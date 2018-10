Mando único, la mejor opción para enfrentar inseguridad

Joel Zamora / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los policías en Quintana Roo podrían pertenecer a un solo mando policial, fue una de las propuestas que anunció Jesús Alberto Cabella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública (SSP), durante su comparecencia ante diputados de la XV Legislatura.

Se trata de un modelo gerencial que el estado ejercerá, a través de un mando vertical que dependerá única y exclusivamente del titular de la SSP.

El titular tendrá la responsabilidad de generar los esquemas de operativos diarios en los ayuntamientos del estado, coordinados con la fuerza de los elementos de la Policía Estatal.

El ordenamiento propuesto, además contará con un proyecto de depuración para aquellos policías que no cumplan con los requisitos de permanencia para continuar al frente de las corporaciones, así como los que no acrediten sus exámenes de control y confianza, así como los que no cumplan con las disposiciones de orden académico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabella Ibarra dijo que este mando único además controlarán totalmente los recursos federales y aportaciones del Estado a los Ayuntamientos para crear un monopolio administrativo, con el objetivo de crear una academia de seguridad eficaz y confiable.

“Los recurso con los que cuentan los municipios, tanto de Fortaseg particularmente, más los que invierta el gobierno del estado, para el fortalecimiento de la seguridad municipal, son invertidos en otras entidades federativas, en academias regionales”.

Esto provocará que el desarrollo de los policías esté perfectamente aclimatado a los razonamientos del orden social, operativo y geográfico que requiere la entidad.

En consecuencia a esto, anunció la entrada de una reforma constitucional que será pronunciada por el Ejecutivo del Estado para la Ley de Seguridad Pública.

Dijo que la operación de los Centros de Control y Comando, Control y Cómputo (C5) en otras entidades del país han tenido un lento desarrollo debido a que no cuentan con un mando único y los convenios de colaboración implican poca productividad.

El funcionario recibió muestras de apoyo por parte de los diputados, pese a que tiene pocos días de haber tomado el cargo; sin embargo, fue cuestionado sobre los esquemas de seguridad que han trastocado el bienestar de ciudadanos.

Cabella Ibarra además anunció que a la brevedad incluirá a dos mandos policiacos mujeres, debido a que uno de los análisis reveló que en ningún ayuntamiento se cuenta con esta figura en las comandancias estatales. Además solicitó las reglamentaciones en materia de seguridad privada, a raíz de las últimas reformas que ha tenido la ley de seguridad estatal.