Mahahual duplicará arribo de cruceros en noviembre

A pesar de las afectaciones por la contingencia hidrometeorológica “Lisa”, la llegada de cruceros internacionales se duplicará en este mes de noviembre en la Gran Costa Maya, tres de éstos que jamás habían llegado lo harán por primera vez, por lo que miles de viajeros bajarán al sur del estado.

De acuerdo con la bitácora de Servicios Turísticos Mahahual S.A. de C.V. en el mes de octubre apenas se tuvieron 22 cruceros que atracaron en el Muelle Costa Maya, pero en el presente mes serán 43 los que van a llegar, adicional a los cuatro que cancelaron por la inminente llegada de Lisa, que ocasionó mal clima y no apto para la navegación marítima en esta región del Caribe mexicano.

El Celebrity Beyond de la naviera Celebrity Cruises llegará el 10 de noviembre; Norwegian Prima de la Norwegian Cruise Line, el 23; Carnival Celebration, de Carnival Cruise Line, el último día del mes; son los que conocerán por primera vez estas aguas de la costa del municipio de Othón P. Blanco.

Además de los otros 40 hoteles flotantes, como los conocidos Symphony of the Seas (tercero más grande del mundo), Oasis of the Seas, Mardi Gras, Allure of the Seas, Caribbean Princess, Carnival Dream, Adventure of the Seas, por mencionar algunos, que también aseguraron su llegada para este mes.

Esperan la llegada de más de cien mil turistas

Con lo anterior se estaría teniendo un aproximado de hasta 129 mil turistas que pisen el suelo mexicano y recorran la zona, adquiriendo los productos y servicios que se ofrecen, así como disfrutar de los atractivos turísticos como zona de playas, sitios arqueológicos e incluso aprovecharán los tour que se hacen hasta la Laguna de Bacalar.

Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal destacó que a pesar de haber iniciado el mes con el pie izquierdo por el mal clima, no se tuvo tantas afectaciones, y es aún mayor la celebración de que se va a tener ese mercado extranjero visitando el sur del estado, ya que eso significa mayores ventas para los que tienen un negocio relacionado con el sector turístico.