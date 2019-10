Ruega que salven a su hijo de 7 años en coma; el Issste lo desahució

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Un niño de siete años se debate ente la vida y la muerte, mientras, su afligida madre pide ayuda de todos lados, pues su hijo se encuentra en estado de coma desde el jueves 25 de octubre en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Chetumal.

Los médicos del Issste han sugerido a los padres del pequeño Jared Peraza donar sus órganos, debido a que, aseguran, ya no se puede hacer nada para salvarle la vida del menor.

Sin embargo, Magda Naal, madre del menor, ruega a los médicos del hospital de Chetumal que trasladen a su hijo a la ciudad de Mérida Yucatán para una mejor atención médica, dice no comprender por qué no dan la orden de traslado.

“Los médicos, el pediatra me están pidiendo que yo done los órganos de mi hijo, que porque no hay nada que hacer, pero cómo lo voy hacer si aquí en el Issste no vemos que le hayan hecho ningún estudio a mi hijo, ellos se están negando a trasladarlo a Mérida, por favor que me ayuden con esta situación ya que desde el viernes está mi hijo aquí y no le han hecho nada,” dice entre lágrimas.

El pequeño fue encontrado inconsciente en el baño de su escuela Benito Juárez, al parecer minutos antes, el menor se sintió mal, la maestra decidió llamar a sus padres para que fueran por él.

Desafortunadamente los minutos pasaron y el pequeño no regresaba a su salón, por lo que al llegar sus padres fueron directo al baño y ahí se encontraron al menor desvanecido en el piso.

De inmediato lo trasladaron al hospital morelense pero los médicos indicaron que no podían hacer nada, por lo que fue llevado de urgencia al Issste de Chetumal, pero ahí, según la madre del menor no recibe una atención adecuada y no le hacen estudios porque no hay especialistas.