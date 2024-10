En lo que va del año, el sector náutico reporta 80 días de puerto cerrado, el doble de 2023 y derivado del mal clima que se ha presentado sobre todo en los últimos meses.

Ricardo Muleiro López, director de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, detalló que el año ha sido complicado, y esto llevó a que mantengan mínimas operaciones e incluso los llamados descansos solidarios que permanecerán todo el mes próximo, con ello evitar cierre de empresas.

“Se prevé que durante los próximos días también se tenga mal clima y esto mantiene la posibilidad de mantener el cierre de puerto que sumaría unos días más de afectación” , explicó.

El sector ha mantenido ocupación de entre 30 y 40%, desmotivando a los turistas a realizar actividades náuticas, y aún noviembre es un mes considerado de temporada de huracanes, una situación que están evaluando y esperan una mejora para no verse afectados, considerando que sería uno de los años más complicados.

Mal clima afecta turismo náutico en Quintana Roo [Foto: Edgar Balam]

Incluso, el fin de semana, en el que hay días de asueto, se prevé que el clima no les favorezca, una situación que les ha ocurrido en los últimos días de asueto, así como de las temporadas vacacionales. Las expectativas están puestas para la temporada de invierno, en el que las ocupaciones estarán alcanzando hasta 70%, aunque también dependerá de las reservaciones que se tengan en el sector hotelero.

“Creemos que la próxima semana estaremos sumando cinco días más de puerto cerrado y esto nos estará afectando, lo cual es complicado; sin embargo, la situación es derivada de una posible formación ciclónica” , detalló.

Hasta el momento no hay una empresa que reporte un cierre de operaciones pese a los números rojos, ya que además del cierre de puerto, hubo volatilidad del dólar y las empresas regresaron a realizar cobros en moneda nacional. Las estimaciones en pérdidas por un día que no se tengan operaciones es de 300 mil dólares para el sector, considerando que los visitantes en su mayoría no reprograman y se tiene que hacer la devolución del pago.