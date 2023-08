Luis Miguel cerrará su gira en la Rivera Maya el 31 de diciembre

Luis Miguel finalizará su gira en el hotel Mayakoba de la Rivera Maya: el anunci se reveló en redes sociales en la noche del martes 7 de agosto por medio de la página de Facebook FunTicket.

El concierto de “El Sol de México” en el destino paradisíaco de Quintana Roo se realizará el domingo 31 de diciembre del 2023, por lo que será una gran forma de despedir el año.

Además, se dio a conocer que habrá una preventa para usuarios del banco Santander los días 15 y 16 agosto, mientras que la venta general se realizará el 17 agosto.

Tomando en cuenta la rapidez en que en otros lugares de la República Mexicana se han agotado los boletos, los fanáticos deberán estar muy al pendiente para no perder la oportunidad de disfrutar de este concierto.

Recientemente su gira mundial llamada “Luis Miguel Tour 2023” arrancó de forma exitosa en Argentina anticipando que "el sol" traerá a Quintana Roo un show con una producción espectacular.

Luis Miguel convence con el tour 2023

Medios internacionales señalaron que su regreso no pudo ser mejor: el cantante lució en un impecable traje negro, con una mejora en su estado físico y elogiaron que su voz se escucha impecable por lo que ha generado grandes expectativas.

“Luismi” luce alegre. Muchos señalan que su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas, lo ha fortalecido e inspirado para ofrecer el mejor de los espectáculos, teniendo mayor interacción con sus fans, que esperaban ansiosos por el regreso a los escenarios.

En cuanto al setlist, que podría variar, se sabe que incluye éxitos "Será Que No Me Amas", para seguir con una lista de temas como "Amor, Amor, Amor", "Suave", Culpable o No", "La Chica del Bikini Azul" y La Incondicional", mientras que otros temas clásicos como "Si Nos Dejan", "La Bikina', "Llamarada" y "La Media Vuelta" las interpretó con mariachi.

Serán alrededor de 200 conciertos que espera realizar en esta gira global que llegará a México a partir del 14, 15 y 16 de noviembre en Monterrey; y en la CDMX está programado el 20.

Ahora sabemos que Luis el final del "Luis Miguel Tour 2023" se realizará en la Rivera Maya, para cerrar con broche de oro el año, en compañía de "el sol" de México.