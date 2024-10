Los tiempos en política rumbo al 2027

No es apresurado ni adelantado decir que la carrera por la gubernatura del 2027 ya inició, ya que si bien faltan casi tres años para la conclusión del actual gobierno, todo cambia cuando se habla de política y de la definición, interna, de candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular.

En ese contexto hay que decir que en los partidos opositores a la 4T aún no salen de su estado de shock generado por los resultados electorales del 2 de junio pasado, no se reponen del hecho que continuarán, en lo local tres años más sin mayores posiciones, y seis en el país con un gobierno moreno.

No obstante no quieren o no pueden hacer un trabajo verdadero de posicionamiento, crear cuadros y conformar estructura, a muchos les pesan las siglas, la poca militancia que se había mantenido firme estos últimos 8 años, aquella que goza de prestigio por haber realizado un buen trabajo más allá del partido, poco a poco los abandonan.

Pues bien, esa realidad es el que se analiza desde Morena, no ven rivales, pero ello abre la puerta a otro tipo de problemas. Los líderes del partido guinda saben que al no tener contrincante externo, la inconformidad saldría de sus propias filas cuando no se sientan incluidos.

Esa debilidad que podría aprovechar la disminuida oposición, ha sido expuesta públicamente a lo largo y ancho del país por parte de la nueva dirigencia nacional del partido guinda. Ellos no quieren sorpresas.

Al aterrizar esa situación en el sur de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Othón P. Blanco, Morena y aliados tendrá que aplicar y lograr un candidato o candidata a la presidencia municipal con presencia y buena imagen, porque en la casa de enfrente, en la naranja, no paran y se preparan con el único objetivo de ganar en el 2027.

Como se ha dicho en otras colaboraciones, ese escenario está muy lejano en el municipio de Benito Juárez (Cancún), donde hay trabajo que permea y hay unidad; en tanto que en Solidaridad se inicia el gobierno con cien obras programadas, mismas que beneficiarán a toda la ciudad de Playa del Carmen y sus alrededores.

Así las cosas en el estado de Quintana Roo y país, donde todos se preparan rumbo al 2027, porque si bien parece lejano, para los expertos en la materia está ya a la vuelta de la esquina y los tiempos podrían no alcanzar para aquellos que aspiran y suspiran por la grande. Hasta la próxima.