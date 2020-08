Luchamos por nuestro derecho a existir: indígenas mayas

Cancún, Playa del Carmen y Tulum fueron ciudades construidas para recibir turistas de medio y alto poder adquisitivo de todo el mundo, pero no son habitables para los predecesores de estas tierras: los indígenas mayas; sostiene Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena.

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el activista reflexiona sobre las condiciones en las que se encuentra el pueblo maya en pleno siglo XXI: segregado y discriminado.

De acuerdo con Sulub, la mayor parte de la población indígena del estado radica en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, derivado de 30 años de migración en busca de empleo y educación, aunque dice, son en estas zonas urbanas una minoría invisible.