Ingrid desapareció hace 702 días en Cancún; su mamá la sigue buscando

Cancún.- Incertidumbre, desconsuelo e impotencia ha vivido durante 702 días una madre, tras casi cumplirse dos años de la desaparición de su hija; las autoridades que llevan a cabo la investigación, no le han informado avances, “no hemos sabido nada, no nos han dado soluciones”, dijo ayer durante la marcha feminista celebrada en esta ciudad.

Este próximo 15 de diciembre se cumplirán dos años de la desaparición de Ingrid Estephanie Vázquez Ariasm, quien hasta hoy debe tener 22 años de edad y fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.

Ayer, Guadalupe Arias Silva, madre de la joven, estuvo entre las manifestantes que exigían un alto a los feminicidios, desapariciones y violencia en contra de las mujeres en Cancún y municipios de Quintana Roo.

Con una lona que decía “Ayúdanos a encontrarla”, con la descripción y características de su hija, Guadalupe dijo en entrevista para sipse.com que las investigaciones hasta el día de hoy no han dado resultados.

“Ya un mes de cumplirse dos años de su desaparición, hasta la fecha no hemos sabido nada, no nos han dado soluciones, no nos han dado avances del caso, en sí no nos han dicho absolutamente nada de su paradero, no nos han solucionar absolutamente nada”, dijo.

“Cada vez más con la incertidumbre, esto es algo que pues poco a poco nos va quitando la paz, esa paz que nosotros teníamos antes de la desaparición de mi hija no la hemos vuelto a tener por completo, es lamentable que sigan habiendo más casos como esos aquí en Cancún y que las niñas sigan desapareciendo y que sigan apareciendo ya sin vida, entonces por eso estamos aquí levantado la voz por las que han desaparecido antes y después de ella”, declaró.

Hoy se cumplen 702 días de lucha de Guadalupe, tras la desaparición de su hija Ingrid Estephanie Vázquez Arias en Cancún. (Video: F. Duque) pic.twitter.com/4Q62Zoqi6T — De Peso (@DePeso_) November 16, 2020

“Parece ser que las autoridades hasta el momento no han podido hacer nada, siguen habiendo y si no le ponen un alto hasta aquí al crimen organizado van a seguir habiendo, entonces queremos que todo eso cese en este nuestro Cancún que tanto amamos”, acotó la madre de Ingrid.

Guadalupe marchó desde el punto de reunión, el malecón Tajamar, hasta la Glorieta de El Ceviche, de ahí hasta la Plaza de la Reforma donde se manifestó pacíficamente; mientras, otras personas, no reconocidas por organizaciones feministas, comenzaron a causar daños en el Palacio Municipal, Dirección de Tránsito y la Fiscalía General del Estado.

A 702 días de lucha, Guadalupe no pierde la esperanza de encontrar a su hija y pide a las autoridades avanzar con el caso de Ingrid y a los habitantes de Cancún de comunicarse con ella si tienen información para dar con su paradero.

