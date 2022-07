Macaria enfrenta reto actoral

Con una trayectoria de más de 50 años en el mundo de la televisión mexicana, la primera actriz Macaria celebra 17 años en la serie de Vecinos y se suma al elenco de El Privilegio de Mandar, donde enfrentará un nuevo reto. En entrevista exclusiva para Novedades, comparte lo emocionada que está de las nuevas oportunidades que le brinda la vida profesional.

“Empiezo el día 1ro en El Privilegio de mandar, nunca había hecho parodia, espero me vaya bien, por lo pronto mis compañeros que tienen unos colmillotes como de mamut me han apoyado mucho, los directores y toda la producción, me siento muy cobijada, espero lograrlo e ir avanzando poco a poco”.

Un gran reto para la actriz, a pesar de sus 53 años de trayectoria artística.

“Es un reto que espero sacar y cumplir con dignidad, así como con Vecinos, renovarnos es el reto del actor, que siempre sea fresco, que no sea como tabla de multiplicar”.

Con respecto al estreno de la nueva temporada de Vecinos, asegura que este proyecto es una total bendición.

Por 17 años ha hecho una familia con el público que sigue Vecinos, así como con el elenco. (Foto: Cortesía)

“Estamos contentos y agradecidos con el público que nos sigue recibiendo con mucho amor. Vamos creciendo y envejeciendo con estos Vecinos, ya son 17 años pero de un modo muy bonito de ir llevando la vida”, expresó Macaria, quien revela algunas novedades de esta decimotercera temporada de Vecinos.

“Estos nuevos capítulos tienen sorpresas, Tomasa, una cuenta de mantenimiento de quien sabe quién, porque los López siempre hemos pagado a tiempo y la ex de Rocko; tendremos a Laura Luz, Raquel Garza y Martha Julia como invitadas especiales”.

Recalcó que no son nada fáciles los momentos que estamos viviendo y Vecinos es un momento para respirar y recargarnos de buen humor.