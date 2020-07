Mandan a sus casas a doctores vulnerables en Cozumel

COZUMEL, Q. Roo.- De los aproximadamente 100 médicos que trabajaban en Cozumel al inicio de la pandemia por el Covid-19 a finales de marzo, sólo cerca de 90 están laborando debido a que algunos presentan enfermedades que debilitan su sistema inmunológico.

Saúl Enrique Burgos Pat, subdirector de Salud del Ayuntamiento de Cozumel e integrante del Comité de Salud Municipal, reveló que estos galenos son personas que padecen diabetes, obesidad e hipertensión.

En cuanto al repunte de casos acumulados por esta enfermedad, dijo que esto es el principio pues el incremento de la movilidad y el relajamiento de la población en la aplicación de las medidas sanitarias, es el factor primordial.

El 36% de las 89 camas destinadas para pacientes infectados por Covid ya están ocupadas. Sobre la situación que priva en Cozumel y el rápido incremento de personas contagiadas con coronavirus, dijo que los habitantes de la isla se han relajado y ya no toman las precauciones para evitar los contagios.

Reiteró que el número de médicos ha variado desde que comenzó la pandemia, ya que sus padecimientos los colocan en el segmento de población en riesgo de morir.

Estos médicos debieron incorporarse a partir del 1 de julio, pero una nueva indicación de las autoridades sanitarias extendió el confinamiento hasta el 15 del mismo mes. Hasta el momento, de manera extraoficial, se sabe de dos médicos y cuatro enfermeros que se han contagiado.

Al corte del 1 de julio de 2020 no hay muertes confirmadas entre el personal sanitario. De acuerdo con estadísticas que emite la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa), al 1 de junio de 2020 Cozumel registraba 46 contagios acumulados y 11 muertos . Al corte del 6 de julio sumaban ya 111 pacientes confirmados y 17 fallecidos. “La población debe entender que no hay que disminuir las medidas básicas de higiene porque el virus no se ha ido”, concluyó.