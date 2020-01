Los migrantes: la papa caliente

No podemos ni con nuestros problemas, muchos de nuestros niños y personas mayores están sin tratamiento médico en este momento, es probable (al menos eso dice el gobierno) que se resuelva en lo que va de año, el empuje y la voluntad se las creo, el camino no, pero eso es otra historia.

Nuestros ancianos no cuentan con el retiro digno y mucho menos con un sistema de salud y de asistencia social extenso. Un anciano solo sin seguro social morirá con una atención deficiente y sin ayuda en el ocaso de su vida. Nuestros semáforos están llenos de caras agotadas y ojos nublados por las cataratas pidiendo limosna. Nuestros institutos de investigación y de formación de científicos tienen el presupuesto recortado. Los hospitales del IMSS e Isssste no pueden con más problemas y las calles parecen paisajes lunares. Seguimos produciendo electricidad con combustibles fósiles mientras el mundo entero se pasa a energía solar o atómica. No tenemos infraestructura ferroviaria de pasajeros y la seguridad nacional es un chiste de mal gusto. En resumen: somos una nación con recursos insuficientes para atendernos a nosotros mismos. No podemos lidiar con más.

El espíritu nacional siempre ha sido la ayuda desinteresada y el apoyo a los necesitados, pero más que eso no podemos hacer y bajo ningún concepto resulta razonable que despertemos la ira de nuestro principal socio comercial y el mayor origen de nuestros ingresos nacionales al pararle a contingentes de inmigrantes ilegales en su frontera en franca violación al derecho internacional y lo que es peor: en franca violación de nuestras propias leyes migratorias que tan severamente ejercemos contra el resto de los posibles inmigrantes.

México, al detener con todos los medios a su alcance a la caravana de inmigrantes ilegales, no hizo más que ejercer su auténtico derecho de soberanía y protección nacional. La “extorsión” que estamos recibiendo de Estados Unidos se refiere a un reclamo válido de nuestro vecino de simplemente hace cumplir nuestras propias leyes.

Si Trump actúa o no con ética eso es problema de él y del gobierno de Estados Unidos, el papel de nuestro gobierno en estos temas ha sido muy mal juzgado (y Dios sabe que no son santos de mi devoción). Se ha acusado al presidente y al Secretario de Relaciones Exteriores de ser lacayos de Trump y de rendirse a sus reclamos, nada más falso, la posición adoptada por el actual gobierno en materia de migración y en relaciones con Estados Unidos es, a mi juicio, algo que celebrarle.

La prioridad del gobierno ha sido garantizar a toda costa la estabilidad de las relaciones de nuestro país con el principal socio comercial que tiene y la nación que nos garantiza el comercio para mantener millones, sí: millones de empleos. Los que ahora vociferan consignas nacionalistas en contra de la buena relación que tenemos con Estados Unidos y el papel que estamos tomando al fin como garantes de nuestras propias leyes se verían horrorizados del estado de la economía nacional en caso de un aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos o el fin del Tratado de libre comercio.

Sólo hay que acercarse a las cifras de exportación automovilística para percatarse del nivel de aportación al PIB de este rubro que depende 100% de nuestra buena relación con Estados Unidos y con su venático presidente.

La situación que sufre América Latina es lamentable pero no muy diferente de la nuestra, no podemos más que ofrecer a los migrantes lo mismo que nos ofrecen a nosotros y lo que nosotros ofrecemos a los inmigrantes de otras naciones; un trabajo digno y la revisión caso a caso de solicitudes de asilo.

Por otro lado, bien haría el gobierno federal en aprovechar las condiciones desfavorables de otras naciones como Venezuela o Cuba y actuar en interés nacional e impulsar la emigración de nacionales de esos países con alta preparación académica para engrosar nuestra riqueza nacional. Es el momento y estoy seguro que con la misma habilidad que se trata el tema migrante/Estados Unidos se puede cambiar el enfoque y traer gente que aporte y sea autosuficiente, así se hicieron poderosos los Estados Unidos hace un siglo, no es mal ejemplo.