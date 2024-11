Mano firme en Cancún

Fue cesado sin demora Alejandro Ariel Peña, ahora ex director de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, por sus desfiguros ya ampliamente conocidos. El video fue viral, con amenazas y groserías frente a la cámara. Desde luego, nada acorde con su rol como entonces encargado de la institución encargada de auxiliar, servir y proteger a la ciudadanía. Por eso la presidenta Ana Paty Peralta ordenó su inmediata destitución, y lo que proceda.

No es la primera vez que el equipo de gobierno municipal (desde la primera gestión) actúa con mano firme cuando no se cumple. Lo saben en las corporaciones policiales, el ramo empresarial, en concesionarias que no han brindado un óptimo servicio, los grupos que protestan o bloquean calles con intereses politiqueros y en otros sectores incumplidos o rebeldes en determinadas circunstancias, que afectan a la sociedad.

Ese carácter que la define ante dichas situaciones no sólo significa un aviso para quienes forman parte de las instituciones de seguridad (como fue el caso en cuestión), sino también al pueblo de Benito Juárez, que ve en ella a una autoridad que actúa con transparencia y determinación: no esconde asuntos escabrosos ni le tiembla la mano para preservar el orden.

En una atención a los medios de comunicación, también advirtió sobre una investigación abierta contra un elemento de Tránsito que habría incurrido en una probable conducta irregular. Otra vez el mensaje claro: a nadie se solapa.

Posteó Ana Paty sobre el escandaloso ex director: "No permitiremos bajo ninguna circunstancia acciones que pongan en peligro la integridad de la ciudadanía y estén fuera de los valores y ética que debe seguir la institución.

"Reiteramos con firmeza nuestro compromiso inquebrantable de brindar espacios seguros para todas y todos. Cero impunidad".

En todos los casos citados, organismos y asociaciones de la sociedad civil han manifestado su respaldado a las decisiones de la presidenta, y han destacado la importancia de consolidar una administración que, sin importar los rangos ni las condiciones, defiende la rendición de cuentas. En el fondo es justamente eso: rendir cuentas en tiempo real, porque sus primeras instrucciones fueron en la madrugada del hecho, tras tomar nota.

La idea de construir una Ciudad de Bienestar (con un decálogo juramentado para servidores) pasa por el combate a la corrupción, no tolerar hechos como el descrito y no traicionar al pueblo de Cancún.