Los gobiernos 'naturalizados'

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) que posibilita a una ciudadana naturalizada mexicana para contender por cargos de elección popular en Quintana Roo sienta un precedente con un impacto profundo en el futuro de Quintana Roo como entidad federativa, pero los alcances son nacionales, pues ahora podrán representar a los mexicanos, personas cuyo origen no es siquiera el país.

No es el propósito del escribiente desestimar el derecho a ser votados que tienen los que han decidido nacionalizarse, menos aún en ciudades como Cancún, con poco más de ochocientos mil habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes procedentes de diversas partes del país y del mundo; pero lo cierto es que la máxima autoridad electoral deberá valorar cada caso que se presente, pues en un país que tiende siempre a los excesos, que ocurran es más que posible. ¿se imagina el lector que los hoteleros españoles, por mencionar sólo un caso, decidieran postular a sus propios candidatos en los lugares donde tiene inversiones? Los centros turísticos de todo el país están ahora en esa posibilidad.

Por cierto, la medida adoptada por la Sala Xalapa del Tepjf pudiera representar la solución a la disputa que mantienen los partidos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por las candidaturas de los procesos federal y local, pues la beneficiada fue Niurka Sáliva Benítez, de origen cubano, esposa del dirigente del PES, en caso de que le asignen alguna candidatura a diputación federal o sea integrada en alguna posición relevante en la planilla por la alcaldía de Benito Juárez.

Pero regresando al punto, la resolución del Tribunal es efectiva exclusivamente para Sáliva Benítez, pero sienta un precedente importante para todas las entidades del país en donde las comunidades de inmigrantes son numerosas y, además, muchas de ellas bastante activas; por ejemplo, la comunidad italiana en la Riviera Maya desde hace algunos años se involucra en el acontecer público, seguramente encontrará en la determinación del Tepjf una vía para buscar su representación.

En el norte de la entidad es posible, los distritos electorales locales están concentrados ahí, pero ¿cómo encontrar equilibrios en el sur, con tan sólo tres distritos y en donde la Costa Maya es ya una de las principales fuentes de recursos del municipio capitalino Othón P. Blanco? ¿Cómo negar el derecho a tener sus representantes? El alegato de siempre es que los representantes populares enarbolan las agendas de todas las regiones que les corresponden, pero evidentemente eso no ha ocurrido. Todo lo anterior es apenas un esbozo, pero el impacto de la determinación es profunda situaciones similares se presentarán en todo el país; de nuevo, no se trata de negar el derecho de nadie, pero será importante no permitir excesos ¡vaya puerta que abrió el Tribunal! así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.