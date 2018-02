Realiza maestro huelga de hambre en secundaria

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El profesor de Formación Cívica y Ética, Alberto Abelardo Pulido Carrillo, de la secundaria técnica 38 “Carmen Serdán”, inició ayer una huelga de hambre luego de ser cesado del plantel por supuestos casos de acoso escolar, laboral, así como llegar al plantel a impartir clases bajo los influjos del alcohol que la directora del plantel denunció ante el departamento jurídico de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

“Son acusaciones que ella hace, pero que no me han podido probar, su actitud en el plantel con al menos ocho maestros es de gritos, mandar, así ha sucedido desde que llegó para el ciclo escolar 2015-2016, los nuevos maestros no se revelan por miedo a perder su trabajo”, comentó Adolfo Abelardo Pulido Carrillo, profesor que inició la huelga.

El departamento Jurídico de la SEQ notificó al profesor la noche del lunes en su domicilio, que desde ayer ya era cesado del plantel; sin embargo, el docente señaló que no suspenderá la huelga de hambre hasta que no acuda la titular de la SEQ, Ana Isabel Vázquez Jiménez, al plantel para dialogar y regresarlo a sus instalaciones.

La huelga de hambre inició alrededor de las 9:10 de la mañana, cuando el profesor llegó al plantel, tras su arribo colocó cartulinas con mensajes en los que hace una acusación hacia la directora por amenaza, acoso al personal, incitación al hostigamiento y manipulación de los comités de participación ciudadana y padres de familia.

El profesor señaló que no se moverá del lugar hasta que no se presenten autoridades de la SEQ para que sea reinstalado el profesor y la directora removida como lo han prometido los representantes de la misma secretaría.

“El profesor Pulido fue sujeto de una sanción administrativa, él incurrió en una falta grave al cerrar la escuela, y no permitir el acceso del personal docente y administrativo, cuya facultad no la tiene ni como docente ni como dirigente sindical, esto no lo faculta a él”, comentó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte de la SEQ.

Tras esta situación, la directora del plantel solicitó que inicie un proceso administrativo en contra del profesor y la Dirección Jurídica de Chetumal resolvió que el docente debe ser separado del plantel aunado a una sanción económica de 15 días.

“El profesor todo lo maneja a su manera, no es la primera vez que realiza una huelga de hambre, y sus huelgas se rompen al ir al baño donde come, ya la misma SEQ tiene conocimiento del caso, yo estoy para defender a los profesores, más no para solaparlos”, comentó María Cristina Rodríguez Alexander, directora de la secundaria técnica 38 “Carmen Serdán”, plantel al que llegó para el ciclo escolar 2015-2016.