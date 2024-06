Los hechos siempre hablaran más que mil palabras

Por ahora tenemos que ver los problemas que México tiene que enfrentar, como por ejemplo, que se aclaren todos los desvíos de dinero que ha habido, ya que no importa de donde venga el origen político, ni el grupo, lo importante es que se respete y se cumpla con la ley, ya que si gentes de cualquier partido, cometieron e hicieron cosas indebidas, tienen que ser juzgados, ¿y cómo se va a aplicar la ley? Pues se tiene que aplicar como está escrita.

En fin, estamos viviendo un tiempo de cambios, pero esperamos que estos cambios vayan enfocados hacia la certidumbre y respeto, hacia los derechos y las garantías individuales, las cuales deben de seguir siendo las bases para que haya un convivio y armonía entre los mexicanos, ya que la Autodeterminación del pueblo es una ley universal, pero también el respeto a los Derechos Humanos es otra ley universal.

Y respecto al nuevo gabinete, ya veremos qué capacidad tiene la señora presidenta, cuál será su forma de trabajar y cómo se ira moviendo el nuevo gobierno, para que con ello se mejore todo lo que está abandonado y en tela de juicio.

A todos los nuevos funcionarios les deseamos mucha suerte, además de que esperamos nos demuestren su capacidad para responder a sus nuevas funciones, pero también le deseamos mucha suerte a todos los mexicanos, porque aun cuando hemos caído en situaciones adversas, siempre la República ha podido salir adelante.

Entonces deseamos lo mejor para todos y que siempre sea a través del diálogo, ya que el diálogo quiere decir que uno habla, el otro reflexiona y contesta, para con ello se busque el estado ideal de comunicación entre todos los que estamos en este país, ya que por el momento, muchos estamos anonadados por los resultados y por haber perdido la República.

Voto por voto

“Voto por voto en más del 6’% de las casillas.

Se han encontrado inconsistencias en el conteo de votos, así que el INE tendrá que abrir los paquetes y contar de nuevo.” (Por Paco Marín)

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene previsto el recuento de votos en más de 102 mil casillas, lo que representa más del 60 por ciento del total instalado para la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión. Sin embargo, esta cifra podría aumentar debido a impugnaciones partidistas. En 2018, se abrieron 369 mil 500 paquetes con un nivel de recuento del 77 por ciento para la elección presidencial.

Ante las denuncias de prácticas fraudulentas atribuidas al INE, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, calificó estas acusaciones como “una falsa narrativa” y pidió actuar con responsabilidad y sensatez.

Defendió también la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“En los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes, en el sentido de que pueden ser varias, se van a resolver, porque todos los partidos van a tener las actas”. “Martin Faz, Consejero del INE”.

Faz hizo un llamado a los actores políticos para actuar con mesura y dijo que las inconsistencias se resolverán en los cómputos distritales, donde todos los partidos tendrán acceso a las actas. El objetivo de los recuentos en los 300 distritos electorales del país es disipar dudas y atender incidencias, un proceso fundamental para la elaboración del informe de resultados definitivos que el INE aprobará el próximo domingo. Las causas para la apertura de paquetes y cotejo de actas son diversas.

Incluyendo errores humanos y diferencias estrechas entre candidatos.

Los consejos distritales revisan actualmente posibles imprecisiones aritméticas y de transcripción entre los resultados mostrados fuera de las casillas y los inscritos en las actas. Faz explicó que estos errores son aleatorios y no forman parte de un mecanismo sistemático, y serán resueltos en los cómputos distritales.

Respeto al PREP, Faz recordó a la opinión pública que existe un mecanismo de vigilancia para la captura de datos, por lo que no hay sustento para hablar de un fraude promovido por el INE. Insistió en que cualquier inconsistencia será resuelta durante los cómputos dist5ritales con las actas originales firmadas por los representantes de los partidos políticos.

Faz también destacó que los partidos políticos podrán denunciar inconsistencias encontradas en las actas entregadas tras la elección, aunque subrayó que los errores de transcripción entre los números y las letras son comunes y serán abordados durante los cómputos. Añadió que las actas originales firmadas por los partidos serán la base para resolver cualquier discrepancia.

Finalmente, Faz insistió en la importancia de basar las denuncias en pruebas concretas y recordó que los carteles informativos colocados fuera de las casillas no tienen valor legal, siendo las actas originales las que prevalecen en los cómputos distritales.

PAN defenderá cada voto

El presidente nacional del PAN. Mario Cortés Mendoza, anunció que los equipos jurídicos de su partido están revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales que iniciarán este miércoles.

“Vamos a defender cada voto de las y los mexicanos. Aunque según el PREP la diferencia es amplia, vamos a impugnar, porque no podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado, en la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”, dijo.

El líder panista destacó como preocupante que los votos favorezcan a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes.

“Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral, cuando nunca se garantizó piso parejo”, dijo.

Elecciones reñidas; vienen las impugnaciones

Con diferencias de hasta 13 votos, hay disputas por las alcaldías del sureste en las que ya se avisó que habrá recursos legales para volver a contar las boletas (Por Ángel Balán)

Después de una larga jornada electoral que se vivió el pasado domingo 2 de junio, los resultados fueron sorprendentes para algunos municipios de la península de Yucatán. Tal es el caso de Othón Pompeyo Blanco, en Quintana Roo, el puerto de Progreso, en Yucatán y Palizada, en Campeche, cuyos resultados finales otorgados por el PREP muestran diferencias de hasta 13 votos entre los triunfadores y sus contrincantes.

Por ello, durante los próximos días se espera que se presenten una serie de impugnaciones para solicitar la revisión de las actas o el recuento de los votos, para que los partidos políticos y los candidatos puedan estar seguros de quién fue el ganador de la contienda.

Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), impugnar es utilizar los medios disponibles para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones en materia electoral que no se apeguen a las normas constitucionales, convencionales y legales.

Dicho esto, al menos una de las tres alcaldías antes mencionadas ha hecho oficial que realizará este procedimiento legal, mientras que otros se esperarán hasta los próximos días, cuando salgan los resultados del conteo distrital que comenzará el miércoles, para dar los resultados “oficiales” en los siguientes días.

Quintana Roo no se queda callado.- En las últimas dos horas previas a que finalizará el PREP de los ayuntamientos en Quintana Roo, el resultado cambió a favor de la candidata morenista Yensunni Martínez, dejando en segundo lugar a Lidia Rojo con una diferencia de tan solo 43 votos, de un total de 94 mil 488 efectuados en este municipio.

La diferencia obtenida por la candidata de la coalición “Síganos haciendo historia” es mínima, tanto que ni siquiera representa un punto porcentual. Esto hizo dudar a su contrincante del partido Movimiento Ciudadano, quien anunció que tomará acciones legales en contra de los resultados, además de otras supuestas irregularidades que detectó durante la jornada electoral.

“No nos vamos a quedar callados, vamos a defender voto por voto, casilla por casilla, estoy en el Consejo Distrital de Ieqroo. No me quedaré quieta, ni me quedaré callada, estaré aquí el domingo, ellos hicieron fraude, vamos a levantar la voz, vamos a defender los votos nulos que tal vez no les permitieron defender a nuestros representantes”, comentó en un reciente en vivo, en donde se dio a conocer una marcha a su favor.

En rueda de prensa Yensunni Martínez, expresó que según sus propios datos, los resultados le favorecen con más de mil votos.

En Yucatán, la votación más cerrada.- En el municipio de Progreso de vivió una de las contiendas electorales más reñidas de los últimos años, puesto que al finalizar el PREP, la diferencia entre el panistas Erick Rihani González y su contrincante de Morena-PT, Leandro Raúl Alvarado Naal, fue de tan solo 13 votos.

Tras la elección ambos candidatos se han pronunciado como virtuales ganadores, por lo que se esperan los resultados finales que otorgará el IEPAC.

“La autoridad electoral nos está dando el triunfo por más de mil votos, me llena de alegría que la voluntad de las y los progreseños se haya respetado de ciertas anomalías”, comentó el martes.

De acuerdo con el PREP, Alvarado Naal obtuvo 9 mil 637 votos contra 9 mil 624 de Rihani. Ambos obtuvieron el 44.3 por ciento del voto de la población.

Campeche, con posible impugnación.- Otra de las elecciones reñidas fue la del municipio de Palizada, en Campeche, donde tres de sus candidatos quedaron muy cerca el uno del otro. Entre el primero y el segundo lugar hubo tan solo 70 votos de diferencia, lo que deja abiertas las puertas a una impugnación por parte del blanquiazul.

Los contendientes son Pedro Javier Ayala Cámara, del PT, a quien se le otorgó el virtual triunfo con 1,715 votos, mientras que Alex Guzmán, del PAN, obtuvo 1,645 sufragios, según el PREP.

Impugnación presidencial.- Después de haber reconocido su derrota, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” compartió un comunicado en el que anunció que impugnarán las elecciones, pero no por los resultados, sino por las supuestas irregularidades en las que señala tiene pruebas de la injerencia del gobierno federal.

“No podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta”, recalcó.

La candidata de la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD, señaló que es un momento de defender la democracia mexicana y la división de poderes, señalando que de ahora en adelante su movimiento representará una resistencia en contra del autoritarismo.

“Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca: defender a México del autoritarismo y el mal gobierno”, compartió.

Carta dirigida a los que votaron por Morena (¿Por qué?) Carlos Alazraki

Electores de Morena: ¿Por qué votaron por Morena?

¿Por qué votaron por un partido con el presidente más inútil y mentiroso del mundo?

¿Por qué votaron por un partido que los jodió quitándoles las estancias infantiles?

¿Por qué votaron por esa basura de partido, cuyo gobierno tiene el promedio más alto en nuestra historia en homicidios, feminicidios y la relación más cercana con el crimen organizado que cualquier otro gobierno?

¿Por qué votaron, por un partido que nunca les surtió ni a ti, ni a nadie de tu familia, una sola medicina y que además dejó sin seguro social a 57 millones de ustedes?

¿Por qué votaron por Morena, un partido que mató a 11 mil niños con cáncer, a un millón de muertos por Covid y otras enfermedades, que muy bien se podían haber evitado?

¿Por qué premian a Morena, sí dejó sin empleo a más de 2 millones de mexicanos?

¿Por qué? ¿Por qué votaron por esa porquería de partido, que destruyó el ecosistema con la porquería de su maldito Tren Maya?

¿Por qué votaron por un partido, que destruyó la educación de sus hijos y que hoy los educa con preceptos comunistas?

¿Por qué votaron por un partido como Morena, que se gastó todo el dinero en la construcción de una refinería de mi…, cuando ya evolucionamos todos a las ecologías limpias?

¿Qué le ven a esa porquería de Morena, que no permite la libertad de expresión y ha permitido que asesinen a una bestialidad de periodistas en todo el país?

¿Cómo es posible que hayan votado por esa porquería de partido, cuando el gobierno permite que les cobren a ustedes el derecho de piso de sus pequeños comercios?

O, que Mario Delgado, el presidente de ese partido de porquería, sea uno de los huachicoleros más ricos en este país.

Y tampoco entiendo, cómo fue posible que mis amigos en Veracruz, hayan votado por Rocío Nahle, la ratera más grande del mundo, en este sexenio.

O, cómo me van a explicar por qué votaron por Clara Brugada, la alcaldesa más corrupta e inepta de este sexenio, que ni siquiera les pudo dar el agua, que necesitaban en Iztapalapa, durante los 9 años en que gobernó.

Y ¿cómo fue, que les valió madres la corrupción de los hijos de Bartlett y Andrés Manuel?

Fans de Morena, ¿Por qué votaron por un partido, que si acaso gana, nos vamos directito al autoritarismo?

¿Están locos?

¿Son masoquistas?

¿Son conformistas?

¿Fue porque los acarrearon o fue por lana?

Creo que sí.

“Escucha bien Claudita”: Brozo prende las redes!!!!

A partir del primero de octubre tú Claudia, tú serás la única responsable de los aciertos y de los fracasos.

Espero, sinceramente, realmente, que Andrés te respete y no ande de pinche metiche en cada decisión que tengas que tomar.

Empezando por el gabinete, que la mayoría en el Congreso no te tiente lo suficiente para caer en los excesos de tu antecesor.

Espero que escuches, que permitas, el debate de ideas, que seas firme con quienes abusan del poder y que te alejes de la idea de que quienes estamos del otro lado, somos unos pu… traidores a la patria.

En tres años, Claudia, nos volveremos a ver en las urnas; En tres años, evaluaremos; en tres años, volveremos a votar.

Y de una vez te lo digo, que si quieres de pronto desaparecer al INE, al INAI y al Poder Judicial, me verás más que atravesado defendiéndolos.

Aquí, desde luego que siempre va s a encontrar a alguien que te aterrice cuando te maree el tabique, esa altura maldita del tabique.

Y pues ahora sí, mi Clau, tú eres oficialmente la encargada de hacer realidad la visión de país que Andrés prometió y que no pudo cumplir.

Aquí cada vez que salga, por esa pinche ventana, aquí cordialmente, pero puntualmente, te lo voy a estar recordando.

Saludos, Claudia. Órale.

¡AMLO sabe que rendirá cuentas!

Brozo: Oye Andrés, ¿qué pasó con los corruptos que señalaste, en la construcción del Aeropuerto de Texcoco? ¿Quiénes son ca…? ¿Dónde están las denuncias? ¿Cuánta lana se chingaron?

Oye, oye Andrés, ¿quiénes son los bandidazos en el negocio de compras y distribución de las medicinas que tanto mentabas?

¿Cuáles son las empresas wey? ¿Los empresarios? ¿Los montos? ¿Cuánto se robaron? ¿Dónde están las denuncias?

Oye Andrés, ¿Quién va a responder por la extinción del Seguro Popular, la ocurrencia criminal del Insabi y la imposibilidad de ser como Dinamarca, gracias a la farsa de la farmaciototota y a la incapacidad del IMSS Bienestar?

Oye Andrés, de los fideicomisos que te agenciaste, wey ¿cuántos de los corruptos que acusaste, que te hincaras esa lana, están en la cárcel?

Oye Andrés, nos puedes informar si la Fiscalía General de la República ya tiene en curso de investigación acerca de la red de negocios llamado “El Clan”, donde gracias a audios, videos y documentos, nos hemos enterado de que personas muy allegadas a tu corazón, promueven y facilitan contratos multimillonarios entre las instituciones del estado y sus afectos, sus amigotes, con toda impunidad, con descaro, con irresponsabilidad, alevosía y ventaja.

Ya mira, ni siquiera te voy a preguntar por los sobres de Pio ni, de Martinazo, ni, de los negocios de Felipa, no te vayan a demandar por daño moral, vale ma...

Oye Andrés, ¿qué nos puedes decir de los responsables directos del fraude histórico en Segalmex?

¿Están tras las rejas todos los que participaron en esa escandalosa estafa de 20 mil millones de varos?

Oye Andrés, ¿No es verdad que sigue en su puesto como el mero, mero del Instituto Nacional de Migración, tu leal amigo Garduño, después de que todos vimos cómo 40 migrantes murieron de asfixia en la Central de Ciudad Juárez?

Oye, oye Andrés, ¿Quién va a pagar por todas las vidas que se han perdido en tu sexenio, gracias al fracaso de tu estrategia de seguridad? ¿A quiénes se les reparten los abrazos, oye? y ¿Quiénes reciben los balazos, oye?

Oye, ¿quién va a responder por las ejecuciones, las extorsiones, las torturas, las desapariciones? que no podrás reducir por decreto.

Oye, oye Andrés, ¿Quién va a dar la cara por la traición de Ayotzinapa? El pase de lista ya no quedó en 43, ya van 44.

Y la verdad histórica de Peña, es la verdad histórica tuya y todo para beneplácito de los mismos beneficiarios.

Oye Andrés, ¿quién nos va a reponer el tiempo que perdimos como República, por el atentado contra el INE y la democracia?, la misma democracia que te llevó al poder, la misma democracia por la que pudiste llenar de extras el Congreso, para quitar contrapesos y rodearte de generales.

La misma democracia, con la que pudiste colocar a tus regentes con título de gobernadores.

La misma democracia, que sí existió para empoderarte y que hoy quieres llamar Obradocracia para no soltar la chichi que nutre a tu obesa vanidad y a tu secta.

Digo, te lo digo derecho primo hermano, porque nadie te lo va a decir.

Éstas que te dije, no son mentiras sinceras Andrés, son hechos consumados.

Esto, este desma..- ya no es cosa de ideologías, no, no se trata de derechas, no se trata de izquierdas, ni de los pu… privilegios, ni de las cortesanas componendas, lo sabes bien.

No solo has sido un pésimo presidente Andrés, eres una enfermedad, eres una enfermedad de esas que no tienen remedio.

Y óyelo bien, primo hermano, ¡México!, no quiere morirse de ti, ¡México!, va a vivir. Órale.

¡Brozo llama “Ganso dictador” a AMLO!

Oigan mis chamacos y chamacas, vieron que bonita zacapela se armó, porque hace 15 días les dije que las próximas elecciones nomás habría de dos sopas para escoger.

Bueno, y peor tantito se puso el bisne, cuando les informe que unas de las sopas es la democracia y la otra la dictadura, bueno.

Ju, ju, hasta el señor presidente de la república me honró repitiendo parte del video en su famosísimo programa de variedades, que cuál dictadura, qué cómo se me ocurre, que cuanta ignorancia, que se me quitó lo fino y lo sensible, qué cuanto enojo, que cuanta desesperación, que ya ni chingo.

Ándale pues, ándale pues, mi buen Andrés, ándale pues.

Esta reflexión que te voy a hacer, no se la puedo dirigir al presidente, no, porque el poder y la soberbia y tanta lisonja ya te descolocaron del plano humano.

Una vez aseguraste que ya no te pertenecías y acabó siendo cierto, eres el reflujo crónico de tu ego, prefiero, prefiero dirigirme, prefiero dirigir esta reflexión a ti como, como líder opositor que fuiste.

Ese hombre alguna vez atado a la tierra y a las causas de la gente que hizo temblar a los más poderosos, desde una plaza abarrotada sin tener que pagarle a la gente para ir.

A ese Andrés Manuel que fuiste, yo me dirijo, si en este sexenio el presidente fuera prianista ¿Qué hubieras hecho Andrés cómo el líder que fuiste, ante el desabasto de medicamentos? Pu…, pu.., aaa, de homicidas no los hubieras bajado.

¿Qué hubieras dicho, de un presidente que no se mezcla con la devastada población de Acapulco, por temor a una emboscada de chiflidos y mentadas? Ja, ja, pu…, te lo hubieras comido vivo cab….

¿Cómo habrías reaccionado, si un presidente prianista defiende al titular de Selgamex, ante un desfalco de 20 mil millones de morlacos, diciendo que unos malosos le vieron la cara de pen…, jo, jo, aaa.

¿Dime, dime que habrías dicho? ¿Cómo te habrías puesto, si un presidente tricolor o paniaguado, hubiera ido a saludar hasta su troca, a la mamá del “Chapo” Guzmán? Pu, pu, pu, de traidores y cómplices los hubieras exhibido en México y en el mundo, cab….

Desde el líder opositor que fuiste un día ¿cómo hubieras actuado si tus adversarios en el poder militarizaran el país, repartiéndoles obras públicas, aduanas, aeropuertos, trenes y facultades policiacas?… No bueno, no, ni me imagino, o sea, hubieras puesto el grito en el cielo, hubieras alertado a gritos del peligro de la bota en el poder, desde el liderazgo opositor.

Qué desma… habrías armado al ver un presidente que quiere ser legislador, juez, parte, árbitro electoral y mapache institucional? Pu…

O sea, ya te puedes imaginar, te puedes imaginar, ¿te habrías quedado callado ante las bravuconadas del presidente en turno contra la prensa independiente?

¿Nada dirías ante los ataques, las provocaciones, las injurias y las intimidaciones?

¿No la armarías, cab…, por el discurso de odio que provoca peligro mortal a todo un gremio?

Y estas preguntillas, no al presidente rabioso y rebasado, sino al gran líder opositor que fuiste, te pueden dejar bien claro Andrés, si te las respondes, porque dije que nomás hay de dos sopas, una es por la democracia y otra por la dictadura.

Ja, primo hermano, si tiene plumas y pico, es palmípedo, grazna, roba, miente, traiciona, militariza, censura y es de Macuspana, cab…, es un ganso dictador. Órale.

¡El libro que descompone al Peje!

Loret: Muy cerca del ocaso yo te bendigo vida…

Brozo: No, aquí hay una versión que hizo Andrés, o sea, finalmente quedo la versión de Amado Nervo, pero él había sugerido su propia versión del poema.

Loret: No me digas, o sea es poeta también

Brozo: Si, ya sabes, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco

Loret: No me digas

Brozo: Aquí está su versión, y dice:

Loret: Ponme en ánimo de poesía.

Brozo: Yo te pongo.

Muy cerca del fracaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni aportaciones escasas, ni trabajos Godínez, ni burdas auditorías.

Porque veo al final de mi guango camino, que yo fui el destructor del mexicano destino.

Que si distraje recursos y a las leyes caprichosas, fue porque yo soy la ley, tu padre y la madre de las almas ganosas.

Cuando planté corcholatas, coseché continuidades, cierto, a mis lozanías ya les llegó el invierno, más tú prometiste, más tu nunca prometiste, que el 2 de junio fuese nuestro.

Hallé sin duda más largas las noches de mi frustración, más no me prometiste que no se sabría lo del Clan, ni lo del cártel en la elección.

Y en cambio tuve algunas sanamente serenas.

Amé, fui amado, El sol acarició mi pared, Vida, nada me debes.

Vida, ¿cuánto gana Loret?

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]