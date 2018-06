Luchadores 'sacan las garras' entre jaulas

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- No hay duda: Rey Wagner y Pyscho Clown no pueden verse ni en pintura. El ‘destape’ que sufrió ‘El Galeno del Mal’ justamente a manos de su némesis, ‘El Psicópata del Ring’, en aquella memorable batalla del año pasado, en la Arena Ciudad de México, en Triplemanía XXV, agudizó su rivalidad.

Ahora, coincidieron en la Plaza de Toros Cancún, en una súper velada de la tres veces estelar, a beneficio del programa ‘Abuelos sin Cataratas’ de la Fundación Yantra, con el que ayudarán a personas de la tercera edad con esta enfermedad.

Wagner, Pagano y La Máscara, por el lesionado Pyscho Clown, entró al quite para defender el honor de su primo en una batalla en jaula.

Originalmente eran ellos tres, pero después, se convirtió en campal, por la intervención de Murder y Monster Clown. Al ver los apuros en los que estaba La Máscara, Máximo no se quedó atrás y se unió a la ‘bola’.

“Me volví a lastimar (de la rodilla derecha), pero ni siquiera el dolor me impidió estar aquí. Quiero demostrarle a todos los ‘Psycho Locos’ que ‘El Psicópata del Ring’ viene a cumplir”, explicó al respetable, que abarrotó el Coso de la Bonampak.

Y le advirtió a su acérrimo rival: “Te voy a decir algo, ‘Ludovico Peluche’, no te tengo miedo. Para enfrentarte junto a estos luchadores (señaló a Pagano y sus ex compañeros de Pyscho Circus, Murder y Monster Clown) debo estar al cien por ciento, y hoy no lo estoy. Vine por este bonito público, les pido una disculpa”.

Psycho Clown exigió a Wagner y compañía ‘una función, aunque no cobre, es más, dos por uno, con esta gente, en Cancún’, comentario que desató la locura en el recinto.

La Máscara también retó a Wagner y sus secuaces, ‘para que ahorita, Máximo y yo contra ustedes, apostamos nuestras cabelleras contra las suyas’. Obviamente, la rechifla contra los malosos no se hizo esperar.

Cinturonazos en la Semifinal

Otra de las esperadas, sin duda, fue la Semifinal, con la participación de uno de los consentidos por chicos y grandes: La Parka.

‘La Huesuda’ hizo pareja con Máximo para medirse a los despiadados Murder y Monster Clown, ex integrantes de Psycho Circus. Los payasos tenebrosos ganaban la contienda, cuando agarraron a cinturonazos a La Parka. Más tarde, pondrían fuera de combate al exótico, Máximo, con la complicidad del ‘Tirantes’ Jr., tercero sobre la superficie, quien lo fauleó.

De la misma manera, con cinturón en mano, los científicos sometieron a los rufianes. Lamentablemente, en la tercera, ambos bandos cometieron faules, obviamente, el réferi sólo se percató del que cometieron a los malosos, otorgándoles la victoria. Polémica lucha.