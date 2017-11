Maestros de 'La Joya' suspenden huelga y esperan su pago

Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los 10 maestros y un intendente de la primaria “24 de Noviembre de 1902”, que el pasado jueves manifestaron que no habían recibido el pago de la quincena correspondiente del 16 al 30 de octubre, señalaron que están en la misma situación, sin embargo han decidido suspender el paro de labores que habían anunciado para este lunes, esperando que les paguen las dos quincenas juntas.

“La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ya tiene conocimiento, les pasamos los datos, y estamos a la espera del pago como respuesta, es algo que suele pasar”, comentó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

En el caso de los maestros, el pago pendiente oscila entre los tres mil 500 pesos, y cuatro mil 500 pesos, y del personal de intendencia es de tres mil 500 pesos, éste último fue asignado al plantel para este ciclo escolar luego de la presión de los papás a las autoridades educativas, anteriormente eran los tutores los encargados de costear los honorarios del trabajador asignado a las labores de limpieza.

En una entrevista realizada el pasado jueves, el director de la escuela Julio Contreras, comentó que de hacerse el pago el pasado viernes, procederían a un paro de labores, el depósito no se hizo, pero los docentes comentaron que no harán el paro para no afectar a los menores, y esperarán a que cumplan con el atraso y la siguiente quincena.

En los últimos meses de la pasada administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), ahora SEQ, 300 profesores de secundarias generales que estaban contratados por honorarios, es decir, sin plaza establecida, convocaron a un paro escalonado por el adeudo de dos meses de sueldo, situación que fue atendida hasta enero de 2017.

“Tenemos el apoyo de los padres de familia en cualquier decisión que tomemos, pero nuestra intención en ningún momento ha sido afectar a los alumnos, pedimos que las autoridades entiendan que también tenemos familia, compromisos de pagos por efectuarse, y que no nos esperan, mi compromiso es también con los maestros”, comentó Julio Contreras, director de la primaria.