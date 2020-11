Los millones de pesos que se pagan por “las mañaneras”

Se dice que el costo por segundo televisado en el horario de la mañanera, en promedio es de 13,000 pesos. En la mañanera de un solo día tuvo una duración de 3 horas, nos costó a los mexicanos más de 130 millones de pesos.

En promedio cada mañanera nos cuesta 130 millones al día. ¿Crees justo, que mientras hay crisis, los impuestos suben, la vida se encarece para el mexicano promedio, el presidente gaste en su imagen esas cantidades al día? ¿Cuándo te vas a indignar mexicano?

No hay medicinas, no hay empleo, no hay crecimiento, hay más inseguridad, menor presupuesto a los estados, etcétera; pero lo que sí hay, es presupuesto para obras faraónicas, regalar dinero a Centroamérica y publicidad de un presidente que es tan chiquito que necesita echar culpas, tres horas al día con costo al erario para tapar su ineptitud.

DESPIERTA MEXICANO, nos están quitando la patria y el futuro.

Exijamos que se unan todos los partidos en una sola voz para salvar a nuestro querido país y que dejen sus diferencias para lograr un México unido.

¡Vamos con la avalancha digita! 1x10.

Ésta es una AVALANCHA DIGITAL

Hay que demostrar que somos más los descontentos con el PROYECTO POLITICO actual!!!

Sigamos el ejemplo de MANDELA (es presidente de Sudáfrica): “NO ME PREOCUPAN LOS GRITOS DE LOS DESHONESTOS O DE LA GENTE SIN ESCRÚPULOS Y DE LOS DELINCUENTES… MÁS, ME PREOCUPA EL SILENCIO DE LOS BUENOS”.

Dedica un minuto de tiempo y envía este mensaje, hoy mismo, a 10 personas o más y pídeles que continúen enviándolo implementa tú mismo el 1 x 10, se parte y haz lo posible que este mensaje pueda llegar a millones de personas.

Por un PAIS libre, por la verdadera paz, por un país sin odios, ni divisiones, ni rencores, ni perseguidos.

No más distribución de la pobreza.

Por un país seguro donde exista el Estado de Derecho y se ponga en prisión al delincuente, al ladrón de cuello blanco, a los asesinos sueltos que andan por las calles, a los terroristas escondidos en casas de pueblos tranquilos.

Despertemos sociedad!!!

Despertemos México!!!

Que nuestros recursos no sean dilapidados, y mucho menos, regalados a los amigos, socios del poder.

Si te quedas callado o indiferente, continuarán haciendo lo mismo de lo mismo; Corrupción, inseguridad, lavado de dinero y lo que les venga en gana… y seguirán usando nuestros impuestos como más les convenga.

Su gran ventaja ha sido nuestra apatía y desconfianza!!! Y cuentan con que sigamos siendo apáticos.

Recordemos que los dictadores… llegan hasta donde su pueblo los deja llegar!!!

Y que no diga por ello que los mexicanos tenemos el país que merecemos por nuestra cobardía.

Por tus hijos, por nuestros hijos, por nuestros nietos luchemos por un México mejor.

NO ROMPAS ESTA AVALANCHA DIGITAL ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Siempre pagan los

justos por los pecadores

Si hacemos el cálculo de lo que se gasta por semana, por mes y por año, estamos hablando que el señor se gasta 130 millones de pesos por tres horas, en 6 días de la semana son 780,000,000 millones de pesos, por mes serían 3,120,000,000 millones de pesos y por dos años nos da una pequeñísima cantidad de 74 mil 880 millones de pesos, esto es algo difícil de asimilar ya que nunca se había visto un presupuesto con un gasto similar, tan solo para decir “este… este…” o también decir “yo tengo otros datos”.

Es por ello y porque “tenemos otros datos” que consideramos importante dar a conocer estos datos a todos los mexicanos ya que mientras todo México está pasando por una situación crítica en cuanto a salud, trabajo y dinero, él está gastando miles de millones y millones de pesos, sólo para satisfacer su ego de querer actuar como locutor. ¡Ya basta!

Esto lo debería prohibir el Consejo de la Cámara de Diputados, la de senadores y los partidos de oposición, este señor está gastando más de 700 millones de pesos a la semana en promover su imagen.

Y su problema con la reflexión sobre las respuestas que da ya que el “creo” se ha venido repitiendo cerca de un millón de veces porque no sabe hablar o le falta más gramática ya que solo sabe responder… este, este,… o sale con su respuesta de… “yo tengo otros datos”.

Los mexicanos estamos en un colapso económico en todo el país y todos estos gastos son para satisfacer sus sueños de opio, sus sueños viscerales, como las de un desubicado, es importante que las gentes que lo apoyan vean la manera de no permitir que esa cantidad de dinero se siga desperdiciando en ese tipo de actos tan solo para tener un nivel de popularidad el cual nunca se había visto en cualquier otra época de la historia de México.

Es difícil pensar que estamos en un país en donde se permite votar y decidir, porque esto no coincide con lo que se está haciendo, no podemos seguir permitiendo que estas gentes que están pretendiendo controlar al país sigan ejerciendo de esa manera, deberían intervenir las cámaras de diputados y senadores, porque no es posible que sigan haciendo este tipo de derroches y así seguir burlándose sin piedad y sin sentir lástima por las necesidades que tiene el pueblo mexicano, por las necesidades que tiene los niños mexicanos y la necesidad que tienen todos aquellos que están en una situación crítica porque, esa es la razón de que muchos estados estén molestos, es con justificada razón, ya que mientras más dinero obtienen este no le alcanza para cubrir “sus gastos”, ahora sí que aquí gastan más que la reina de Inglaterra y a esto pues no podemos dar crédito.

Reflexionemos que este tipo de locuras nos están llevando a dividir al país y así mismo está acabando con las posibles esperanzas que puede tener el pueblo de salir adelante, ya que este cada vez se siente más traicionado al no ver buenas acciones para México y los mexicanos, pero sí en cambio ve reflejado el odio, el desprecio y la ambición que tienen de fama y poder los que nos representan, que es lo que está causando una mala situación económica y social, sin respetar lo esencial que es el respeto a la vida y a los derechos humanos.

“Honor a quien honor merece”

Tal como lo mencionamos en una columna anterior, el presidente John F. Kennedy es uno de los políticos estadounidenses más recordados de la segunda mitad del siglo XX. Tras convertirse en el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos, impulsó una política de reformas destinadas a recuperar para su país la supremacía mundial, puesta en duda por los éxitos espaciales soviéticos. Sus proyectos políticos quedaron truncados por su asesinato en 1963, un magnicidio cuyos móviles nunca han quedado del todo esclarecidos y que ha dado lugar a múltiples conjeturas. La prematura muerte del presidente contribuyó a otorgar a su figura un carácter mítico.

Con el presidente Kennedy se tenía muy buena relación y fue el último presidente católico hasta ahora que fue nominado el señor Biden, quien es de origen irlandés y también es católico, tiene una excelente trayectoria en todo lo que ha realizado como senador, como vicepresidente y es una persona reconocida a nivel mundial ya que tiene relaciones directas con todos los líderes del mundo.

Sabemos que la continuidad de un presidente católico va a crear la confianza necesaria para que Estados Unidos despierte y salga adelante con todos sus propósitos.

John F. Kennedy y Don Rómulo O’Farrill Jr.

Y la cuenta sigue creciendo por el Covid

Se dice que ya hay 55 millones de gentes que están infectadas en el mundo y que el pronóstico que se tiene para marzo 2021 en Estados Unidos es que pueden llegar arriba del medio millón de muertos, eso demuestra cómo un país que está mucho mejor organizado que México no actuó de una manera correcta ni inmediata contra la pandemia y los resultados reflejan esa gran cantidad de muertos, el estrés y la decepción que ha causado tanto en los estadounidenses, como entre los africanos y los brasileños, así como también al caso patético de España donde no se han dado los beneficios que se pudieron haber obtenido si se hubiera enfrentado la situación de una manera rápida y coordinada.

Ya vienen los cambios

positivos para Estados Unidos

Así mismo seguimos viendo la situación que dejó la imagen de las elecciones americanas, ya que esta actuación dejó mucho que desear y con ello demostró la ubicación de irracionalidad causada por un ser negativo y todo por el viaje de ego y poder de un mediocre, pero que al final se dio la positiva decisión para que el señor Biden, con más de 310 puntos del colegio electoral y con arriba de 78 millones de gentes que votaron por él, ahora es el presidente electo, esto es una realidad indiferentemente de que se está organizando para su toma de mandato en el ya cercano mes de enero, así mismo tendremos la oportunidad de observar el fracaso y la desubicación racional de su hasta ahora presidente, quien ha traído una de las mayores decepciones debido a todos los errores que se han cometido en los Estado Unidos durante los últimos 4 años y en suma será él quien más va a sufrir esta situación por las declaraciones que ha hecho y por su irrealidad.

Por el surrealismo en el que ha vivido este señor y su no actuación es que por ahora la información que está llegando es que ya hay más de 12 millones de gentes infectadas en Estados Unidos y que por ello se calcula que podrían llegar a ser más de 500 mil muertos debido a este virus para los primeros días de marzo.

Eso, más la rebeldía y la inaceptación de una realidad respecto al deseo que tiene un pueblo de tener un hombre con un alto sentido de responsabilidad, que tiene amor a la familia y respeto a las instituciones, como el señor Biden, que por su positiva manera de pensar podría darle la oportunidad a los connacionales mexicanos de forjarse una buena opinión de él y así mismo darse cuenta que no es nada positivo tener a “bichos raros” como los que están actuando por ahora tanto en el senado, como en la república y como en la cámara de diputados.

No todos los cambios

son siempre buenos

En cambio la realidad que vive el país es que el cambio que han logrado con los gastos excesivos de la mañanera y con el viaje de ego que están sufriendo, pues lamentablemente su luna de miel está comenzando a desaparecer ya que los que somos y que estamos conscientes cada vez nos da más tristeza y lastima ver el odio y el resentimiento con el que las gentes de este partido innombrable han estado actuando y la historia siempre nos da la oportunidad de entender, desde que existen los humanos en la tierra aun cuando existan diferencias en contra del color o las costumbres, que todos somos hijos del creador del universo, de que todos somos iguales y que debemos de concientizar que el mundo tiene que tomar sus decisiones, tiene que producir y debe tener la capacidad para comercializar sus productos en una economía globalizada donde lo máximo es tener una garantía entre los derechos del homo sapiens que siempre han sido las bases que dan la oportunidad de crecer dentro de la seguridad y la protección que los ciudadanos del mundo han gozado y por ello hemos visto como algunos malos gobernantes como Mussolini, Mao, Adolfo Hitler, Chávez y Castro, han puesto en una triste y difícil situación a sus pueblos, como por ejemplo nos llama mucho la atención que en Cuba no hay ni café, ni transporte, ni esperanza, solo el camino cada vez más cercano a la pobreza.

Estamos viviendo y viendo lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en el Salvador y en Brasil, donde su situación es cada vez más negativa, principalmente en Cuba porque los ha llevado a la destrucción total de la esperanza del ser humano y de un futuro.

Por lo tanto y así como ellos ya han hecho tanto mal, de cierta manera tenemos que agradecer esas actitudes porque solo así se valora lo que tenías, tienes y tendrás, la crítica sin sentido solo causa un trauma al humano para que no valore ni agradezca lo que tiene y mucho menos entender sus culturas y las cosas positivas que tiene la vida, siempre y cuando se respeten las garantías que todos merecemos con rumbo a la esperanza y para reconvertir al planeta y a sus habitantes en un mundo lleno de alegría, de la salud, de felicidad, de progreso, de paz y de amor entre todos sus habitantes.

Que ¡Viva la libertad! y que ¡Viva el amor al prójimo!

Carlos Loret de Mola

Según la cifra oficial estamos ya cerca de las cien mil personas muertas por coronavirus y el gobierno ya empezó a admitir que podrían ser muchos más, más de doscientas mil personas muertas, pero sabe quiénes están muriendo por Covid, sobre todo, los más pobres.

Según cifras oficiales de cada 10 personas que ingresan al IMSS con coronavirus 5 se mueren, es decir la mitad, en cambio en un hospital privado de cada 10 que ingresan se muere uno, duele decirlo pero de Covid se mueren primero los pobres.

En la lista mortal por Covid-10, primero los pobres. En México la sobrevivencia en casos de Covid-19 no solo depende de las condiciones de los pacientes sino de cuánto dinero tienen para atenderlo.

En otro tema, en toda su vida como político este ha sido su principal lema, el sello personal de Andrés Manuel López Obrador:

“Por el bien de todos primero los pobres”

“Primero los pobres”

“Esa es nuestra doctrina por el bien de todos, primero los pobres”

“Le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos, por el bien de todos primero los pobres”

“Primero los pobres”, “primero los pobres”

“Por el bien de todos, lo subrayo, primero los pobres”

Y no nos engañó, así ha sido.

“Primero los pobres” se mueren de Covid

Si hay desabasto de medicinas, primero son afectados los pobres.

Quitamos el seguro médico, primero a los pobres.

Primero los pobres, en guarderías.

Primero los pobres, en comedores comunitarios.

Quienes fueron los primeros en quedarse sin empleo por la pandemia: los pobres.

Y si tenemos que inundar Tabasco: Primero inundamos a los pobres.

Carta dirigida a mis estimados lectores (No lo van a creer, ¡se van a reír mucho!) Carlos Alazraki

¿Por qué la 4T no consigue medicinas para los niños en lugar de inventar idioteces?

Prólogo 1: Acompaño con mi sentimiento a nuestro presidente por la pérdida de su hermana. Que descanse en paz y que Dios la tenga en su gloria.

Prólogo 2: Qué bueno que con el regreso a México, libre de toda acusación, del general Cienfuegos, se limpió la cara de nuestro Ejército y de nuestro propio general.

Mis Queridísimos Lectores: Pues nada, que antier martes me levanto con la noticia más fregona que la desprestigiada 4T nos pudo haber dado en toda su corta historia.

Una GRAN NOTICIA que nuestro querido diario EL UNIVERSAL nos publicó en su primera sección. Una gran noticia que finalmente nos va a colocar a la altura de cualquier país de PRIMER MUNDO.

Así es mis estimados lectores… ¡NOTICIÓN! Marcelo Ebrard nos anunció con bombo y platillo la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del… ¡ESPACIO! Leyeron bien mis estimados amigos… ¡DEL ESPACIO!

Una asociación que iniciaron México y Argentina, dos países expertos en esta área y que afortunadamente se nos han unido otras cuatro grandes potencias científicas como Bolivia, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Pero esto no es todo. Perú y Colombia se nos unen como observadores. ¿No es una maravilla?

México con un presupuesto en ciencia y tecnología recortado al 90% genera esta maravillosa iniciativa.

¿Se imaginan queridos lectores cómo será su primera junta en enero? Yo sí. Les comparto mi imaginación: Mesa redonda con 8 sillas.

Atrás de las 8 sillas, otras 8 más para los asesores de los directores.

Como inicio del protocolo, supongo que el primer presidente de la Agencia que todo indica será el argentino, le pedirá a los 7 socios su nombre y profesión para que vayan conociéndose.

Esta presentación será estrictamente por orden alfabético.

Hola. Soy el doctor Cirujano Álvaro Coca y vivo en La Paz ¡Mucho gusto!

Hola. Soy el Ingeniero Mecánico Miguel Flores y vivo en Guayaquil. ¡A sus órdenes!

Hola. Soy la doctora Dentista Maribel Sueñas y vivo en San Salvador. ¡Feliz de estar representando a mi país en este gran proyecto!

Hola. ¡Mucho gusto! Soy Miguel Rico Tavera y estudié cine en el CUEC. Vivo en Guadalajara.

A sus órdenes, soy Josefina Asunción y resido en Miami. Mi profesión es Licenciada en computación.

Y yo soy Carlos Ernesto Tango. Vivo en Mendoza, Argentina, y soy ingeniero agricultor.

Posteriormente se presentaron las 2 observadoras de Perú y Paraguay.

La de Perú era doctora en gastronomía y la de Colombia era doctora en puentes y océanos.

Después de un breve receso de 30 minutos, se reanudó la junta para definir los temas de la agenda.

El primer tema fue el análisis de la razón de ser de La Agencia.

Después de analizar profundamente los temas durante unos 38 minutos, los participantes de La Agencia nada más no le encontraban por dónde irse.

Orbitar nuestro planeta Tierra ya era historia. La Luna ya no.

Preparar armas nucleares, tampoco. China, India, Rusia, Estados Unidos, Israel, Inglaterra y Alemania ya estaban MUY AVANZADOS.

¿Tecnología? Puede ser. Pero se van a necesitar unos 5 mil millones de dólares para iniciar. Mmmmm. Ni Bolivia ni El Salvador los tienen…

¡Ya sé!, dijo nuestro amigo Miguel Rico Tavera. ¡Drones es la solución! Drones para volar a Neptuno aunque no lleguen. ¡Claro! dijeron todos.

¿Y dónde los hacemos?, preguntó la Dra. en puentes y océanos de Colombia.

Y Miguel nada perezoso se levantó y propuso: ¡No los hacemos! ¡Los compramos! Yo tengo un amigo chino distribuidor de drones que nos los puede vender.

Y rápidamente el colega boliviano se paró y le comentó a la mesa lo siguiente: “Puede ser un GRAN NEGOCIO”.

Y entre aplausos y aplausos, Colombia y Perú solicitaron la inscripción para unirse a La Agencia.

Epílogo: ¿Por qué la 4T no consigue medicinas para los niños con cáncer en lugar de inventar tantas idioteces?

