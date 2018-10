Coloso se ‘desenmascara’ ante sus pequeños fans

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Aficionados chetumaleños a la Lucha Libre tuvieron una convivencia con Coloso, gladiador capitalino quien compartió sus experiencias y anécdotas con ellos.

Darbyn Santana, aficionado por muchos años y propietario de la Marisquería El Martinete, restaurante que tiene como temática al deporte de las llaves y los costalazos, tuvo la idea de ofrecer a los pequeños aficionados un espacio de convivencia con sus ídolos del pancracio.

El encargado de inaugurar esta propuesta fue el reconocido gladiador chetumaleño, Coloso, quien no dudó en atender a esta convocatoria y llegó puntual a la cita, en la que se vio cara a cara con varios pequeños quienes se vieron emocionados de encontrarse cara a cara con el enmascarado.

En cuanto el enmascarado capitalino tomó asiento comenzó la lluvia de preguntas por parte de los pequeños aficionados, que querían saber a fondo cada detalle de la historia y vida de este gladiador.

Dentro de las principales preguntas que los pequeños realizaron al luchador fueron sobre sus inicios como luchador.

Con emoción, el enmascarado recordó que su primera pelea fue un 28 de noviembre del año 2004 en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuando luchó en pareja con Tormenta 2000 para enfrentar al Planetario y Venom.

“Es muy significativo que la gente me recuerde y me tenga vigente y sobre todos los niños”

Los infantiles aficionados cuestionaron sobre sus contiendas más importantes o emocionantes durante su carrera, por lo que no dudó en recordar el año de 2016, cuando salió bien librado del triangular de apuestas, en el que puso en juego su máscara ante el Rayo de Plata y el Guerrero Galáctico, en la que salió bien librado y le ganó la cabellera al Guerrero Galáctico.

“Es muy significativo que la gente me recuerde y me tenga vigente y sobre todos los niños, fue un momento muy bonito y emotivo y para mí fue una sorpresa por parte de ellos que se expresaron sobre este deporte. Dos de ellos no me habían visto luchar pero conocían de mí y lo que hicimos fue conocernos y compartir nuestras historias en la Lucha Libre”, dijo Coloso al finalizar del evento.

Ha formado parte de las caravanas de las empresas Triple A y del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y ha compartido el ring con grandes figuras como el Texano Júnior, Electro Shock, Cibernético, entre muchos más.

Al término de la convivencia, Coloso se despidió de los niños a quienes les obsequió tres equipos originales que portó en luchas, conformados por máscara, pantalón y rodilleras.