Los pasos de Atenea

La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, fue una de las siete primeras figuras de Morena en recibir la designación para buscar la reelección en Quintana Roo. La Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido revisó las encuestas y valoró con perspectiva política la conveniencia. Las respuestas de la decisión favorable siempre fueron evidentes.

Primero, porque trabaja cercana y productivamente con la gobernadora Mara Lezama, la primera de la historia quintanarroense. Las consignas: “la transformación es con mujeres o no será” y “es tiempo de mujeres”, son bien asimiladas en el Palacio de la isla. Las hacen suyas. Desde septiembre de 2022 fluyeron la confianza y la comunicación. La presidenta dejó a su ex partido político en diciembre de ese mismo año. Todo el 2023 fue de labor en equipo con las autoridades del estado y la federación.

Las grandes obras en marcha, el éxito turístico del destino, la promoción internacional y la proyección en la zona continental (con una Costa Mujeres que se lleva los aplausos) son pruebas de que, el trabajo conjunto en el ámbito gubernamental, pudo trasladarse al político, y de allí, sin sobresaltos a la arena electoral. Un paso es sencillo cuando es seguro.

Lo segundo: Atenea ganó siempre en todas las encuestas, en la interna primero, y ahora aventaja por mucho a posibles rivales. El Plan C reclama, antes de las urnas, sumar a quienes son preferidos por la ciudadanía. No sólo cuentan las obras públicas, sino haber recuperado a la Comuna de una crisis en diversas áreas, es uno de los argumentos más sólidos por los cuales está parada con propiedad en el primer círculo político. A estas alturas no se duda ni se discute.

Tercero: “Es la cuna”, subrayan en su entorno. Hay una larga lista pública de familiares gobernantes y con fuerte presencia en Isla Mujeres, Cancún y otros polos cercanos. Es una región que conoce a la perfección y lo ha demostrado. Sus contactos y enlaces son incontables. En la sala de Cabildo, por ejemplo, los cuadros con apellidos que le resultan propios, se cuentan con todos los dedos.

Antes de su campaña para la presidencia demostró el conocimiento del área, en el 2019 de la prepandemia, cuando ganó la diputación del distrito 01 local, el de entonces mayor extensión territorial.

Son múltiples las razones por las que el partido mayoritario, Morena, la confirmó con prontitud. Hoy la abraza toda la 4T rumbo al 2 de junio.