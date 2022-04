Los jóvenes y la lectura

La lectura puede tener diferentes significados para quien adquiere de ella lo suficiente para convertirse en trascendental para su vida, el acto de leer y apreciar diferentes tipos de texto nos acompaña desde nuestra infancia, en donde generalmente aceptamos este ejercicio como algo divertido que nos entretiene según lo que percibimos de éstos, las primeras lecturas que hacemos en su mayoría están enfocadas en mostrarnos de manera grácil la realidad originando el primer acercamiento que nos permite afianzar el gusto y el placer por la lectura.

En la adolescencia y la adultez el contacto con la lectura es más voluntario e íntimo, ya que elegimos qué, cómo y cuándo leer, sobre todo porque en estas etapas podemos profundizar en la interpretación que hacemos de nuestra literatura seleccionada, comenzamos a definir lo que nos interesa, de esta forma se lleva a cabo un proceso dialéctico, una manera de confrontar ideas y pensamientos.

En lo personal considero que es en la juventud donde comenzamos a ser conscientes de lo que leemos, discernimos más profundamente y analizamos lo que de cierta manera elegimos leer, es decir, deducimos, esto no siempre ocurre debido a que el ejercicio de la lectura no es sencillo si esperamos utilizarla como un recurso para el conocimiento, ya que implica dedicación y constancia, pero también como bien lo describió Jorge Luis Borges la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar nadie a ser feliz.

A todo esto los beneficios de leer son indiscutibles, por este motivo quiero destacar que hace algunos días en el marco de las actividades de la Feria Internacional de la Lectura 2022 (Filey), mis estudiantes de bachillerato tuvieron la oportunidad de participar en el taller “Identificando los mitos del amor romántico a través de los libros”, charla que se realizó de manera virtual.

En la apertura, la expositora explicó qué se entiende por amor y cómo se ha expresado a través de la literatura, posteriormente invitó a los jóvenes a que identifiquen en una serie de libros clásicos y modernos lo que se ha reproducido respecto a cómo debe expresarse, pero sobre todo cómo nos lo han retratado, de estos ejemplos se destacan las historias de “La bella durmiente”, “Romeo y Julieta”, “La Bella y la Bestia”, “50 Sombras de Grey”, “Crepúsculo”, entre otros. Sus respuestas fueron variadas, pero todos concluyeron que estos libros tienen una tendencia a repetir estereotipos de género como también a fomentar los prejuicios sobre las relaciones interpersonales.

Al final manifestaron que de no ser por estos espacios reflexivos es posible que no hubieran percibido estas características.

El taller fue beneficioso para los jóvenes, sin duda como mencioné al principio esta edad puede ser la etapa principal para arraigar y fomentar el hábito de la lectura, además que es propicia para generar nuevos conocimientos que se dan a través de escudriñar un texto como de la crítica reflexionada que hacemos sobre ellos, como lo fue esta experiencia.