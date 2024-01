Malecón Tajamar en riesgo: residuos sólidos siguen contaminando

Los residuos sólidos volvieron a afectar a los manglares de Malecón Tajamar, ya que estos se encuentran tanto en la zona cercana a la laguna como cerca de las plazas en la periferia de este espacio.

Ayer, desde las 10 de la mañana, 17 voluntarios de la asociación Blue Religion se metieron a los manglares del Malecón, de donde sacaron al menos 10 costales de residuos sólidos como PET, aluminio, unicel, plásticos de un solo uso, y residuos de manejo especial.

Entre los desechos especiales había costales de cemento, pedazos de llanta, y discos, y en total se retiraron 50 kilogramos de los manglares.

Los que participaron llegaron a meterse alrededor de dos y cinco metros dentro de la vegetación para sacar la basura encontrada, aunque se requiere de más personal para poder abarcar las 60 hectáreas que mide el Malecón Tajamar.

Malecón Tajamar sigue en riesgo: residuos sólidos siguen contaminando [Foto: José Aldair]

Además, la contaminación más fuerte estaba en las partes cercanas a las avenidas y estacionamientos, que sirven para recoger y dejar pasajeros, principalmente turistas en sus hoteles.

Bernardo Hautenne, coordinador de actividades de Blue Religion, ha comentado que a pesar de estas actividades, no se puede llegar hasta el centro de la vegetación, debido a la dimensión que tiene y porque no hay accesos, de manera que la contaminación más profunda del manglar no se puede quitar.

Los puntos del manglar cerca de plazas se conservan limpios, debido a la vigilancia de la zona, aunque con esto no se puede cubrir todo, ya que depende también de la cooperación de los ciudadanos.

En cuanto a la contaminación latente en puntos no intervenidos, ayer, se exhortó a no ingresar con ningún tipo de desecho al manglar, y si se ingresa, asegurarse de que lo depositen en los contenedores correspondientes o al menos se retiren del manglar para su correcta disposición.

Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los manglares de Cancún son el refugio de más de 30 especies de fauna, como iguanas, lagartijas, y cocodrilos, y mamíferos pequeños, todos expuestos a intoxicación por la basura.