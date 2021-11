Maestros no confían en CanSino; acuden a vacunarse otra vez

Los docentes del municipio de Benito Juárez siguen llegando a las jornadas de vacunación de rezagados, con el fin de contar con esquema completo de un biológico diferente al de CanSino, el cual les fue aplicado a finales de mayo.

Enrique es uno de los que se formó en el módulo de Jacinto Canek, lo hizo con la intención de obtener la primera dosis de AstraZeneca, la cual le aplicaron en un lapso de menos de 30 minutos.

A diferencia de otros compañeros, él no cuenta con registro oficial de vacunación por parte de la Secretaría del Bienestar, ya que fue parte de los grupos de estudio de CanSino que realizó un laboratorio privado en Cancún y al que tuvo que renunciar para poder acceder a la vacunación.

Pese a que se encontraba dentro de este programa, indicó que no tenía confianza en cuanto a la efectividad de la vacuna, debido a lo que se ha revelado por los investigadores y a que resultó positivo a Covid en los meses anteriores. De acuerdo con el entrevistado, desde diciembre estuvo bajo vigilancia médica y se le advirtió sobre los probables efectos secundarios, riesgo que decidió asumir para proteger a su familia, ya que se desempeña como docente frente a grupo.

“Me dijeron que era bajo mi propia responsabilidad, no es contraproducente, pero estoy fuera del ensayo clínico, porque ellos me estuvieron vigilando, porque a pesar de que tuve supuestamente la vacuna, sí me contagie, entonces también me estuvieron vigilando”, dijo.