Los países necesitan políticas fiscales para incentivar la inversión

Los países deben enfocar sus esfuerzos fiscales para tratar de incentivar la inversión ante un panorama global de alta incertidumbre, así lo aseveró Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención en la reunión del Jackson Hole, Carstens detalló que los recursos fiscales deberían utilizarse para abordar las limitaciones de las cadenas de suministro, incluidas las impuestas por el cambio climático, el envejecimiento de la población y la infraestructura, a través de acciones favorables al crecimiento.

“Tal enfoque en revitalizar el crecimiento a través del lado de la oferta también podría crear margen para reconstruir los amortiguadores fiscales. El objetivo debe ser crear un entorno dinámico y ágil que fomente la innovación, mejore la resiliencia y apoye las transiciones institucionales, tecnológicas y ecológicas necesarias”, abundó.

Carstens, quien también fuera gobernador del Banco de México (Banxico) entre 2010 y 2017, destacó que los formuladores de políticas deben centrarse en fomentar la inversión en atención médica para proteger mejor el capital humano. “También deben promover la inversión en industrias respetuosas con el clima y todo tipo de infraestructura, incluyendo digitales. Las áreas prioritarias de acción deben involucrar políticas de competencia, laborales y educativas”, destacó.

Originalmente Agustín Carstens terminaba su gestión en el BIS a finales de noviembre del 2022, pero su periodo como gerente general del Banco de Pagos Internacionales fue extendido hasta finales de junio del 2025.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México tuvo un fuerte crecimiento de 49.2 por ciento anual en el primer semestre del año, al acumular un monto de 27 mil 511.6 millones de dólares, de acuerdo con las cifras preliminares de la Secretaría de Economía. Según el comunicado de la dependencia, esta cifra refleja “movimientos extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univision y la reestructura de Aeroméxico”. Ambas transacciones representan 6 mil 875 millones de dólares de IED.

México no sólo perdió la inversión millonaria de Tesla y Samsung para la fabricación de vehículos eléctricos y semiconductores en los dos últimos años por el freno regulatorio en la política energética implementado por el gobierno morenista, sino que actualmente se enfrenta a decenas de compañías que reevalúan si mantendrán sus capitales en el país, pese al “momentum del nearshoring”, afirmaron representantes de organismos empresariales en México.