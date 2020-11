Mantiene Hospital General de Playa del Carmen bajos casos de Covid-19

El inicio de la temporada de enfermedades respiratorias no ha traído un aumento en casos de Covid-19 en el Hospital General de Playa del Carmen, que apenas registra cuatro encamados al interior.

De acuerdo con Francisco Granados Navas, director del Hospital General de Playa del Carmen, llevan una semana sin registrar algún deceso por el virus; sin embargo, pidió a la población extremar precauciones.

El centro hospitalario se ha mantenido en un porcentaje de ocupación entre un 18 a un 27%.

“El día de hoy nada más se reportan cuatro pacientes, de los cuales nada más tenemos uno entubado, y tres no complicados, además un paciente sospechoso (…) la semana pasada en la semana 47, tuvimos dos decesos qué son los últimos, esta ocupación hospitalaria la hemos tenido así desde hace cuatro semanas”, dijo el también especialista médico.

Sostuvo que la baja en números porcentuales en relación a los contagios por Covid-19 mantienen esas cifras debido a las estrategias que han adoptado las diferentes dependencias gubernamentales de los tres órdenes de la administración pública.

“Las estrategias que se han estado tomando en el municipio son las adecuadas, aquí lo importante lo importante es que no debemos de bajar la guardia en ningún momento porque relajarnos, no quitarnos el cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la sana distancia porque sí he visto que en las plazas comerciales, eso puede ocasionar de nuevo que haya un brote, hay que cuidar la sana distancia y siempre el uso del cubrebocas”, explicó Granados Navas.

En lo que confiere al Hospital General de Playa del Carmen, comentó que hasta el momento 49 trabajadores de la salud han registrado en algún momento Covid-19; el último deceso por el virus de parte del personal del nosocomio ocurrió esta semana.

“Lamentablemente una compañera murió esta semana en el Issste en Cancún”, puntualizó Granados Navas.