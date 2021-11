“Estoy bien contenta por el lanzamiento completo de este disco, son once temas de esta herencia tan bonito que tengo y que estoy muy orgullosa que es mi familia, y de esta sangre que tengo, desde pequeña me gusta cantar y no me veo dedicándome a otra cosa, es un disco bien bonito”, expresó Majo, quien agradece ser parte de esta dinastía y se siente orgullosa de continuar poniendo en alto el apellido familiar.

“Son tantos años de tradición de mi familia y ahora yo continúo con ese legado, con mucha humildad pero con mucho corazón también, estoy contenta. Amo la música y no me imagino deteniéndome, hasta el final de mis días estaré cantando, lo que voy logrando es algo que he trabajado mucho, es resultado de mucho esfuerzo y lo saboreo mucho, no voy a negar que me ha ayudado venir de la familia que vengo, pero si he trabajado mucho y disfruto cada cosa que voy logrando”.