Médicos advierten contra bacterias resistentes a antibióticos

La resistencia a los antibióticos será una de las primeras razones de muerte en 2030, es decir, 20 años antes de lo que se esperaba, alertaron médicos especialistas, quienes señalaron que esto se debe al mal uso de este tipo de fármacos.

Anahí Dreser Mansilla, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que la pandemia de COVID-19 aceleró e incrementó la problemática, ya que al ser una enfermedad nueva, médicos y población comenzaron a utilizar los antibióticos para tratar esta afección, que al ser provocada por un virus, no puede combatirse con este tipo de medicamentos.

“No estamos viendo lo que se nos viene encima que es la pandemia de bacterias superresistentes. Hace unos años, un grupo de economistas del Reino Unido había calculado que de no tomar medidas urgentes, la resistencia antimicrobiana se iba a transformar en la primera causa de muerte para 2050, desgraciadamente, con la pandemia ese escenario va a ser más cercano, algunos especialistas dicen 2030, si bien nos va”.

Indicó que el problema no sólo radica en el uso inadecuado de los antibióticos -por ejemplo, para tratar afecciones virales-, sino en que la población no sigue las recomendaciones terapéuticas de los profesionales, es decir, no terminan el tratamiento o no lo siguen, lo que genera resistencia.

Asimismo, señaló que pese a que ya hay protocolos sobre el uso de estos insumos, muchos siguen recetando y adquiriendo estos insumos, que sólo representan un gasto y peligro para la sociedad.

“Los antibióticos están entre los medicamentos que más se utilizan en el mundo, tanto por prescripción, como por automedicación, y eso significa un desperdicio de recursos para el sistema de salud y para el gasto de bolsillo de las familias”.

La especialista del INSP indicó que muchas veces, las muertes por resistencia bacteriana no se ven, debido a que en su mayoría afecta a los pacientes -sobre todo niños menores de cinco años- que están en hospitales y que súbitamente se agravan.

“Son esas personas que parece que van bien, de repente se complican y se mueren, ¿por qué? porque adquieren bacterias resistentes, entonces esto no es cualquier cosa”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal en Quintana Roo indica que las infecciones que se derivan de un estado prolongado de hospitalización, se encuentran un punto por debajo del índice nacional de 5.7.