Los tambores de guerra están cada día más presentes

Estamos en una guerra civil, y la situación de Ecuador es muy parecida a lo que está pasando en México y por ello México debe de poner cartas en el asunto para que el Ejército y las fuerzas armadas, al igual que la Marina, deben prepararse para lograr una estrategia para contener a las mafias y al narco gobierno, ya que por ahora, en todos lados se está viendo que estás organizaciones solo siguen incrementándose, tal como lo vemos en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz y muchos lados más, en donde hay una cantidad enorme de personas en una situación verdaderamente caótica, esto debido a que su estrategia de “besos y abrazos” no ha funcionado para nada y eso a todos nos preocupa mucho.

Por ahora solo tiene dos escenarios, el primero, actuar con trampas y con votos comprados, como se hace en las elecciones, y lo segundo es la realidad de que no ha cumplido todo lo que prometió, como cuando dijo que no iba a haber nepotismo, pero ahí están sus hijos y los lava nombres de sus hijos, que estén en un partido o por capricho.

Lo único que hasta ahora ha sido realmente demostrado es que aunque se tengan buenas intenciones y buenos proyectos, si no se tienen buenos estudios y buena planeación, no funciona como ahora ha sucedido y donde solo han servido para seguir destruyendo todo lo que por ahora existe.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que el Aeropuerto de Tulum, tampoco ha funcionado, ni ha dado los resultados esperados, solo han sido como “caprichos”, que han terminado en fracasos, al igual que el abandono a los niños con cáncer, a la falta de medicinas, a la falta de vacunas, a la situación que enfrenta su estado natal, Tabasco, en donde totalmente los cárteles hacen lo que quieren, las veinticuatro horas del día.

Realmente estamos convencidos de la capacidad de sinrazón con la que han actuado, o sea, por ello no hay un adjetivo con que calificarlos, más que con la realidad de que todo ha sido, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, al igual que a las gentes que han sido manipuladas con el dinero del pueblo, y, que de comprobarse que han robado dinero del pueblo, eso es un delito federal y por lo tanto merece un castigo.

Es necesario que se tomen las medidas necesarias para que estas personas no tengan la oportunidad de escaparse, para ser sentados en el banco de acusados, al igual como ya estamos viendo en otros países, como Colombia, donde al mismo presidente lo están llamando para que pague con cárcel, los fraudes que cometió con dineros de la campaña.

Al igual se ha visto con el hijo del señor Biden, a quien llamaron a declarar, por haber hecho cosas que parecían muy graves.

Y como ahora también, que están llamando a cuentas a los hijos del señor Trump, ya que se ha demostrado que a través de mentiras y engaños, lograron llevar a cabo cosas, que nunca nos hubiéramos imaginado, como inversiones en China, inversiones en New York y otros más.

Por ahora estamos mal, como nunca lo habíamos visto, una guerra en Yemen, entre Líbano y Hamas, una guerra creada por los árabes al atacar a Israel, por lo que Israel está en su derecho de defenderse y vaya que han logrado despertar al “dragón” israelita, el cual está actuando con seguridad, ya que los israelitas están en su derecho de hacerlo.

Hacemos un llamado al Creador del Universo, para que a través de su divino poder, logre que el mundo entre en una paz, que es justa y necesaria, ya que la tercera guerra mundial cada vez se ve más próxima, como por ejemplo que existe una tensa relación entre China y Taiwán, ya que China pretende la unificación de Taiwán, la cual formó parte de su territorio por muchos años, pero ya veremos qué sucederá, porque una guerra trae muchos problemas tanto a los ciudadanos, al comercio y a todo lo que ingresa, lo que sería muy grave.

Estamos al borde de una tercera guerra mundial, porque también estamos viendo otras situaciones como en el caso de Ecuador, el cual entró en una ola de violencia ligada al narcotráfico y por lo que el gobierno decretó estado de excepción, declarando “conflicto armado interno”, a fin de luchar contra el crimen organizado, por lo que se presume que este escenario es otra prueba más de la violencia que se está viviendo a nivel mundial, y es por ello que es importante detener a los responsables, por no respetar las leyes y la constitución, es necesario que se tomen las medidas correctivas, para que todos estos señores acaben en la cárcel, tal como se lo merecen.

México también ha pasado por circunstancias muy duras, pero afortunadamente los responsables siempre han acabado en la cárcel, por sus ofensas y por no respetar las leyes.

Ya ni en Santo Domingo lo hacen tan rápido

Esto es lo que se habla en las redes, hay que ver y oír, para creerlo.

Y por si el plagio de Ernestina Godoy no fuera suficiente, desde la Fiscalía de la Ciudad de México llega otra historia épica.

De manera mágica, este lunes 10, apareció un título exprés en Derecho, de Ulises Lara, el que era Vocero de la Fiscalía pero que se quedó de Encargado por designación de Godoy, o sea cuando Godoy se fue dejó a Ulises Lara en el puesto.

La cédula de este Título en Derecho, está en el Registro Nacional de Profesionales y resulta que fue expedida este 2024, que apenas lleva once días, está certificada por una institución que se llama Centro Universitario Cúspide de México.

En este contexto, la Fiscalía sacó un comunicado, trato de explicar que Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y sí tiene licenciatura pero en Sociología, para estar el frente de la Fiscalía se necesita tener Licenciatura en Derecho.

Y entonces que hicieron, pues un título en Derecho en el 2024, de manera mágica para el hombre que se queda al frente de la Fiscalía… (jajaja) usted disculpe que me ría, pero es que esto pues sólo así, abordándolo, solo así.

La Fiscalía en este comunicado, aclaró que de acuerdo al Artículo 45 de la Ley Orgánica, los requisitos que exige el cargo de Fiscal, no son los mismos que los que exige para el Encargado de Despacho, que porque es una suplencia y con eso se lo sacan, pero de todas maneras está el Título del Licenciado en Derecho, de Ulises Lara, apenas en 2024.

Recordaron desde la Fiscalía que Ulises Lara solo estará al frente mientras el Congreso Local hace el nuevo nombramiento.

Por cierto, Alejandro Moreno “Alito”, el líder nacional del PRI, concretó la amenaza, expulsó a las diputadas locales, en la Ciudad de México, Mónica Fernández Y Wendy Chantal Jiménez por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, esto lo informó la Secretaria General del PRI, en la Ciudad de México.

Pide investigar "casos de corrupción" de hijos del presidente El Universal

La precandidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió que se investiguen los casos de presunta corrupción de los tres hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes supuestamente están involucrados en negocios al amparo del gobierno.

Entrevistada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, Gálvez Ruiz rechazó que los hijos del mandatario federal se aprovechen de su posición: "Es inaceptable la corrupción de este gobierno y, de verdad, se deben de investigar estos casos de corrupción de los tres hijos del presidente, porque son los tres hijos los que están involucrados en los negocios. A mí me mad… diciendo que mis hijos iban a estar en la campaña y los hijos del presidente están en los negocios", remarcó.

"Estos hijos del presidente están en los negocios y lo que vimos ayer, las grabaciones, la manera del conflicto de interés, el cómo le han asignado los contratos, es absolutamente inaceptable y deja claro por qué van a perder", subrayó.

La virtual candidata presidencial del PAN, PRI y PRD anunció que este jueves presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se investigue el presunto desvío de recursos públicos hacia la campaña de la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum, como lo reveló Sanjuana Martínez Montemayor, ex directora de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

La aspirante presidencial se deslindó de los acuerdos entre el PRI y el PAN para repartirse cargos y notarías en Coahuila, cuyo acuerdo por escrito fue revelado por el panista Marko Cortés.

Dijo que, aunque es un tema de los partidos políticos, "hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta: A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso. Dos, yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron.

"Y tres, yo no he hecho ningún tipo de acuerdo ni lo aceptaría ni lo haría. He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo. No hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política", precisó.

Aseguró que cuando sea presidenta no le va a echar la culpa de lo que suceda al pasado: "El actual gobierno se la vive diciendo que todo es culpa de [Felipe] Calderón, que todo el problema de la inseguridad es culpa de Calderón", recalcó.

Los cuatro temas de Xóchitl Pablo Hiriart

Ya definió sus cuatro temas de campaña y de gobierno la candidata presidencial de la oposición: seguridad, salud, campo y educación.

Habrá que esperar los puntos clave de la campaña de la abanderada del oficialismo, pero el adelanto de Xóchitl en la reciente entrevista con Carlos Loret apunta a preocupaciones esenciales.

Preocupaciones para los que se preocupan, pues un alto porcentaje de población en edad de votar no relaciona sus problemas y aspiraciones con las políticas públicas.

Las preguntas al electorado de alguna manera las esbozó Xóchitl en la entrevista referida: ¿quiero seguir con un gobierno que no me da medicinas? ¿Quiero seguir con un gobierno que les da abrazos a los delincuentes? ¿Quiero seguir con un gobierno que abandonó al campo?

Así planteadas, cualquier estudiante de primer semestre de publicidad o comunicación se las echaría abajo, pero los temas ahí están.

La seguridad es la principal preocupación ciudadana porque hay un desastre inaguantable. Todos conocemos los esfuerzos del gobierno por tapar las masacres y la extorsión generalizada.

A la luz pública están (algunas) las alianzas de las autoridades de Morena con los cárteles en diferentes estados, y la resistencia del gobierno federal para señalar y actuar contra los grandes grupos criminales.

La violencia e inseguridad que se vive en el país no es culpa de Calderón ni de Peña Nieto, tampoco del ‘neoliberalismo’. Eso es un pretexto para encubrir la ineptitud o la complicidad. O ambas cosas.

Con Morena en el gobierno no hay manera de empezar a resolver el problema, sólo se caerá más profundo.

Salud es otra inquietud fundada de la población, porque no se invirtió en ampliar los servicios de atención médica y se destruyó lo que había.

Pena da ver a gente que hace filas afuera de consultorios en farmacias privadas.

¿Y los hospitales públicos? Saturados, sin medicamentos, ni gasas, ni higiene porque el gobierno federal ahorra para pagar la refinería y el trenecito. Los médicos fueron tratados como delincuentes, enfermeras y paramédicos pagaban de su bolsa algunos materiales de curación.

En lugar de pacificar regiones azotadas por grupos criminales para que médicos mexicanos tuvieran condiciones mínimas y atender a la gente sin correr mayores peligros, optaron por contratar mano de obra médica esclava que no puede negarse a ir donde la mandan.

Salud es la gran deuda de la candidata presidencial del oficialismo, porque la Ciudad de México fue de las entidades con peor desempeño contra el Covid en todo el país.

La científica se sometió al interés político de su jefe y se doblegó ante un charlatán sin escrúpulos, al precio de la vida de decenas de miles de sus gobernados.

El campo es muestra de la demagogia morenista: sin maíz no hay país, autosuficiencia plena, producir lo que se consume.

Insultaron a los campesinos productores de maíz cuando le pidieron al gobierno que cumpliera la promesa de comprar la tonelada por encima del costo de la siembra, para volver a sembrar.

La realidad es que México, ahora, importa más granos que nunca en su historia: 37 millones 400 mil toneladas de granos y oleaginosas a noviembre del año pasado.

Maíz, 18 millones 200 mil toneladas importadas, para consumo animal y humano (en este último éramos autosuficientes y había excedentes para exportar), de enero a noviembre del año pasado.

Educación, el cuarto tema. Dice Gálvez que se perdieron 10 años en la educación de la infancia en este sexenio.

A falta de confirmar la cifra exacta, lo irrefutable es que, por primera vez, desde la Revolución, cayó la matrícula escolar en el país.

No tiene remedio, ni con Xóchitl ni con Sheinbaum, el desastre educativo que provocó el actual gobierno. Le devolvió a los sindicatos el control de la educación, a cambio de estructura electoral (SNTE) y capacidad de movilización (CNTE).

Ahí no hay arreglo de fondo posible, sólo paliativos.

Cuando uno ve en los estados a niños que piden caridad a los turistas o transeúntes del lugar, no puede dejar de pensar en el daño que se les causó al destruir la reforma educativa y las escuelas de tiempo completo.

Esos niños sólo van a superar la pobreza con alimentación y buena educación. Con limosna no, ni de los turistas ni del gobierno.

Ahí están los temas de Xóchitl Gálvez. Esperemos los de Claudia Sheinbaum.

Carta dirigida a los mexicanos demócratas (Salvemos a México) Carlos Alazraki

Estimados amigos y amigas:

No hay duda que las vacaciones nos permiten tomar un aire fresco para la reflexión, y en esta primera carta semanal de 2024, les quiero compartir mis reflexiones de esta vacación, de lo que veo venir en este primer semestre.

Neta, neta, no sé si son reflexiones o son deseos, o a la mejor son las dos.

Bien, pero de lo que si estoy seguro es que no estoy muy alejado de la realidad y estoy seguro que vamos a coincidir.

Vamos a comenzar.

Sin duda, para mí, Xóchitl será la primera mujer presidente de México.

¿Porque lo confirmo?

Muy fácil, Titina Sheinbaum tiene el carisma de una momia azteca, cero personalidad, cero simpatía, con un enorme resentimiento impresionante hacia la clase media y un menosprecio hacia las mujeres.

Titina se quedó con la ideología comunista que sus padres la adoctrinaron cuando ella era pequeña.

Y esa doctrina estúpida del siglo pasado, es lo que Titina quiere aplicarnos en este siglo XXI.

Un siglo en el cual, por cierto Titina no está enterada que el mundo ya se globalizó.

Sigamos, ¿Por qué va a ganar Xóchitl?

Porque Titina no es líder, tampoco política, es mentirosa, muy mentirosa, es vengativa, muy vengativa, es corrupta, muy corrupta y si no me creen nada más chequen la ratería del dinero que los gobiernos morenistas le han puesto a sus precampañas.

Titina va a perder porque Xóchitl es 20 veces más inteligente y carismática que ella.

Xóchitl es ingeniera, es una empresaria exitosa, está consciente de la importancia de las energías limpias.

Xóchitl viene de un origen humilde, el cual le permitió conocer todos los estratos sociales.

Historia que Titina, ni de broma conoció.

Xóchitl nació pobre, muy pobre.

Titina no, Titina fue educada clase media, bastante, bastante fifí.

Titina quiere que la clase más humilde no progrese, quiere que dependa de las ayudas que el gobierno, por ley, les da.

Titina no quiere un México primer mundista.

A diferencia de Xóchitl, Xóchitl está comprometida en que durante su gobierno todos los mexicanos vamos a progresar.

Y si no me creen, nada más juzguen ustedes las tres mad… que Xóchitl le va a poner a Titina en los tres debates, va a ser una delicia.

Y para terminar, Xóchitl va a ganar porque es demócrata.

Titina va a perder, porque quiere cambiar la Constitución y quitarnos a los mexicanos la libertad.

En pocas palabras, Titina representa el autoritarismo.

Xóchitl, la democracia.

Nosotros, estoy seguro, ya decidimos.

Y tengo una posdata: tampoco Morena va a ganar la mayoría en el Congreso.

Convenio no escrito

Dentro de las singularidades de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación de la Nación que vale recordar, debemos de tener presente el convenio no escrito que se pactó con la narco-política con el objeto de brindarle no sólo protección, sino impunidad. En aquella avenencia se incluyeron una serie de cláusulas para dar continuidad a ese delictivo actuar, con estipulación expresa de un reparto de las ganancias producto de tan funesta actividad. Al inicio de ese antijurídico contrato, se consignó que ambos poderes no se separarían. Tan ello es así, que hasta la fecha permanecen unidos.

Lo peculiar fue que lo sellaron el mismo día que se dio el cambio de poderes, por si acaso y con el objeto de demostrar que sí se cumpliría lo pactado, nuestro Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de inmediato suscribió su política de “abrazos y besos a los delincuentes”. Eso fue prevenir. ¡Qué caramba!

En ese convenio ambas partes expusieron la situación crítica por la que atravesaba México. Los contratantes denotaron que ello poco o nada les importaba y dado que la inseguridad se había tornado posible por la impunidad prestada en el neoliberalismo por las instituciones encargadas de investigar los delitos, el compromiso lo fue que se daría continuidad a ello. No obstante, reiteraron, que seguirían repartiendo las gananciales. Lo cortés no quita lo corrupto.

No resulta menos digno de recuerdo un mes de noviembre de la época del neoliberalismo, fecha en la cual un tristemente célebre narco-político dio inicio a una gran alianza con sus afectos de la delincuencia para obtener grandes lucros en el trasiego de clorhidrato de cocaína; no importando para ello el daño que se le causa y causó a la juventud, ni mucho menos aquellas siete muertes de policías incipientes, los cuales creían cumplir con su deber y lamentablemente fallecieron abatidos por quienes sí cumplían con ello. Aquí y ahora vale resonar que el indigno en su momento acusó a soldados de honor que daban cumplimiento a su deber de ser unos asesinos. De aquella liga se obtuvieron millones y millones de dólares. Todo un negociazo.

Entre otras cosas exóticas que se pactaron en la era del neoliberalismo, se incluían comandancias de la policía, siempre, en lugares estratégicos para ese trasiego de drogas, así como dar baja a guardianes de la ley que sí quisieron combatir la insana actividad del narcotráfico. A partir de ese noviembre el negocio pasaba a ser propiedad de la narco-política. Pese a que ello era y es indignante y degradante para nuestro México.

Hoy pregunta la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ¿Continuará esa impunidad con los próximos a gobernar?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl ‘aplaude’ salida de Godoy de la Fiscalía: ‘Es un triunfo de la coalición’ (Por Eduardo Ortega y Pedro Hiriart)

La precandidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, consideró que “la no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía de la CDMX es un logro de la coalición Fuerza y Corazón.

Apuntó en redes que la impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política.

Este rechazo se dio a pesar de las presiones que recibieron los legisladores de oposición, por lo que Gálvez hizo público su “reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo”.

Posteriormente, agregó que esto fue un claro golpe hacia la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

En un encuentro con productores de trigo y maíz, en El Carrizo, Sinaloa, Gálvez afirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México buscó dejar a toda costa a Godoy al frente de la fiscalía. “Una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando”.

Xóchitl hizo un recuento de las acciones que implementó Morena para que los diputados del PRI, PAN y PRD se doblegaran y votaran a favor de ratificar a la fiscal.

“Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra. Balacearon el auto de una diputada del PRI para tratar de intimidar”, lamentó.

Y alertó: “Así se las gasta este gobierno... amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene: una elección de Estado”.

Por su parte, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum optó por guardar silencio, toda vez que no se posicionó al respecto.

Por otro lado, las dirigencias estatales del partido guinda cerraron filas en torno a su virtual candidata presidencial. La exjefa de Gobierno informó en sus redes sociales que el encuentro con sus correligionarios de todo el país se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Mal augurio en elecciones 2024: Artículo 19 advierte año ‘sumamente violento’ para periodistas

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, expuso que México cerró 2023 con un aumento en las agresiones contra periodistas. (Por EFE)

Aunque la cifra de asesinatos de periodistas disminuyó en 2023, México cerró el año con un aumento en las agresiones contra comunicadores, la mayoría ligadas al contexto electoral, lo que augura un 2024 “sumamente violento”, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

Maldonado expuso que México, que tuvo cinco asesinatos de comunicadores frente a los 13 de 2023, sigue teniendo números muy altos en agresiones y homicidios de periodistas, pues es “el más letal a nivel de las Américas y uno de los más letales a nivel mundial” para los comunicadores.

“Lo que vemos con preocupación es un cierre de año en donde se comenzaron a potenciar agresiones más violentas”, expresó el director de la organización defensora de la libertad de prensa, este miércoles 10 de enero.

Detalló que, por ejemplo, ya en periodo electoral, uno de los cinco asesinatos de periodistas documentados por la organización ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, además del secuestro masivo de tres periodistas en Taxco, y el intento de asesinato de cuatro en Chilpancingo, Guerrero.

“Son agresiones en donde queda claro que el crimen organizado trata de mandar un mensaje y esto no puede sino enmarcarse en este contexto de disputa política que tiene que ver con las elecciones, entonces pinta para ser un proceso electoral 2024 sumamente violento”, señaló.

Maldonado señaló que, en el último año, se ha visto una agudización en las campañas de estigmatización y desprestigio hacia los comunicadores por parte de actores políticos locales, quienes han replicado el discurso “virulento” del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa.

“Hay en realidad una clase política sumamente intolerante a la crítica y lo que ha hecho el presidente es aguijonear esa intolerancia, que ya de por sí estaba en los partidos políticos, y la ha exacerbado, y eso coloca en una situación aún de mayor vulnerabilidad a la prensa y por eso tenemos este récord de violencia, física y psicológica”, explicó.

Además, dijo, la crisis en México no solo son asesinatos, sino también desapariciones de periodistas, lo que revela la impunidad de estos delitos y la vulnerabilidad del gremio en el país.

“En ningún país del mundo hay 34 periodistas desaparecidos como los que hay en México del 2000 a la fecha. Es una cifra espeluznante. Y ya nadie los busca, eso es un hecho: no los buscan las autoridades, las familias, porque tienen miedo”, dijo Maldonado.

Alerta por violencia en elecciones 2024.

Maldonado resaltó la preocupación de la organización para este 2024, en las elecciones presidenciales, de nueve gobiernos estatales y puestos en el Congreso, pues advirtió de un año muy letal para la prensa.

“En el 2018 documentamos 185 agresiones en contextos solamente electorales, pero ahí también incide la disputa territorial y de poder entre los actores políticos y la reconfiguración de los pactos criminales y eso no es propiamente cobertura electoral, pero cambia la dinámica de la violencia contra la prensa”, expuso.

“Entonces sí se antoja un periodo sumamente difícil, adverso a la cobertura periodística al que hay que sumar un discurso virulento y de estigmatización a la prensa. Es un panorama complicado”, concluyó.

Del 2000 a la fecha en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, 163 periodistas han sido asesinados en relación con su trabajo y 34 más están desaparecidos, de acuerdo con datos de la organización.

Don Ricardo Franco Guzmán

Una de las insustituibles cualidades y calidades morales de don Ricardo Franco Guzmán, es la de su honestidad intelectual, la cual en su sentido más amplio equivale a que jamás permitió actos de corrupción en el entorno de sus defensas penales.

En aquellas hermosas cátedras que impartió e imparte en la Facultad de Derecho, desde hace setenta años, siempre a sus alumnos nos ilustró diciendo: “Los jueces y defensores bribones y sinvergüenzas, siempre se jactan con hipocresía de su fingido saber, se pavonean de ser probos y doctos”.

“Los espíritus de los defensores penalistas deben de buscar siempre el ideal de justicia, sin olvidar jamás que un digno defensor es adversario de la mediocridad: se deben de comportar como contrincantes frente a la indignidad, generosos con la contra parte, más aún, si esos funcionarios de procuración e impartición de justicia portan sus togas con pulcritud”.

Hablar, pensar o escribir de don Ricardo Franco Guzmán es remontarse a muchas décadas, setenta para ser exactos, de abrevar sus conocimientos en esas hermosas aulas universitarias. Siempre, tan digno catedrático ha aseverado que existieron y existen jueces que pasan de ser de toga limpia a toga sucia, que obtuvieron y obtienen ganancias por su poco amor al sacerdocio judicial, que esas gananciales son contra toda justicia, contra todo decoro. Siempre “recuerden que esos forajidos del derecho anteponen el oro por encima de la ley. Ellos son indignos del derecho”.

Ricardo Franco Guzmán, de añejo ha estimado que una buena cátedra produce defensores penalistas que se distinguen por su amor a la justicia, por su hombría de bien. Una mala aula los hace ruines, rapaces y esclavos de todos los deseos contrarios a la ética, justicia y libertad.

Tan digno decano de los defensores penalistas nos lega con su saber los conocimientos antepuestos. Es evidente que los abogados de defensa en materia penal deben de tener un solo sentimiento de justicia, no solo en lo que por tradición se sabe cómo concepto de justicia conmutativa (constans et perpetua voluntas suum quique tribuere), sino, que ello debe de entenderse e interpretarse como justicia total.

Don Ricardo Franco Guzmán, en éste mes de febrero llega a los noventa y seis años de vida. Por ello la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, de pie y a manera de felicitación, en tono potente proclama emitir un “goya” en su honor.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

AMLO tacha de corrupto a periodista por revelar tráfico de influencias de su hijo (Agencia EFE)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó este miércoles de "corrupto" al periodista Carlos Loret de Mola por publicar un reportaje que revela una presunta red de influencias del hijo del mandatario, Gonzalo López Beltrán, en los contratos del Tren Maya.

“Es Loret de Mola, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto, hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero", respondió el mandatario a los cuestionamientos de la prensa en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen después de que el periodista publicó en el medio Latinus que Gonzalo, conocido como 'Bobby', es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya, obra magna de López Obrador para el sureste mexicano.

Latinus accedió a audios en los que uno de los mejores amigos de Gonzalo, Amílcar Olán, detalla cómo el hijo del presidente da órdenes, supervisa los tramos del Tren Maya y es quien opera el millonario negocio del balasto, piedra triturada que va debajo de las vías.

El medio también obtuvo registros públicos en plataformas del organismo mexicano de transparencia y en los correos electrónicos que el colectivo Guacamaya hackeó del Ejército el año pasado.

El presidente no respondió a las acusaciones del reportaje al limitarse a reiterar sus acusaciones contra Loret de Mola, a quien le ha exigido publicar sus ingresos y su origen.

“Tiene mucho dinero, nada más que me diga hoy, además lo merecen sus lectores, porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy, nomás, cuánto gana, porque estoy seguro de que gana más de 1 millón de pesos mensuales (casi 59.000 dólares) como periodista", manifestó.

Esta no es la primera vez que los hijos de López Obrador afrontan acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

Latinus publicó en mayo pasado que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha obtenido contratos por 100 millones de pesos (casi 5.9 millones de dólares) de la administración federal.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en enero de 2022 que José Manuel López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una residencia en Houston, Texas, que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex), un escándalo llamado 'La casa gris'.

Mientras que en noviembre de 2021, la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui exhibieron que el programa de reforestación insignia del presidente, Sembrando Vida, se usaba para beneficiar la fábrica de chocolates 'Rocío' de los hijos del mandatario en Tabasco, en el sureste del país. (c) Agencia EFE

Sheinbaum niega acusación de Sanjuana Martínez: ‘Toda mi vida luché Vs., uso de recursos públicos’ (‘Por Eduardo Ortega)

“Es absolutamente falso” que haya financiamiento ilegal en su campaña, aseguró este 10 de enero Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, ante las acusaciones de Sanjuana Martínez, ex directora de la ya extinta Notimex.

La ex jefa de Gobierno fue cuestionada por los señalamientos de la periodista, quien acusó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaño, de exigirle la entrega de una quinta parte de las liquidaciones de los trabajadores de la extinta agencia de noticias para financiar su campaña a la Presidencia.

“Toda la vida luché contra el uso de recursos públicos, ¿y en campañas electorales cómo lo voy a hacer? Es absolutamente falso”, dijo.

Sheinbaum remarcó que en Morena son “personas de principios y convicciones” y añadió que “más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México”.

¿Cuál fue la acusación de Sanjuana Martínez Vs. Sheinbaum?

En un artículo publicado en La Jornada, la última directora en la historia de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano explicó cómo fueron los últimos días de Notimex y la solución de la huelga.

“Durante meses, Marath y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum”, escribió para el medio.

En el texto, Sanjuana Martínez aseguró que se negó a cumplir esa orden por lo que “en venganza”, “se nos ofreció solo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato”.

AMLO exige pruebas de acusaciones.

En la conferencia de este 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el cruce de acusaciones, afirmó que los funcionarios señalados por Martínez son “ejemplares e incorruptibles”.

El mandatario exigió a la ex directora de Notimex pruebas de sus señalamientos, remarcando que sigue existiendo “un gran respeto” por Martínez a quien defendió en varias ocasiones de personas que la acusaron de despedir injustificadamente a trabajadores de la agencia.

Sanjuana Martínez responde a AMLO: ‘No hay prueba de sobornos porque no existió factura’

Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, aseguró este miércoles que no existen facturas o algún documento que compruebe presuntos sobornos con funcionarios de Morena, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera a su gabinete tras calificarlo de ‘incorruptible’.

En una carta dirigida a AMLO, la ex titular de la agencia de noticias afirmó que la nota compartida por la Secretaría del Trabajo, en la que se deslinda de presuntos sobornos, “no aclara nada” y tampoco funciona para negar y considerar “falso todo lo que he publicado”.

“Su desmentido era previsible, porque los sobornos o los intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se emite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de la persona la que sostiene los dichos”, acusó.

Además, acusó que la Secretaría del Trabajo y Gobernación se han esforzado en demostrar que “fuimos responsables de no solucionar la huelga, cuando era imposible hacerlo debido al conflicto de interés que existió desde el principio con la intromisión del padre de la secretaria, Luisa María Alcalde”.

También lamentó que la Secretaría del Trabajo siga negando los cálculos y solo ofrece los totales, “algo que vulnera nuestros derechos laborales y que además resulta vergonzoso”.

Por ello, ventiló que a pesar de la relación que sostuvo con dicha dependencia, siempre los empleados de la agencia recibieron un trato de segunda clase. “El trato recibido por los funcionarios al personal activo de Notimex siempre fue indigno”.

Por esta razón, Martínez señaló que AMLO “siempre defenderá a sus funcionarios” y reiteró que lo primordial para ella es ser leal a sus principios y a los mexicanos.

Sanjuana agregó que presentará las pruebas que le exige el mandatario sobre las liquidaciones ‘ilegales’ del extinto sindicato de Notimex: “Con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias”.

Además, dijo, la transformación de México sucederá realmente cuando nos comprometamos todos a “combatir la corrupción por encima de grupos, partidos políticos, puestos o gobiernos”.

Diputados opositores presentarán denuncias penales contra 3 hijos del presidente de México

Diputados del conservador Partido Acción Nacional (PAN) amagaron este miércoles con presentar denuncias penales en contra de tres hijos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por actos de corrupción, participar en una red de tráfico de influencias, “provocando daños irreversibles a la hacienda pública” del país.

“Anunciamos que en los próximos días estaremos presentando las denuncias de carácter penal, y las denuncias en materia administrativa contra funcionarios públicos y contra particulares que estén influyendo en este otorgamiento de contratos”, afirmó en conferencia de prensa el diputado Héctor Téllez.

Antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, el legislador partido derechista dijo: “no podemos permitir que esta red de tráfico de influencias siga lastimando las finanzas públicas del país y esté provocando daños irreversibles a la hacienda pública”.

Téllez detalló que esta acción se da luego de que se han visto envueltos en diversos escándalos de corrupción y tráfico de influencias y de quienes dijo han ocupado empresas fachada para obtener contratos por más de 927 millones de dólares.

El legislador panista acusó que el primer hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, benefició a la empresa Baker Hughes con contratos por hasta 870 millones de dólares.

“Ese es el primer caso en el que se ha visto envuelto un hijo del presidente López Obrador”, dijo.

Añadió que otro caso en el que se ha visto envuelto fue en contrataciones del ahora extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en los que, señaló, lucró a través de la venta de medicamentos con empresas fachada por hasta 73 millones de pesos (4.3 millones de dólares) “en unas solas horas”.

“Y también se ha visto inmiscuido en contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que por lo menos tienen montos de hasta 650 millones de pesos (unos 38.2 millones de dólares) para empresas fachada que están relacionadas con amigos íntimos de los hijos del presidente, en particular con Andrés López Beltrán”, agregó sobre el segundo hijo de López Obrador.

Por último, recordó que se dio a conocer el involucramiento del tercer hijo del actual presidente de México, Gonzalo López Beltrán en beneficios para empresas fachada para la colocación de balasto en la construcción del Tren Maya, obra emblemática impulsada por López Obrador para el desarrollo de la región sureste del país.

“Hay delitos graves, que tienen que ser castigados y nosotros presentaremos las denuncias correspondientes también contra los funcionarios públicos que han otorgado estos contratos, por la presión, por la extorsión y por el tráfico de influencia de los hijos del presidente López Obrador”, enfatizó.

Por su parte, el también legislador del PAN, José Botello, afirmó que estas acciones penales que emprenderán en contra de tres hijos de López Obrador se dan luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa en investigar en presuntos hechos de corrupción que se han hecho públicos.

“Ante la opinión pública de hechos de esta naturaleza, debería estar actuando (la FGR). Sin embargo, como ha sido omisa en virtud de que no tenemos una Fiscalía autónoma, es precisamente que estamos determinando realizar esta denuncia”, sentenció. (c) Agencia EFE

FGR no sabe cuántos homicidios investiga (Liliana Gómez)

La Fiscalía General de la República no es capaz de indicar cuántas investigaciones por homicidios tiene en sus manos a raíz de asesinatos que fueron atraídos al fuero federal de 2019 a 2023. En estos homicidios, sería lógico pensar, se encuentran todos los casos graves de delincuencia organizada y actividad del narcotráfico cuya investigación, por su relevancia, no está en manos de las fiscalías estatales.

En estos casos se incluyen la muerte de la ejecución de Fernando García, delegado de la propia Fiscalía federal en Guerrero, del juez Uriel Villegas que sentenció a narcotraficantes en Jalisco, así como multihomicidios narcos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, en junio de 2021, entre muchos otros.

Así, es imposible saber qué tan eficaz es la dependencia al momento de investigar, señalar culpables y lograr sentencias. De acuerdo a cifras de la Judicatura Federal, que si lleva un recuento de los casos de homicidios que le presentan, la FGR ha logrado en ese periodo (de enero de 2019 a junio de 2023) un total de 540 sentencias por homicidios.

En el país y sólo considerando el sexenio de López Obrador, se han registrado un total de 175 mil 821 homicidios dolosos bajo responsabilidad de autoridades estatales. Hay un extra de homicidios “ocultos” por las cifras oficiales debido a que, justamente, se encuentran bajo investigación federal.

De hecho, ha llamado la atención que cuando ocurren multihomicidios, puede pasar que las muertes asociadas no se ven reflejadas en las estadísticas oficiales; las autoridades estatales implicadas responden invariablemente que esas cifras no las pueden incorporar porque el tema fue atraído, conforme a sus facultados, por la Fiscalía General de la República.

Crónica realizó solicitudes de transparencia en las que preguntó las cifras de homicidios del 2019 a septiembre del 2023. La respuesta, después de varios intentos, fue siempre: “se informa que posterior a una búsqueda exhaustiva en los archivos no se encuentra esta información”.

Ante la opacidad de cifras, es presumible que haya unos mil homicidios por año que quedan bajo investigación de la Fiscalía General de la República (hay 944 en 2023; mil 13 en 2022; 915 en 2021), pero es imposible conocer el dato exacto pues estos datos se refieren a la tipificación de delitos “contra la integridad personal”, sin que haya un desglose exacto de víctimas de asesinato.

Suponiendo que de esos mil casos por año sólo la mitad contengan asesinatos, entonces la Fiscalía General de la República habría atraído aproximadamente 2 mil 500 homicidios y en el mismo periodo habría logrado sentencias de una cuarta parte de esa cifra. Una efectividad de 25 por ciento.

México se ubicó en el lugar número nueve, de 26 países del continente americano, como la nación con la mayor tasa de asesinatos para el 2022, de acuerdo con el Informe global sobre Homicidios 2023, publicado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

