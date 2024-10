Madre denuncia omisiones en secundaria de Tulum tras agresión a su hija

Este jueves, una madre de familia alzó la voz en defensa de su hija, quien fue presuntamente agredida por un compañero de clases en la Escuela Secundaria General No. 15 ‘Zamná’, ubicada en el municipio de Tulum.

De acuerdo con la denuncia de la madre, la menor resultó con la fractura del tabique nasal y recibió dos puntos en la boca debido a la gravedad de las lesiones.

El incidente fue denunciado este 24 de octubre, cuando la madre, visiblemente afectada, manifestó su descontento con la manera en que las autoridades escolares han manejado la situación. Durante sus declaraciones, expresó que la escuela cometió una serie de omisiones y no actuó de forma adecuada tras el incidente.

La madre también afirmó que la escuela no le notificó previamente sobre el presunto conflicto entre su hija y el agresor, lo que, según ella, podría haber evitado que la situación escalara a la violencia física.