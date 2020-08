Manuel Loco Valdés, frágil de salud pero sonriente y rodeado de amor de su familia

Cancún.- Manuel G. Valdés, hijo de Manuel “El Loco” Valdés, habló a los medios de comunicación a través de un video para confirmar que el actor, de 89 años, pasa por momentos frágiles de salud, pero aseguró está bien cuidado y arropado con el amor de su familia.

“Como saben, don Manuel Valdés, mi padre, está en un proceso, a los 89 años, con la salud frágil, todo el mundo se pregunta, ¿dónde está su familia?, lo que estamos haciendo es tenerlo perfectamente cuidado, sigue bromeando, no nos gusta verlo enfermo y a él tampoco, es una figura demasiado trascendente para saber qué le está pasando en el último momento de su vida, así que hace, que ha hecho y que se va a hacer en su momento, es lo que vamos a estar tratando”, detalló Manuel, mientras mostraba fotografías de la vida y obra del cómico.

En medio de la historia de vida del querido “Loco” Valdés, Manuel, su hijo mayor cuenta anécdotas de su padre y asegura que a pesar de su deteriorada salud, él continúa haciendo bromas y sonriendo ante la vida.

“Don Manuel ha estado bien atendido por la familia, no le hace falta nada, don Manuel es el noveno de 9 y nosotros somos 12, aunque se nos fueron ya tres, nosotros hemos tenido un cariño invaluable y un ejemplo de mi padre”.

Manuel, Loco Valdés es y será parte de las familias mexicanas

“La razón por la que tomamos esto y vamos a estar dando información a los medios es porque don Manuel pertenece a todos, no sólo a la familia, es increíble cómo la gente lo quiere bien, hay quien lo recibe y le dice –que tal don Manuel cómo le va, o quien le dice, quiúbole pin… loco-, eso nos genera mucho orgullo, yo me llamo Manuel, ya se imaginarán cuántas veces me preguntaron, qué se siente tener un papá como el tuyo, muchas veces no supe qué contestar, ahora digo, ¿qué se siente tener un papá normal?, para nosotros es normal verlo en los medios y en boca de todos, para nosotros es un profundo orgullo”, puntualizó Manuel.