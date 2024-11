Luis Miguel en Cancún: esto debes saber sobre el concierto de ‘El sol’.

Cancún se prepara para su concierto en el Andrés Quintana Roo, mismo que se espera se un éxito tal cual ha ocurrido durante su Tour 2024.

El concierto de Luis Miguel tendrá lugar este 10 de noviembre de 2024, a las 21 horas. La venta de boletos se realiza a través de la página web de Fun Ticket y los costos son:

DIAMANTE $7,490.00

PLATINO $6,490.00

ORO $5,490.00

PLATA $4,590.00

BRONCE $3,990.00

ZONA GENERAL DE PIE $1,490.00

PREFERENTE GRADA ORIENTE $2,990.00

PREFERENTE GENERAL ORIENTE $2,390.00

PREFERENTE GRADA PONIENTE $2,990.00

PREFERENTE GENERAL PONIENTE $2,390.00

CABECERA SUR $1,190.00

Esbelto, elegante, sonriente, ‘El Sol’ de México es dueño absoluto de la escena, mueve con su voz a orquesta y coristas, y con su carisma, a sus seguidores, adultos contemporáneos.

El público de Cancún espera con ansias cantar junto con él temas icónicos "Será que No me Amas", "Amor, Amor, Amor" y "Suave", "Culpable o No", "Te Necesito" y por su puesto “La incondicional”.

Los años pasan, pero Luis Miguel sabe sacar lo mejor de sí e impresionar al público a su todavía potente y educada voz. Ahora ya juega con los tonos en los temas en los que antes se ceñía al rigor de la partitura.

El guion funciona -siempre ha funcionado- y pese a que esta historia es muy conocida, el autor sabe mantenerla al día y, sobre todo, reinventar en escena su figura de ídolo de principio a fin.

Luis Miguel ha logrado un éxito notable con esta gira, que fue ampliada debido a la alta demanda. Los boletos están disponibles en puntos de venta oficiales como Ticketmaster y Live Nation​.