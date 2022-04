Disciplina y pasión, principios del taller de Luis Felipe Tovar en Cancún

La tarde de ayer arrancó el taller intensivo de actuación impartido por el actor Luis Felipe Tovar, quien bajo el programa El Set viaja recibió a casi 60 personas en el teatro 8 de octubre, donde se llevarán a cabo las clases teórico-prácticas para que el fin de semana se pueda presentar el proyecto final en el teatro Álamos Cancún.

“El estar observado por una cámara para mi no es incómodo, es algo muy familiar, todo el tiempo vamos a estar observados por una cámara que será testigo de todo lo que estaremos trabajando en este taller, quiero pedirles que pongan todo de su parte para que no se relaje nunca la disciplina, que no nos dispersemos y que tengamos muy claro que estamos haciendo una inversión de la cual queremos ver resultados”, fueron algunas de las palabras que el maestro Luis Felipe Tovar dirigió a sus alumnos.