales’. Es, sin embargo, un término engañoso. El verdadero desastre casi siempre es provocado por el ser humano, que a menudo se traduce en casas y edificios mal construidos sin las varillas de refuerzo y otros soportes estructurales necesarios, seguido de una gestión de crisis incompetente tras la catástrofe”

El periodista recordó que en Pakistán las malas edificaciones por lo general son a consecuencia de la pobreza, mientras que en México, “un país que en teoría tenía códigos estrictos de construcción” creados luego de un historial de sismos, la razón por la que edificios se derrumbaron en el 85 fue “la corrupción del gobierno”.

Acusó que después del terremoto que sacudió al país ese 19 de septiembre fue “imposible ignorar” que los edificios de oficinas privadas y casas residenciales resultaron sin daños, mientras que los edificios de hospitales, sedes se secretarías, escuelas, entre otros operados por el gobierno “quedaron en ruinas”.

“El terremoto en México expuso la podredumbre, estructural y moral, en el corazón de régimen priista, cuasidictatorial y orientado al desarrollo”

Además, durante las primeras horas de la catástrofe el gobierno mexicano de ese entonces se resistió a recibir la ayuda internacional. “El nacionalismo y el falso orgullo no tienen cabida”, dijo el columnista.

Como era de esperar esa “incompetencia del gobierno indignó a muchos mexicanos”, aún a quienes hasta antes del sismo se mantenían al margen de la política. Todo ello derivó que en medio de los destrozos se crearan movimientos de protesta civil que exigían un mejor gobierno.

Stephens dijo que le resulta difícil saber cuándo hubo una transición a “una verdadera democracia en México”, pero que el terremoto del 85 que dejó al menos 5 mil muertos fue un parteaguas. “De las circunstancias más trágicas pueden surgir cosas positivas”.

Dijo que Turquía podría estar teniendo un escenario similar, “sobre todo si el presidente Recep Tayyip Erdogan responde a la emergencia con su torpeza y paranoia”, sumado a que están cerca de un periodo de elecciones y que su país enfrentaba una tasa de inflación del 60 por ciento.

Sospechó que no será una sorpresa si utiliza el estado de emergencia que recientemente declaró para prolongar asuntos políticos y preparar una oportunidad para su reelección presidencial. Aseguró que si durante esos momentos de incertidumbre y desgracia para el pueblo turco no demuestra interés ni el gobierno resulta efectivo, el resultado podría ser “su colapso”.

Respecto a Siria dijo que el panorama es peor, ya que en el pasado el mandatario Bashar al-Assad ha demostrado que no le importa ser cruel con tal de mantenerse en el poder y que es de considerar que es una nación donde reina la corrupción, por lo que es posible que las donaciones internacionales no lleguen a las manos de los damnificados.

El gobierno de AMLO SÍ se dobló ante Trump, según reveló Exembajadora de México en EU

La ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, se pronunció sobre las declaraciones que Mike Pompeo, extitular del Departamento estadounidense, hizo en referencia al supuesto acuerdo del programa migratorio «Quédate en México».

La ex funcionaria aseguró que lo mencionado por Pompeo sobre que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa y le pidió mantener en secreto que el gobierno mexicano había aceptado.

En entrevista con el periodista León Krause, para el podcast de Univision Reporta, Bárcena reveló que a ella se le engañó y nunca se le dio a conocer que se había pactado algo.

“Yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen”, dijo.

Puntualizó, a su vez, que el canciller Ebrard tenía otras intenciones con esta estrategia y era el posicionarse como el candidato de Morena a la Presidencia.

“Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente”, sostuvo.

El mes de enero cerró con inflación de 7.91%

De acuerdo con el Inegi, el precio del kilogramo de limón aumentó 16.15%, el del plátano 17.15%, además se registraron alzas al pollo y cigarrillos

México cerró el mes de enero con una inflación general de 7.91%, donde algunos productos agropecuarios como el limón y el plátano aumentaron de precio respecto al mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque el 7.91% del cierre de enero representa una disminución frente al 7.94% de la primera quincena del mes, la cifra se ubica por arriba de la expectativa del mercado, que era de un 7.89% para el primer mes del año 2023, y también es superior al cierre de diciembre, cuando fue de 7.82%.

Según el Inegi, de la primera a la segunda quincena del primer mes del año, hubo ligeros aumentos generalizados en los alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, salud, transporte, restaurantes, hoteles, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En cuanto a los alimentos con mayor alza, se encuentran el plátano con un 17.15%, el limón con 16.15%, el pollo con 1.62%, mientras que las taquerías aumentaron sus precios 1.56% y los restaurantes 1.13%, de acuerdo con el reporte.

Mientras que los bienes y servicios que presentaron una baja fueron el transporte aéreo, los servicios turísticos y la reducción de precios en alimentos como la cebolla, el chile serrano y el chile poblano.

El Inegi detalló que en enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.68 % con respecto al mes anterior. Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.51 % y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.62 % a tasa mensual.

Los estados de la República con mayor variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor fueron Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí.

Luego del reporte del Inegi sobre la inflación de enero, se espera que el Banco de México (Banxico) anuncie por la tarde de este mismo 9 de febrero un aumento de 25 puntos a su tasa de interés de referencia, para llevarla hasta un 10.75%, como una medida para combatir la presión inflacionaria.

Con esta decisión seguiría el ritmo al último movimiento de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que también elevó su tasa en un cuarto de punto, pero advirtió que aun cuando la inflación en aquél país ha disminuido ligeramente, están lejos del objetivo.

Por su parte, Banxico ha incrementado su tasa clave en 650 puntos base desde que inició su actual ciclo restrictivo en junio de 2021, casi a la par del aumento de la inflación.

El PAN propuso otro plan para combatir a la inflación en México

El pasado 8 de febrero, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron un Plan de emergencia contra la inflación, el cual consiste en la creación de un fondo de apoyo para productores de algunos insumos de la canasta básica, como maíz, arroz, frijol, huevo, leche, y diseñado para que los sectores más vulnerables puedan acceder a estos bienes de consumo.

La primera parte del plan es generar un programa de apoyo para todos los productores de bienes de consumo de la canasta básica, esto para que puedan mejorar la oferta ante la demanda de los consumidores, teniendo como consecuencia que la generación de sus productos pueda ser a bajos costos y que esto se replique en el costo final para los beneficiarios.

La siguiente parte consta en crear un fondo de contingencia inflacionaria, el cual estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y servirá para que, durante cuatro meses, el sector más pobre de México reciba un apoyo social para poder comprar los productos de la canasta básica y, así, garantizar su alimentación.

Va la SEP por acabar con “modelo colonialista” de la educación en México

En su proyecto de libros para docentes de la Secretaria de Educación Pública, pedirá a profesores de primero y segundo año de primaria de todo el país, romper con la educación cerrada y colonialista, importada principalmente de Estados Unidos y Europa.

Como parte de la nueva escuela mexicana que busca impulsar la dependencia, proponer la formación del nuevo mexicano “afín a la transformación irreversible del país”, para lo cual planea adoptar pensamientos e ideales de pedagogos y sociólogos de izquierda promotores de la educación popular, como Paulo Freire, Boaventura de Souza y Simón Rodríguez.

En el avance de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, la SEP señala que o inventamos nuestros propios modelos de pensamiento o seguiremos inmersos en la repetición de estilos de enseñanza, aprendizaje traídos del exterior.

Para especialistas en educación, el texto para los docentes no cuenta con recetas pedagógicas tendientes a implantar una educación marxista en las aulas.

