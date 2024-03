La noche del sábado se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados del año, el de la legendaria agrupación Los Tigres del Norte, quienes abarrotaron el Estadio Beto Ávila y ofrecieron una gran noche, logrando sold out en taquilla.

Antes de dar inicio al fiestón, que comenzó el sábado a las 10:30 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del domingo, los hermanos Hernández recibieron a la prensa y a algunos fanáticos en su camerino para tomarse una foto con ellos y agradecer su cariño.

Los Tigres se desvelan con Cancún y demuestran porque son los ‘Jefes de Jefes’ / (Foto: Cortesía)

"Estamos felices de estar con esta gente hermosa, tenía muchos años que no veníamos, la última vez recuerdo que en este mismo estadio nos llovió mucho, así que esta noche la vamos a gozar muchísimo", compartió Jorge Hernández durante su breve encuentro con la prensa.

De igual manera Hernán, dijo que, aunque están enfocados actualmente a la gira, no descartan la posibilidad de entrar al mundo de las colaboraciones y del estilo musical de la nueva ola de regional tumbado.

Con "La camioneta gris" y "Pacas de a kilo" fueron los temas con los que empezó el concierto de la agrupación nacida en Mocorito, Sonaloa en 1968, que encendieron los ánimos de los presentes, que cantaron a una sola voz cada canción.

‘Jefe de jefes’, el corrido de ‘Teresa Mendoza’, ‘La Tumba Falsa’ y ‘La Manzanita’ pusieron a bailar y cantar a los presentes, en medio de una gran producción que se enriqueció con la participación de talentos locales como el ballet Mexicanísimo y el mariachi Vino Tinto, que acompañó a los Tigres en más de 10 canciones, entre ellas Mujeres Divinas del Maestro Vicente Fernández.

Acompañados de violines y las luces de los celulares de casi más de 8 mil personas, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández interpretaron una de las románticas de cajón, "Golpes en el corazon" para seguir con "Señor Locutor", "La Puerta Negra" y "Contrabando y Traición".

Fue a la 1 de la madrugada del domingo que los Jefes de Jefes se despidieron del público con el tema "This is América", que los hizo acreedores a uno de los 18 premios Grammy en su haber; sin embargo, sabían que el público no los dejaría ir así que no hicieron más complacer todas sus peticiones.

Dos horas más de éxitos que los fanáticos pedían como "El Niño y la Boda", "Agua Salada" y "El Taur", siguieron con la fiesta que culminó pasadas las 2 de la mañana con la canción "Un día a la vez", dejando al público asistente más que complacido.