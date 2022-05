Travesuras que hicieron las celebridades de Cancún a sus maestros

Entregados, apasionados, insufribles, despreocupados o tradicionales, son muchos los tipos de maestros y seguramente más de uno han dejado huellas imborrables o grandes aprendizajes en la vida de los estudiantes.

Hoy, 15 de mayo, se celebra a esos seres que con paciencia, disciplina, dedicación y compromiso han guiado la vida de muchas personas.

Personalidades del medio artístico de Cancún recuerdan a ese profesor que marcó la diferencia en su vida, pero también las travesuras que en su momento hicieron a quien sólo cumplía con enseñar.

Luiser de la Garza

Director y profesor de la compañía Arte de Cancún

Para este ahora maestro, se siente completamente bendecido por haber tenido profesores de excelencia, por ello en este día agradece a los docentes que lo ayudaron en su formación personal.

“He sido bendecido con excelentes maestros y sigo aprendiendo todos los días. Los mejores aprendizajes son siempre sobre la vida, apreciar cada momento como único e irrepetible, reconocer mi propia valía en el planeta, no escatimar amor ni cariño y, definitivamente, aprender a administrarme. Agradezco mucho a mis maestros por enseñarme esto y más”.

Sin embargo había maestros que les gustaba poner retos a sus alumnos, aquí una anécdota:

“Un maestro solía hacer exámenes sorpresa, los calificaba en ese momento uno por uno y los lanzaba al aire diciendo en voz alta la calificación, ponía a dos alumnos a ‘cachar’ las hojas, el que recogiera más exámenes sacaba 10 automático. Era todo un espectáculo y todos les echábamos porras a los compañeros”.

Abel Sánchez

Fundador y profesor de Arte de Cancún

Para Sanchéz un buen maestro es aquel que hace una clase divertida e inolvidable, y está seguro que ellos son los que marcan la diferencia en los alumnos.

“El mejor que tuve se llama Otto Otero, en la Unimayab. Me enseñó filosofía, lógica y estética. Aprendí que un buen maestro es aquel que hace su clase amena, divertida, motivante e inolvidable. Estas materias pueden ser pesadísimas y aburridas, pero el maestro es quien hace la diferencia en el aprendizaje. No hay malos alumnos, sólo malos maestros, estoy seguro”.

El fundador de Arte de Cancún también realizó una bromita a un profesor de música, pero obviamente recibió un castigo.

“Una vez le puse miel a la flauta barroca del maestro de música de la secundaria. Al primer soplido se le chorreó por los dedos y sobre el escritorio. Obvio que me castigó. Nunca lo hice de nuevo”.

Saúl Enríquez

Dramaturgo y director de Nunca Merlot Teatro

Para Saúl la maestra Flor fue uno de los docentes que marcó su vida.

“Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros, su trabajo es como el de una madre, presencia constante en las pequeñas batallas del día a día, con ternura y a veces con fuerza. Recuerdo al maestro Correa, daba historia. Siempre entraba al salón, golpeaba con su maletín la mesa, pasaba lista, llenaba el pizarrón con lo que había que copiar y nos regalaba 10 minutos de relatos fascinantes, el salón estaba absortó a sus historias. Todos los alumnos aprobaban siempre. La maestra Flor quizás me bendijo, después de leer mis primeros cuentos en secundaria dijo: Eres el niño más creativo que he conocido. Son poderosas, las palabras de un maestro”.

“Algunas veces llegaba tarde a la escuela y me saltaba la reja para entrar, el maestro Rubén, de la clase de las 7, pasaba lista y al escuchar mi nombre desde arriba de la reja le grité: ¡Presente! A manera de broma, cuando decía mi nombre siempre se asomaba a la reja”.

Alex Sevilla

Cantante, talento de La Voz 2020

Axel fue muy afortunado al encontrar a un profesor que lo impulsara en el mundo de la música a pesar de que era su maestro en la Facultada de Ingeniería.

“Mi maestro de calidad fue en la Facultad de Ingeniería me escuchó cantar en un bar en Zapopan, él siempre me dio permiso cuando mis giras empezaban, poco antes del final del semestre, él sabía que era bueno, me contó lo que es tocar el pico como ingeniero industrial hasta convertirse en maestro por diversión... y me contó que al final del camino, la pregunta surgiría, si seguiría el camino de la ingeniería por miedo, o lo que realmente me gustaba que era cantar, a la edad que él tenía, no dejaría de preguntármelo y ya sería demasiado tarde”.

“Nunca fui travieso, más bien ñoño, ayudaba a los profes a calificar, utilizaba mi poder para mejorar las respuestas de la niña que me gustaba y no perdonaba a los bullies”.

Andrés Tenorio

Cantante Dueto Los Miserables

“El mejor aprendizaje: ‘Cualquier proceso por el que valga la pena pasar, se volverá más duro antes de que se vuelva más fácil, eso hace que aprender sea un regalo, aunque el maestro sea el dolor’.

Tenorio era muy buen observador, pues un día imitó tan bien al subdirector que no fue castigado.

"Era muy travieso, en la secundaria después de cada descanso, el subdirector tocaba el timbre y tomaba el micrófono para formar a cada grupo y regresarlos a su salón.

Yo sabía imitar perfecto su voz, tomé el micrófono e hice lo que él hacía. Ya que tenía a toda la secundaria formada y ya que había regañado a varios alumnos, me asomé para que vieran todos que era yo imitándolo, la expresión de todos fue de asombro y susto, porque cuando me asomé y alce los brazos en señal de victoria, resulta que tenía al sub detrás de mí.

Me mandaron a la dirección, pero el sub reconoció que en toda su trayectoria nadie había hecho tal broma, y me dijo: “Tú di que te dimos un castigo severo, pero fue tan buena tu broma e imitación que no te suspenderé”.

Luis Miguel Cabrera

Actor y director de Camaleones Teatro

“Uno de los que más me ha marcado es el maestro Mauricio Rivera, un gran artista. De él aprendí que no hay personaje pequeño si uno le imprime su propio estilo, aprendí el arte de la improvisación y algo que me marcó fue que nunca hay que conformarse con pequeños trabajos, que siempre debo prepararme y actualizarme cada vez que tenga la oportunidad. Hoy le debo muchos de mis conocimientos y me inspiro mucho en él en mi faceta de maestro”.

“En la primaria me comí una dona de mi maestra y le dije que un niño de otro salón entró, la agarró y se fue”.

Kike Aristi

Cantante, talento de La Voz 2021

El cantante fue afortunado en tener un maestro de inglés que ayudó a que su increíble desarrollo en el idioma.

“Recuerdo mucho a un maestro de inglés, que hacía juegos como parte de su programa diario. Siempre traía una pelotita y la aventaba aleatoriamente a los alumnos preguntando operaciones matemáticas en inglés, te presionaba a que contestaras y regresaras la pelota, para así hacerlo de nuevo con otro alumno. Me ayudó increíblemente en mi desarrollo en el idioma”.

“Al maestro de matemáticas le puse un globo de la risa (globo flatulento), pues siempre se sentaba con mucha euforia, así que sonó fuertísimo”.