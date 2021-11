Luisito Comunica elogia al aeropuerto de Chetumal: “le echa ganitas”

Luisito Comunica tuvo una breve estancia en Chetumal de camino a su viaje para conocer Belice, pero durante esas pocas horas en el aeropuerto de la capital de Quintana Roo, dejó una muy buena nota.

Curiosamente, Novedades Quintana Roo publicó en su portada de hoy que los tres aeropuertos de Quintana Roo se posicionaron entre los de mayor repunte a nivel nacional en cuanto al tráfico de pasajeros. El Aeropuerto Internacional de Chetumal (AIC) registró un incremento de 83.1%, que lo puso en el sexto lugar a nivel país.

Con este escenario, no es extraño que Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica; tuviera palabras de elogio sobre la terminal aérea de la capital de Quintana Roo.

En sus historias de Instagram, el influencer hizo breves pero simpáticos comentarios sobre el aeropuerto:

“Oigan, mención honorífica a estos carnales de Go to Fly, la cafetería del Aeropuerto de Chetumal. Es un aeropuerto muy sencillito pero le hecha ganas. No hay espacio para mesas, te traen tu mesita…”

(Foto: Captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

El influencer estuvo durante unas horas en Chetumal de camino a Belice.

“Un poco de mi viaje por Belice. Vine a conocer este país porque me parecía curioso nunca haberlo visitado estando tan cerca de mí. De un día para otro, sabiendo muy poco sobre él, me aventuré, y quedé enteramente fascinado. Su mezcla de culturas, su gastronomía, su gente, su manera de hablar y sus casitas de madera… Un territorio tan diferente a cualquier otro de las Américas, pero con la misma calidez humana que nos caracteriza. ALV, amo viajar; cerca o lejos, siempre habrá un sitio listo para asombrarnos”.

En agosto pasado, Luisito Comunica, denuncio en su cuenta oficial de Instagram las malas condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Mientras el bloguero realizaba un viaje de negocios, tuvo que realizar una pequeña escala en Cancún, sin embargo su sorpresa fue que al llegar al aeropuerto no había luz.

