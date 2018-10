Aseguran sólo pintura y limpieza para Quinta Avenida

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Pese al impulso de la Asociación de Empresarios Turísticos para rehabilitar la Quinta Avenida, únicamente se dará mantenimiento de limpieza y pintura debido a que no hay recursos en las arcas municipales para trabajos mayores.

“En estos momentos no podemos hacer lo que los empresarios están pidiendo porque estamos al cierre del año fiscal y no tenemos recursos para ello; seguramente para el 2019 se pueden considerar alguna partida presupuestal para ello y pensar incluso en algo aún más profundo en cuanto a embellecimiento, pero por ahora nos vemos limitados aunque sí se va a atender”, dijo Antonio Terrazas Lara, director general de Infraestructura.

Lo anterior fue la respuesta que dio ante la inconformidad de Carlos Sánchez Suárez, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Quintana Roo, quien lamentó que las autoridades municipales hayan ofrecido la semana pasada un plan completo de rehabilitación que fue cancelado apenas dos días después.

“La semana pasada varios directores me recibieron para ver el tema de la Quinta, me senté con ellos, quedamos en que habría un programa para hacer cambios de imagen turística, pero luego me dijeron el fin de semana que se iba a cancelar todo”, lamentó el empresario.

Efectivamente, la semana pasada se reunió con varios funcionarios entre los que se encontraba el director general de Desarrollo Económico, Edgar Ordoñez Durán, y aunque ayer no fue posible hablar con él, finalmente Terrazas Lara, encargado de la obra pública –y ausente en esa reunión- fijó la postura del Ayuntamiento.

“Sí vamos a hacer algunas cosas pensando en la temporada alta que está por llegar. Vamos a hacer limpieza, vamos a pintar también algunas zonas de la Quinta, vamos a ordenar las mesas que tienen los empresarios sobre la avenida, vamos a quitar algunos anuncios pero es algo que vamos a hacer con el mismo personal que tenemos en Servicios Públicos, pero no hay recurso adicional”, dijo el funcionario.

Carlos Sánchez presentó a un ingeniero de nombre Rodolfo Alejandro Castillo Alejos, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien dio a conocer de manera verbal un proyecto para cambiar parcialmente el adocreto de la Quinta Avenida entre la avenida Constituyentes y Paseos del Carmen que costaría 7.5 millones de pesos más IVA; ambos dijeron que ese proyecto no lo aceptaron las autoridades.