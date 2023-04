Madre clama justicia por feminicidio de su hija en Cozumel

‘Angie era una mujer trabajadora, honesta, ayudaba a los demás, era leal y tenía principios… Hoy me la llevo en condiciones en las que nunca me hubiera gustado... No se vale’. Esas fueron las palabras con las que se expresó la madre de una joven víctima de feminicidio en Cozumel.

Con voz quebrada por el llanto y el dolor, Ruth Almazán, madre de una joven asesinada en Cozumel a manos de su pareja sentimental se manifestó para que la ley se cumpla y no haya una mujer más asesinada.

Asimismo, pidieron justicia para Angie a gritos a las puertas de la vivienda en la que se hallaron los restos de su hija la tarde del 26 de abril.

Trasladan restos de Angie a CDMX

Ruth Callejas Roldan, vocera de la familia, dio a conocer que los restos de la joven de 32 años de edad ya fueron trasladados a la Ciudad de México. Fue gracias a la información proporcionada por la prima y legisladora por el partido Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, que ahora se sabe que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha clasificado la investigación como feminicidio.

Desde el año 2017 a la fecha, cuando se comenzó a catalogar a los asesinatos de mujeres como feminicidios, en la isla de las golondrinas se han registrado tres casos en esta categoría.

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, entre el año 2019 y el 2022 se han registrado en Cozumel un total de 772 denuncias de violencia intrafamiliar, más otros 46 en el primer trimestre del 2023.

Personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) estima que por cada denuncia que llega a las autoridades hay por lo menos un caso más que no es presentado ante las autoridades.

Se manifiestan en colonia Taxistas, no hubo presencia policiaca

Unos minutos antes de las 10 de la mañana al domicilio ubicado en la calle 35 B con avenida Leónides García de la colonia Taxistas, llegaron en un auto rentado integrantes de la familia de Angie. Su madre los encabezaba.

Tras instalar ramos de flores, veladoras y carteles en los que exigen se haga justicia, con signos de insomnio y llanto en el rostro, Ruth Almazán manifestó que su hija fue una mujer de mucho éxito, con una vida por delante que fue truncada por alguien sin principios y valores. Recalcó que su fallecimiento le impacta sobre manera pues hace un tiempo su padre falleció a causa del Covid-19.

“Pido justicia como mujer, justicia como madre y justicia como persona. Que la ley se cumpla. ¡Ni una más!, ¡Ni una más!”, gritó antes de romper en llanto nuevamente. Antes de retirarse agradeció a los medios de comunicación por el apoyo brindado en el seguimiento del caso ya que se ayudará a que las autoridades se apliquen.

Aunque la entrada de la vivienda se encuentra asegurada con sellos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y Delitos por Razones de Genero con número de expediente FGE/QROO/COZ/04/580/2023, de la que no existe representación en Cozumel, no contaba con vigilancia policiaca.