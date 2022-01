Madre sólo hay dos, un parteaguas en la carrera de Javier Ponce

El actor mexicano Javier Ponce, quien da vida a Pablo en la exitosa serie de Netflix Madre sólo hay dos, además de compartir en exclusiva con Novedades Quintana Roo, lo feliz y agradecido que se siente de ser parte de este exitoso proyecto, revela que ya preparan la tercera temporada de la serie que marca un antes y después en su carrera artística.

“Detrás del proyecto está gente con mucha experiencia en cine, para mí fue una gran oportunidad que no quise desaprovechar, me identifiqué con muchas cosas de Pablo, tenemos algunas similitudes, soy una persona muy honesta y noble como él. Yo confiaba en el proyecto pero no esperaba el boom que tuvo, fue algo que me tiene contento y agradecido, para mí y mi carrera fue un expositor más allá de nivel nacional, de una día para otro mis seguidores se duplicaron, sin duda, hasta ahora es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera, hay un antes y un después de Madre solo hay dos para mi como Javier Ponce y en mi carrera”, asegura.