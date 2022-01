Luigi Balestra “El Miijjo” se reinventa y apuesta por el Regional Mexicano

Gusto culposo es el material con el que el intérprete busca reconquistar al público, haciendo homenaje a grandes exponentes del género. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el ex integrante del grupo Tierra Cero, comparte el proceso creativo de esta renovación musical.

“En este mundo hay que reinventarse y esta pandemia nos ha enseñado que si no lo hacemos no podríamos seguir adelante, eso fue lo que me sucedió, a finales del 19 cuando salgo de la agrupación en la que estaba tomé la decisión de tomar un nuevo camino musical y surgió la idea de hacer este tributo al regional mexicano de los 90, pues hubo grandes exponentes como Bronco, Límite, Joan Sebastian, Bobby Pulido, Los Yonics y muchos más”, refirió Luigi, quien lleva más de tres décadas de trayectoria artística en el pop; sin embargo, el regional mexicano siempre ha estado en su vida.

“Una de las primeras canciones que me aprendí en la vida fue de regional mexicano al lado de mi abuelito y de mi papá con la guitarra, es algo que siempre ha estado en mí y esta pandemia me hizo cambiar a nivel personal y profesional, me hizo moverme a McAllen Texas, donde se vive el regional mexicano al 100 por cierto. He tenido la oportunidad de convivir con grandes exponentes y me volvió a prender esa mechita para hacer mi proyecto realidad”.

Buscando el sonido ideal, Luigi se ha topado en el camino con un gran equipo que lo ha llevado a entender los instrumentos y la música para darle a su público un material de calidad.

“Lo que quiero es que al momento de que escuchen el primer acorde de mis canciones digan, -sí le sabe, se oye bonito, está padre- y eso ha pasado a pesar de que tengo un estudio 100% enfocado al pop. Logré darle un sonido auténtico al regional mexicano, algo original que a la gente le está gustando”.

El primer sencillo con el que Balestra abre la puerta a esta nueva aventura es “Pero te vas a arrepentir”, canción de Marco Antonio Solís el Buki que José Manuel Zamacona de Los Yonics puso en la mente de millones de personas y ahora Luigi Balestra rinde tributo a esa leyenda con todo el respeto y responsabilidad que le merece.

“Ahora al ver este proyecto terminado me siento lleno de orgullo, luego de ser mánager y crear la carrera de varios artistas estoy cumpliendo mi sueño personal, al que se han sumado grandes talentos y personalidades de la industria musical. Actualmente estamos en distintas playlist de todas las plataformas digitales con miles de oyentes, estoy sonando en estaciones de radio y eso me hace muy feliz porque a final de cuenta sigo siendo un artista independiente”, concluyó agradecido con el universo el tan querido Luigi Balestra.

