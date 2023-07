Caso de Luis Gamero se decidirá en el máximo tribunal electoral

La decisión en el caso de Luis Gamero Barranco por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) que abre la puerta para que pueda participar como candidato, pese a estar en el registro de personas sancionadas por violencia política; ya es analizada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Teqroo que votó en contra de esta sentencia, señaló que el caso ya llegó a la instancia federal, la cual emitirá una decisión que sentará el criterio que se deberá seguir en casos similares.

“Desde luego que marcaría un precedente. Ya se impugnó y ahora a esperar lo que dice la Sala, que fue quien precisamente dice que no puede ser candidato durante el período de tiempo, entonces vamos a ver. Quienes van a sentar el criterio van a ser los magistrados de la Sala”.

Recordó que en la sesión del pasado 12 de julio, tanto el magistrado presidente Sergio Avilés Demeneghi -quien propuso el proyecto de sentencia-, como Maogany Crystel Acopa Contreras, coincidieron en señalar que el hecho de que Gamero Barranco se encuentre en el registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres no le limitaba en tener la posibilidad de inscribirse o de contender por un cargo de elección popular.