Maltrato familiar empuja a jóvenes de Cancún a cometer vandalismo: DIF

Los casos de jóvenes de 12 a 17 años en Benito Juárez que sufren maltratos en su círculo familiar, llegan a provocar daños a la vía pública, con base en las circunstancias en las que han sido rescatados.

Carlos Álvarez Escalera, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, señaló que jóvenes de este rango de edad que han sido rescatados, han sido captados, deambulando por las calles, pintando paredes o ingiriendo alcohol.

Según información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez, en su Casa de Asistencia Temporal (CAT) hay alrededor de 140 menores de edad, de los cuales 70 son jóvenes de 12 a 17 años y 11 meses; 59 son niñas, mientras que el resto es niño.

A finales de 2022, el DIF atendió a por lo menos 120 menores de edad, aunque fueron más de 323 jóvenes de 12 a 17 años los que recibieron ayuda por casos posibles o confirmados de maltrato.